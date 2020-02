战斗到底绝不言弃——《绝杀慕尼黑》 今天聊聊电影《绝杀慕尼黑》。 片名Движение вверх / Going Vertical / Three Seconds / Dvizhenie vverkh (2017),别名一跃而上 / 一跃而起。 这部俄罗斯电影根据体育史上的真实事件改编。 1972年,德国慕尼黑奥运会篮球决赛中,苏联篮球队击败宿敌美国队,最终获得奥运会冠军。 想要击败保持36年全胜纪录的美国队谈何容易,如果没有足够的实力,提出打败美国队的人肯定会被人当做神经病。 苏联篮球队前任主教练戈梅尔斯基是一名犹太人,由于当时巴以冲突加剧,苏联和以色列外交关系急速恶化。苏联方面为了防止戈梅尔斯基借着慕尼黑奥运会的机会叛逃,连忙更换了主教练。 前几届奥运会上,苏联都能打进决赛,只不过都得到的亚军。新任主教练在这个基础上提出打败美国队,夺取奥运冠军,大家会觉得目标比较难,但并不是痴人说梦。 苏联新任主教练康德拉辛原本是列宁格勒队主教练,他同时将自己俱乐部中一个未满20岁的年轻中锋亚历山大·别洛夫招进国家队,他与另一位主力队员谢尔盖·别洛夫没有任何血缘关系。 《绝杀慕尼黑》影片的片名翻译比较有趣。《Движение вверх》的俄文意思是“向上移动”,翻译成英文的时候,片名叫做《Going Vertical》或者直接叫做《Three Seconds》。 所以翻译成中文名字时,《一跃而上》《一跃而起》和《三秒钟》都是比较忠于原著的翻译,当翻译成《绝杀慕尼黑》时,影片突然多了一分动作电影气息。我在提议观看《绝杀慕尼黑》时,对方会说对打枪的电影不感兴趣,不要看打打杀杀的……我还要花时间解释一下这是一部有关体育历史的电影。 既然影片叫做《三秒钟》,那么整场比赛最后也是最为关键的三秒钟也将成为影片最重要的一段镜头。这最后三秒钟,发生了体育史上颇有争议的事件。 影片比较忠实地还原了当年一幕。就像影片中表现的那样,最后的倒计时3秒钟实际发生了两次。 第一次,苏联队主教练康德拉辛向技术台请求暂停,布置苏联队最后三秒的进攻战术,然而这个暂停没有被执行,经过申诉进行了第一次重新比赛,判给苏联队三秒钟。在这三秒内,苏联队没能进球。 第二次,苏联队重新申诉要求重来,因为计时器上是从53秒到50秒,而不是3秒到0秒。 这时候关键人物出场,国际篮联秘书长威廉·琼斯支持了苏联队的两次请求,因此比赛得以重新开始。 也就是在这最关键的三秒钟内,后卫叶杰什科从后场传出一记长传,帮助亚历山大·别洛夫完成绝杀。 其实就连威廉·琼斯也没想到这三秒钟能够改变整场比赛结果,事后他承认,当时只是追求程序正义。 奥运会七连冠,63场连胜的美国队被终结了。赛后美国队依旧不服气,颁奖典礼甚至拒绝出场领银牌,并且告诉后人也不要领。这块银牌至今仍在瑞士奥林匹克博物馆里,无人认领。美国队还向裁判委员会提出申诉,裁判委员会的五名成员,分别来自匈牙利、古巴、波兰、意大利和波多黎各,前三位支持苏联队,后两位支持美国队,最终申诉3:2判定比赛结果有效。 影片很燃。片中到处充斥着集体主义,曾经身处世界一极的苏联老大哥早已分崩离析,而俄罗斯人自然要接过前苏联的衣钵,努力成为新的世界一极。 这部展现苏联体育历史上辉煌成就的影片,在俄罗斯本土成功创下票房纪录,成为俄罗斯历史上累计票房最高的电影。 影片内外洋溢着浓浓的集体荣誉感和民族自豪感。幅员辽阔的苏联可以在全国范围内筛选球员,这让苏联队天生带有超强基因。超强队伍一直没有达到奥运会冠军自然说不过去,苏联队这次成功问鼎自然会给祖国人民强烈信心。 在影片内也一样,球队队员们一开始各怀心思,甚至想着叛逃外国,最终在主教练的感染下,纷纷回头团结一致。不排除这里有黑苏联的地方,但在困境中更能贡献人性,即便在困境中,他们依旧能够坚持集体主义,放弃个人利益,最后一起欢呼才显得更加感人。 三秒钟完成绝杀大概也只有在影视作品里才敢这么写,偏偏这就是奥运会上的真实历史。 这三秒钟充满戏剧性,以致于成为后来者的致敬经典。在《灌篮高手》中最热血的“湘北VS山王”的终极决战中,樱木花道的热血绝杀,原型就这场比赛。 正处于冷战期的两大巨头在任何方面都在相互角力,体育、文化更是其中重头戏。 体育成绩在某种程度上也代表着一个国家的综合实力,支撑专业运动员前往国际赛场,需要背后一套完整体系。在小国,观众们只能看到业余运动员以兼职身份前往比赛,只有实力雄厚的大国才能负担的起专业运动员的一套内容。 文化阵地更是如此,文化阵地也是意识形态斗争的一部分,你不抢占就会被敌对势力抢占。苏联击败老对手美国夺冠,这么好的题材如果不拍的确太可惜了。美国人拍了那么多体育励志题材电影,爱国主义教育效果很好,俄罗斯自然不能甘于人后。 另外,体育和政治密不可分,在冷战期间能够夺得一场如此重要的胜利,对于彼时的苏联人提振作用更是巨大。篮球队回国后,一直被视为英雄人物。 那些强调友谊第一比赛第二的人,往往都是得不到第一的人,只能以此阿Q精神聊以自慰。 战斗到底绝不言弃, 戏里戏外提振人心。 点击这里: 近期影视推荐

