硬核战斗民族拍摄真一镜到底——《俄罗斯方舟》 今天聊聊电影《俄罗斯方舟》。 片名Русский ковчег / Russian Ark / Russkiy kovcheg (2002),别名创世纪。 近期随着奥斯卡颁奖临近,一部在有着奥斯卡风向标之称的金球奖上大放异彩的《1917》成了大热电影。《1917》凭借着其一镜到底的拍摄风格,赚足了眼球。 一镜到底式的长镜头一直是众多电影人想要挑战又难以完成的任务,纵使像《鸟人》《1917》这样的优秀电影,也是伪一镜到底,由N个长镜头拼接而成,给人以一镜到底的假象。 我近期淘到一部俄罗斯电影,导演亚历山大·索科洛夫以其战斗民族血统成功完成真一镜到底的挑战,证明了俄罗斯人不仅头很铁,而且铁得十分文艺。 看过《鸟人》《地球最后的夜晚》和《1917》之后,我才来看的这部《俄罗斯方舟》。影片没有利用蒙太奇的剪辑手法,也没有采用长镜头拼接的方式,真正的用一个镜头完成了一部标准时长影片。 《俄罗斯方舟》从最开始摄像机开机,直到最后关机,总共就只有一个镜头,是最硬核的真·一镜到底。 一镜到底的难度超乎常人想象,《地球最后的夜晚》60分钟的长镜头都让参演人员直呼像打仗一样,任何一个闪失都会让一群人的努力白费。《1917》中的调度更是要精确到秒级毫秒级,一个闪失就会造成人员受伤。 在《俄罗斯方舟》中有1300多名演员,演绎俄罗斯四个时代。每位演员的表现必须合格,否则就要重新来过。《俄罗斯方舟》就是这么耿直地完成了真一镜到底。 不过说实话,就观影感受来看,本片的调度难度比起《1917》来说会略低一些。 导演亚历山大·索科洛夫在片中奉献了声音,用自己的画外音,带着观众们重回18世纪的圣彼得堡,穿越冬宫。 影片开始后,旁白表示自己刚从事故中醒来,对发生的一切都是未知。他恢复意识后,发现自己身处18世纪俄国圣彼得堡,他还遇到了一位自称法国外交官的Marquis,两人结伴穿越冬宫35个房间,一直穿越到20世纪,感受到了不同俄国历史。 在这里,他们看到彼得大帝训斥部下,凯瑟琳女皇急着放水,近距离观摩诸多著名油画雕塑,观摩波斯使节造访沙皇,看到尼古拉沙皇家族最后的晚餐,罗曼诺夫王朝在血雨腥风中终结,参加了末代皇室的盛大华尔兹舞会。 道理越辩越明。 法国外交官Marquis全程会嘲讽俄国艺术总是在抄袭,导演则在一直维护俄国艺术。 两人一边争论,一边前行。影片就这样跟着他们的脚步,带领观众们看看俄国冬宫的诸多馆藏。 《俄罗斯方舟》在世界上最大最古老的博物馆之一冬宫实景拍摄,片中的35个房间都是冬宫真实景象。其中放满油画雕塑等各种艺术品的房间,也都是馆藏真迹。 观众们即便没能亲临冬宫游览,也可以通过导演的摄像机近距离感受那些精美绝伦的艺术品。片中不乏大量对艺术品的细节近距离拍摄,观众们可以通过大屏幕感受到艺术品的魅力。 俄罗斯人将三百多年的俄国历史高度浓缩在90分钟的长镜头中。如果观众对俄罗斯历史没有一定程度的了解,估计会其中提到的历史事件不甚了解,只能当做旅游观光片来看了。 彼得大帝即彼得一世·阿列克谢耶维奇,是沙皇阿列克谢一世之子,俄罗斯罗曼诺夫王朝第四位沙皇、俄罗斯帝国首位皇帝。他通过改革,加强中央集权,为俄国今后政治、经济、文化、教育、科技等方面奠定基础。 凯瑟琳女皇,即叶卡捷琳娜二世·阿列克谢耶芙娜,俄罗斯历史上唯一一位被称为大帝的女沙皇。在俄国历史上,叶卡捷琳娜女皇与彼得大帝齐名,她对外两次同土耳其作战,三次参加瓜分波兰,把克里木汗国并入俄国,打通黑海出海口,她建立了人类历史上空前绝后的俄罗斯帝国。片中拍摄所在地冬宫就是在这个时期建成的。 观摩波斯使节造访沙皇对应俄国联合波斯打压奥斯曼帝国;俄国人追随女沙皇的遗志,一直没有停止扩张版图的脚步。 尼古拉沙皇家族最后的晚餐,这个我们学过近代史的就很熟悉了。十月革命一声枪响,俄国工人阶级推翻了沙皇三百多年的统治,建立了苏维埃政权。沙皇尼古拉二世一家不久也被集体枪决。 直到影片最终结束,观众们才同导演一样恍然大悟,发现自己并不是在陆地上的博物馆,而是身处一艘大船之上。在窗外的惊涛骇浪之中,导演开始反思历史和未来。 方舟本意是圣经《创世纪》中根据上帝旨意建造的大船,目的是让诺亚一家和陆地上各种生物可以躲避大洪水。上帝对当前世界很不满意,准备用一场大洪水将整个大陆冲掉重来。 而俄罗斯方舟的意思,是不是上帝对现在的世界并不满意,用大水冲刷干净之后,重新按照俄罗斯的样子再重建一个世界么? 《俄罗斯方舟》拍摄难度主要存在于技术层面,不同于凭借而成的伪一镜到底,剧组很彪悍地拍摄了一部真正意义的一镜到底电影。 影片选取四个场景表现俄国三百年历史,他们辉煌过、灿烂过,但如果真的按照他们的样子存在于方舟之上,真的合适吗? 比起俄国近三百年才崛起,华夏文明灿烂了五千年。会不会有大咖借着故宫宝地拍一部《华夏方舟》,预感会是一部十分棒的电影,当然别开车去拍。 硬核战斗民族拍摄真一镜到底, 展现俄国艺术见证俄罗斯历史。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1848) 剧情片(3633) 俄罗斯(220)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.