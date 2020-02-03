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《丛林》：走出亚马逊

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2020-2-3 10:29:26

整部电影可以说是约西历险记约西不想走父母规划的人生，于是自己出去看看，来到南美玻利维亚，喊上两个小伙伴马库斯和凯文，跟着向导卡尔去探险，顺便找找黄金。。。四人产生分歧就是马库斯脚伤厉害，没法赶在雨季之前出山的时候吧，前面千依百顺的约西和凯文开始不听话了，开始有自己的主见了，认为有河就有路，到处都是树，做条竹筏咱上路。但卡尔知道丛林里的河流情况，到处是急流激流明礁暗礁，带上这三个菜鸟，凶多吉少啊，但没办法，客户就是上帝，卡尔做了最后一次努力，申明上了竹筏老子就是老大，你们懂？三人没意见  结果稍微遇到点小乱流，特么的就开始手忙脚乱了，尤其是凯文，自作聪明，你第一次上这条河好吗？你熟悉个毛啊？还扯什么卡尔看不出河流走向，真是一棒槌，卡尔不干了，靠岸靠岸，再这么下去老子要被玩死了，我特么又不是杰克船长。
上岸后卡尔摊牌了，你们行你们上，我不奉陪了，走自己的路，让别人坐竹筏去吧  但人这个生物啊，平常不遇到事的时候，看上去都是好哥们，吃喝玩乐不亦乐乎，但进到老林子里啊，遇到点事情，人的劣根性全特么暴露出来了，凯文和约西早就对马库斯不满了，性格懦弱，怕这怕那，吃个猴子还恶心，还没让你吃虫子呢，娇气，动不动就走不动路了，还哭鼻子，凯文和约西不想带马库斯玩了，更看不惯卡尔一副老大的样子，我们是新时代的新新人类，有自己的主见的好吗，真当你是papa啊？  至于凯文说的卡尔不会游泳，那就是笑话了，只是凯文想贬低卡尔的借口之一，卡尔这种老驴友不会游泳？  于是顺水推舟，把他们眼里的累赘马库斯甩给卡尔，自以为三观相同的哥俩自己下水了  果不其然，翻了。
约西和凯文也失散了，凯文后来被救，后面主要是约西的荒野生存，什么遭遇大蛇，吓跑美洲虎，头上长寄生虫，火蚁蛰身，陷入沼泽，美女幻象等等他都遇到了。最后还是凯文请求村民，不放弃寻找约西，才发现并拯救了他。
至于卡尔和马库斯，后来没有人再见到他们，估计出了意外，亚马逊丛林毕竟凶险。

7.0 

丛林 (2017)

影评(4)

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丛林/Jungle(2017)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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