活出真我本色——《火箭人》 今天聊聊电影《火箭人》。 片名Rocketman (2019),别名火箭客 / 摇滚太空人(港)。 《火箭人》是英国著名音乐人艾尔顿·约翰(Elton John)的传记电影,而且艾尔顿·约翰还活得好好的,担任了影片的监制。 给活着的人拍传记片,说明这个人的生平太过于精彩,充满话题性,他的簇拥们等不及就想给他回顾满是看点的一生。 2018年一部关于Queen皇后乐队的传记电影《波西米亚狂想曲》火了,影片将传奇乐队Queen详实地复刻级重现搬上大荧幕,让乐迷们狠狠过了一把瘾,同时也在各大电影节收获颇丰。 2019年紧随其后的这部《火箭人》和《波西米亚狂想曲》颇有渊源。 两部电影的幕后导演相同,都是德克斯特·弗莱彻,两部影片讲述的主角也都是英国著名音乐人,而且皇后乐队主唱弗雷迪·墨丘利Freddie Mercury和艾尔顿·约翰还是好友,都是70年代成名的传奇巨星,都是同性恋者。 艾尔顿·约翰1947年3月25日出生于英国伦敦市郊,被誉为“英国乐坛常青树”。 而他的另一个外号则更加“亲民”,他喜欢各种夸张造型扮相,就像影片中表现的那样,浑身亮片大耳环、有色眼镜紧身衣、夸张头饰喇叭裤、艳丽翅膀高跟鞋,他被人称为“乐坛大姑妈”。 他自幼学习钢琴课程,成名于七十年代,但国人并不会知道他,能够了解他也只能通过他的后期作品。 1994年,艾尔顿·约翰为电影《狮子王》创作的歌曲《Can You Feel The LoveTonight》红遍全球; 2019年真人版《狮子王》采用了同样歌曲; 1997年,纪念戴安娜王妃创作的歌曲《Candle In The Wind》全球卖出3700万张,是史上最卖座的单曲; 1998,因音乐成就和慈善事业的突出贡献,被英国女王授予大英帝国二等勋位爵士; 1999年,获得格莱美传奇奖。 作为音乐传记片,影片中的歌曲必不可少。 男主角塔伦·埃哲顿 Taron Egerton作为艾尔顿·约翰钦点的男主角,不采用对口型的方式,全程坚持真唱。 说起来两人合作过好几次了,在《王牌特工2:黄金圈》中,塔伦·埃哲顿就和艾尔顿·约翰有过合作,在《欢乐好声音》中,塔伦·埃哲顿在片中演唱了艾尔顿·约翰的歌曲《I'mStill Standing》。估计就是这次塔伦·埃哲顿得到了艾尔顿·约翰的认可。 《火箭人》的歌曲保持了艾尔顿·约翰一贯穿透力,开场一首《The Bitch is Back》就把人吸引住了。 小孩子的童声清澈透析,震撼力十足,听《The Bitch is Back》的感觉就行在听Nirvana的《Rape me》一样。 一首歌就奠定了艾尔顿·约翰原生家庭不幸的基础,后续整个故事都是在此基础上展开。 《火箭人》和《波西米亚狂想曲》有很多相似之处,但也有很多不同之处。 《火箭人》的《I Am Still Standing》就像《波西米亚狂想曲》的《The ShowMust Go On》,不服输不认输,只要还有一口气在,就不会被困难打倒。 早一年的时候,拉米·马雷克可以凭借《波西米亚狂想曲》获得奥斯卡影帝,但同样的事情不可能连续两年发生,而且2019年的《小丑》想夺得影帝根本没有竞争者。 《火箭人》最大的遗憾就是在大荧幕上看不到这部电影。 尽管和《波西米亚狂想曲》是同一个导演出品,两部影片采取了完全不同的风格。 《波西米亚狂想曲》是一部PG-13级作品,哪怕拿到国内,剪掉一首歌的片长就可以上映。 而《火箭人》不同,是一部彻头彻底的R级制作。 派拉蒙影业曾提议将《火箭人》拍成PG-13级,但艾尔顿·约翰本人则拒绝了这项提议。 艾尔顿·约翰表示“他们(制作方)希望能降低毒品与性的成分,但老子当年过的就不是PG-13的生活。” PG-13级的《波西米亚狂想曲》中,观众们看到的是PG-13级的弗雷迪·墨丘利,而在《火箭人》中,观众将看到原汁原味的R级艾尔顿·约翰。片中购物癖、毒品、酗酒、性瘾、自杀等话题画面,毫不避讳。 如果非要经过剪刀手的神奇操作,怕是全片要被剪得像个筛子。 影片从艾尔顿·约翰的自白开始,随着自白,他一件一件褪去了身上的视频和衣服,慢慢卸掉了身上的戒备,向观众们敞开心扉。 幼时的他正在经历原生家庭的不幸,渴望得到父母的认可,偏偏永远无法得到。 “你得杀死那个你天生要成为的人,才能变成你想要成为的人。” 当他明白这个道理后,他选择成为自己想要成为的人,管他呢,管你们认同不认同,老子就要活出自己的样子。 人生在世就是要活出自我。 老子来到这世上,活过体验过,巅峰过低谷过,不需要活成别人想要的样子,只要活出真我才是真正的快乐。 艾尔顿·约翰活得随性洒脱,影片是个人自传,也是人生启示。我们不能成为艾尔顿·约翰那样的传奇音乐家,但我们可以活出属于自己的精彩。 传奇不可复制, 活出真我本色。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 历史(1856) 美国(8611) 明星(2099) 酷(1633) 剧情片(3655) 音乐剧(94) 传记(818) 派拉蒙特(126)

