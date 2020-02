业界传奇演绎豪门恩怨——《极速车王》 今天聊聊电影《极速车王》。 片名Ford v Ferrari / Kings of the Road / Go Like Hell / Le Mans '66(2019),别名极速之王 / 极速传奇:褔特决战法拉利(港) / 赛道狂人(台) / 福特大战法拉利 / 地狱驾驶。 提起法拉利,大家都知道这是一家意大利汽车品牌,和保时捷是同级别的跑车品牌,专注于制造一级方程式赛车、赛车及高性能跑车。拥有一辆法拉利也成为拥有速度、奢华和财富的象征。 法拉利汽车创建于1929年,创始人是世界赛车冠军、汽车设计大师恩佐·法拉利。1947年,法拉利自主设计制造的运动车获罗马最高奖,从此,法拉利汽车就不断在各国公路和大赛中刮起强劲的红色旋风。 1960 年代,法拉利汽车资金周转出现问题,陷入财务危机,法拉利亟需资金注入。 与此同时,远在大洋彼岸的美国,依靠流水线作业的福特汽车发展势头迅猛。正好赶上二战后婴儿潮长大成人,新一代年轻人成了消费主力,为了牢牢把握这批年轻人需求,福特汽车决定对自己现有车型进行改进。 原本福特汽车都是稳重沉稳的造型,属于爷爷辈才会开的汽车。年轻人喜欢的是更加时尚、富有动感的汽车,婴儿潮长大后,他们也将改变市场需求,从而改变厂商的商品。 眼见着自己的汽车销量不佳,通用汽车和克莱斯勒汽车在蚕食市场占有率,财大气粗的福特汽车很快就决定制造跑车。 研发成本毕竟比较高,福特汽车创始人的孙子亨利福特二世想到了收购资金周转困难的冠军车队法拉利汽车。 经过数个月的谈判磋商后,福特汽车愿意以1600万美金收购法拉利公司所有资产。万事俱备只欠东风,恩佐·法拉利对条款中一条表示非常不满,收购后福特汽车将拥有法拉利所有资产,包括赛车车队的一切。恩佐将福特汽车痛骂一番,表示天鹅即便再落魄也不是癞蛤蟆可以吃的。 亨利福特二世何曾收到过如此羞辱,这已经不是商战的问题,而是关乎尊严的问题,表示不惜一切代价,不计人力财力也要打败法拉利。既然皆大欢喜的收购行不通,那就在你最擅长的赛车场上把你打败吧! 剧情就像霸道总裁文一样上演,到这里好戏才刚刚上演。 除了前面提到的亨利福特二世和恩佐·法拉利两位大佬,接下来出场的都是业界传奇。 喜欢被人营救的马特·达蒙出演美国赛车传奇 Carroll Shelby 卡罗尔·谢尔比,他作为赛车手在1959年代表阿斯顿马丁拿过勒芒冠军,退役后作为工程师为福特设计的AC Cobra 和 Shelby Daytona Coupe,这次他负责GT40项目,目的就是要打败法拉利。 蝙蝠侠、副总统克里斯蒂安·贝尔饰演Ken Miles 肯·迈尔斯担任赛事经理,一起调教GT40。迈尔斯真人也像影片中表现的那样,与人交往时,要么把对方气跑,要么和对方打成一片,鼻青脸肿的那种。迈尔斯觉得其他赛车手开不好自己的调教的汽车,决定亲自上场,全然不顾自己已是46岁的高龄。 惩罚者乔·博恩瑟扮演福特副总裁 Lee Iacocca李·艾柯卡,同样是个商业大佬,他提出了福特的跑车计划,才有这次福特和法拉利的传奇之战。随后他结合跑车和轿车特点,创造出传奇车型福特野马,被誉为“野马之父”,1970年成为福特汽车总裁。1978年,离开效力32年的福特后,艾柯卡出任濒临破产的克莱斯勒汽车总裁,力挽狂澜5年还清所有债务,跻身“美国三大汽车公司”。 影片还原度很高,中间的离奇曲折过程不再赘述,大家自行到影片中慢慢体会。 最终的结果就是在1966年勒芒耐力赛,福特汽车大获全胜,并在1966 年至 1969 年间连续四冠,从此福特的时代来临了。法拉利汽车在1967年推出搭载V12引擎的“复仇战车”330 P4复仇失败,1978年勒芒修改规则,法拉利自此退出勒芒赛场,专注F1赛事。 一群年近半百的老炮儿将这段传奇演绎的格外精彩。影片中除了男神们影帝般的表现,还少不了人物角色的成长,既有对个人英雄主义的歌颂,又有对腐朽官僚主义的嘲弄。 不得不说,《极速车王》的中文片名透着一股浓浓的山寨味,如果不看演职员名单,似乎还能隐隐闻到一丝咖喱味。倒不如直接翻译成《勒芒1966》更合适。即便大家想到《极速车王》会是有关赛车的体育电影,谁会想到是关于两大豪门之间的恩怨情仇。 除了老戏骨的表现亮眼之外,制作影片的字幕组也是一直在想尽一切办法吸引眼球。 如果说这起豪门恩怨是最狂野的电影,那么翻译影片的就是最皮的字幕组。 凡是能够强行玩梗的地方,字幕组全部,注意是全部,安排上了。什么种土豆的、什么蝙蝠车、什么奥斯卡,只要能够扯上一点联系的地方,统统在强行玩梗。 其实吧,这个东西过犹不及,偶尔玩一玩梗,大家相互乐一乐没问题,玩多了就不那么有意思了,倒不如好好翻译。 业界传奇演绎豪门恩怨, 影帝联手奉献豪车盛宴。

