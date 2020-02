宗教的未来——《教宗的承继》 今天聊聊电影《教宗的承继》。 片名The Two Popes / The Pope (2019),别名教廷白烟(港) / 两个教皇 / 两代教皇 / 教皇。 这部Netflix出品的传记式电影聚焦当今世界最具影响力的天主教教宗方济各和他的前任教宗本笃十六世。 教宗,即Pop,源自拉丁文的Papa爸爸,取自头衔中“圣伯多禄继承者”之意,是天主教会的宗教领袖。简单的说,在天主教刚刚引进中国的时候,正处于封建社会,Pop被翻译为教皇,和当时的皇权思想保持一致,也比较容易理解,现在就翻译为教宗。 一般来说,教宗是终身制的,除非教宗本人主动提出辞职,一般都是任职直到离世。 教宗去世后,自世界各地枢机主教团将会作为候选人参与选举教宗。枢机主教也就是我们常说的红衣大主教。 选举期间封闭管理,可能会持续数天,只有一名枢机主教获得77票才能当选教宗。如果成功选举出教宗,选举委员会将烧出白眼告诉外人,如果选举未通过,则烧出黑烟,休息一下继续选举。 《教宗的承继》从前任教宗若望·保禄二世(John Paul II)去世说起。 1978年,若望·保禄二世58岁时被选为教宗,2005年4月2日去世,享年84岁。2005年4月2日到18日期间,教宗职位空缺的情况叫宗座出缺。 4月18日开始教宗选举,用了不足24小时就选出德国籍枢机主教约瑟夫·拉青格(Joseph Ratzinger)作为新教宗,他就是本笃十六世(Pope Benedict XVI)。 我们熟悉的奥丁、汉尼拔、影帝安东尼·霍普金斯饰演本笃十六世。霍普金斯的眼神极为神似本笃十六世。 教皇本笃十六世生于巴伐利亚,是第八位德国籍教皇,原为教廷信理部部长、宗座圣经委员会主席、国际神学委员会主席及枢机团团长,精通十种语言。 2013年2月11日,本笃十六世宣布因身体原因于2月28日辞去教皇一职,他是继教皇格雷戈里第十二世(Pope Gregory XII)1415年辞职近600年后首位主动辞去教皇一职的教皇。 同样,我们熟悉的大麻雀、威尼斯商人乔纳森·普雷斯饰演现任教宗方济各。从外形来看,两人真的很相像。 方济各Francesco,本名豪尔赫·马里奥·贝尔格里奥,出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯。随着本笃十六世宣布退位,他在2013年3月13日第5次教皇投票中获选,成为第一位耶稣会教皇、第一位拉丁美洲教皇。 如果大家对本笃十六世的名字不太熟悉的话,那么肯定会对方济各的名字比较熟悉。他任职后,每年都是福布斯全球权势人物榜前几位。 相比趋于保守的本笃十六世,方济各是一个热衷于让宗教与时俱进的改革派。 两位活着的教宗能够相见,本身就是一件大事。 《教宗的承继》根据真实事件改编,用对话、回忆等传记式的方式,让两位世界影响力巨大的人物重现大荧幕,充满话题性。同时也让观众们可以一睹大佬们的风采,近距离了解近六百年来未有之事。 六百年间,世界发生巨大改变,宗教如果没有能够与时俱进的发展,同样会被时代淘汰。在面对一大堆针对宗教丑闻的指控,娈童丑闻等问题尘嚣日上,作为教宗如果装聋作哑肯定不利于宗教发展。 安东尼·霍普金斯和乔纳森·普雷斯两位大佬用精湛的演技向观众们展现了世界最具影响力的天主教教宗。 他们之间的谈话过程就是表达彼此观点的过程。一方守旧强势,而另一方则极力求变,新老观念发生激烈碰撞。 岁月不饶人,83岁高龄的霍普金斯已是老态龙钟,当年目光凌厉逼人的汉尼拔早已浑浊了双眼。稍微年轻一些的普雷斯也已是73岁,当年扮演大麻雀时就极具煽动性和感染力。 宗教和哲学密不可分,科学发展则进一步将两者之间理清关系。 宗教试图通过神学的方式解释人类生存的各类问题。而哲学则想通过非神学的方式解释同样的问题。在科学技术水平不高的情况下,哲学无法解释很多问题,只能在形而上学之中寻求解释。同样,科学水平不高的时候,辩证唯物主义缺乏根基无法发展壮大,只能由着神学一家独大。 而近一两百年来,牛顿等大神极大地发展了科学体系,科学的发展从根本上摧毁了宗教存在的根基。尽管牛顿的初衷是想通过科学的方式证明上帝存在,但是科学理论让人们有了辩证唯物主义思维能力。 当年可以通过神学强行解释一切问题的年代一去不复返了,人们越来越发现世界运行的规律是符合物理规律,而不是神学规律。宗教的市场越来越少,如果不想办法改革那将对自身发展产生不利影响。 本笃十六世在位时,大量丑闻爆出后,他置之不理,逃避可耻却有效。他选择主动退位也算是一种回应,棘手问题留给下任吧。 方济各则不同,他主动求变,摈弃以往教宗奢华的生活方式,放下身段提倡平等,直面娈童丑闻,接受爆出丑闻者洛杉矶助理主教辞职,对同性恋群体表态“你生来如此”,积极参与难民问题、环保事业等,让大家看到了不一样的改变中的宗教。 一切的变化都和以往宗教不一样,方济各也遭受到来自内部的压力。不要以为宗教里都是虔诚的教徒,有人的地方就有江湖,在拥有至高无上权力的宗教权力中枢更是如此。方济各能够获选,本身就是宗教内部各个团体斗争的妥协结果,当年选举选了五次才能当选,就说明没有哪一方势力一家独大。 圣座作为一个活跃的团体,就不能不汲取养料,不能不求医治疗。圣座同教会一样,必须与基督有个充满活力、个人、真实及坚固的关系。圣座人员若不每日以基督的食粮为养分,就会成为官僚(拘泥形式的人、功用主义者、受雇的人):一个变得枯干,渐渐死去,被人丢到远方的枝条。 ——方济各 宗教当初能够发展壮大,根本原因是能够解决人们的心理需求。 唯有爱己爱人,爱人者人恒爱之。方济各见识过极权统治下民众的种种惨状,也一直致力于将宗教重新回到关爱普世的初衷上。 毕竟,只有符合普世价值观,宗教才会有发展前途。方济各说“宗教唯一令人动容的地方,就在于她的宽容和博爱。” 当科学发展到可以形成一套比较完备的心理学时,宗教的作用将进一步弱化。宗教如果还不能与时俱进,改掉陋习,那将会成为宣扬极端思想的邪教。 教宗的承继, 宗教的未来。 点击这里: 近期影视推荐

