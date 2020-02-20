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活出真我本色——《火箭人》

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2020-2-20 21:31:36

活出真我本色——《火箭人》

今天聊聊电影《火箭人》。

片名Rocketman (2019)，别名火箭客 / 摇滚太空人()

 

《火箭人》是英国著名音乐人艾尔顿·约翰（Elton John）的传记电影，而且艾尔顿·约翰还活得好好的，担任了影片的监制。

给活着的人拍传记片，说明这个人的生平太过于精彩，充满话题性，他的簇拥们等不及就想给他回顾满是看点的一生。

 

2018年一部关于Queen皇后乐队的传记电影《波西米亚狂想曲》火了，影片将传奇乐队Queen详实地复刻级重现搬上大荧幕，让乐迷们狠狠过了一把瘾，同时也在各大电影节收获颇丰。

2019年紧随其后的这部《火箭人》和《波西米亚狂想曲》颇有渊源。

两部电影的幕后导演相同，都是德克斯特·弗莱彻，两部影片讲述的主角也都是英国著名音乐人，而且皇后乐队主唱弗雷迪·墨丘利Freddie Mercury和艾尔顿·约翰还是好友，都是70年代成名的传奇巨星，都是同性恋者。

 

艾尔顿·约翰1947年3月25日出生于英国伦敦市郊，被誉为“英国乐坛常青树”。

而他的另一个外号则更加“亲民”，他喜欢各种夸张造型扮相，就像影片中表现的那样，浑身亮片大耳环、有色眼镜紧身衣、夸张头饰喇叭裤、艳丽翅膀高跟鞋，他被人称为“乐坛大姑妈”。

 

他自幼学习钢琴课程，成名于七十年代，但国人并不会知道他，能够了解他也只能通过他的后期作品。

1994年，艾尔顿·约翰为电影《狮子王》创作的歌曲《Can You Feel The LoveTonight》红遍全球；

2019年真人版《狮子王》采用了同样歌曲；

1997年，纪念戴安娜王妃创作的歌曲《Candle In The Wind》全球卖出3700万张，是史上最卖座的单曲；

1998，因音乐成就和慈善事业的突出贡献，被英国女王授予大英帝国二等勋位爵士；

1999年，获得格莱美传奇奖。

 

作为音乐传记片，影片中的歌曲必不可少。

男主角塔伦·埃哲顿 Taron Egerton作为艾尔顿·约翰钦点的男主角，不采用对口型的方式，全程坚持真唱。

说起来两人合作过好几次了，在《王牌特工2：黄金圈》中，塔伦·埃哲顿就和艾尔顿·约翰有过合作，在《欢乐好声音》中，塔伦·埃哲顿在片中演唱了艾尔顿·约翰的歌曲《I'mStill Standing》。估计就是这次塔伦·埃哲顿得到了艾尔顿·约翰的认可。

 

《火箭人》的歌曲保持了艾尔顿·约翰一贯穿透力，开场一首《The Bitch is Back》就把人吸引住了。

小孩子的童声清澈透析，震撼力十足，听《The Bitch is Back》的感觉就行在听Nirvana的《Rape me》一样。

一首歌就奠定了艾尔顿·约翰原生家庭不幸的基础，后续整个故事都是在此基础上展开。

 

《火箭人》和《波西米亚狂想曲》有很多相似之处，但也有很多不同之处。

《火箭人》的《I Am Still Standing》就像《波西米亚狂想曲》的《The ShowMust Go On》，不服输不认输，只要还有一口气在，就不会被困难打倒。

早一年的时候，拉米·马雷克可以凭借《波西米亚狂想曲》获得奥斯卡影帝，但同样的事情不可能连续两年发生，而且2019年的《小丑》想夺得影帝根本没有竞争者。

 

《火箭人》最大的遗憾就是在大荧幕上看不到这部电影。

尽管和《波西米亚狂想曲》是同一个导演出品，两部影片采取了完全不同的风格。

《波西米亚狂想曲》是一部PG-13级作品，哪怕拿到国内，剪掉一首歌的片长就可以上映。

而《火箭人》不同，是一部彻头彻底的R级制作。

 

派拉蒙影业曾提议将《火箭人》拍成PG-13级，但艾尔顿·约翰本人则拒绝了这项提议。

艾尔顿·约翰表示“他们（制作方）希望能降低毒品与性的成分，但老子当年过的就不是PG-13的生活。”

PG-13级的《波西米亚狂想曲》中，观众们看到的是PG-13级的弗雷迪·墨丘利，而在《火箭人》中，观众将看到原汁原味的R级艾尔顿·约翰。片中购物癖、毒品、酗酒、性瘾、自杀等话题画面，毫不避讳。

如果非要经过剪刀手的神奇操作，怕是全片要被剪得像个筛子。

 

影片从艾尔顿·约翰的自白开始，随着自白，他一件一件褪去了身上的视频和衣服，慢慢卸掉了身上的戒备，向观众们敞开心扉。

幼时的他正在经历原生家庭的不幸，渴望得到父母的认可，偏偏永远无法得到。

 

“你得杀死那个你天生要成为的人，才能变成你想要成为的人。”

当他明白这个道理后，他选择成为自己想要成为的人，管他呢，管你们认同不认同，老子就要活出自己的样子。

人生在世就是要活出自我。

老子来到这世上，活过体验过，巅峰过低谷过，不需要活成别人想要的样子，只要活出真我才是真正的快乐。

艾尔顿·约翰活得随性洒脱，影片是个人自传，也是人生启示。我们不能成为艾尔顿·约翰那样的传奇音乐家，但我们可以活出属于自己的精彩。

 

传奇不可复制，

活出真我本色。

 

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7.0 

火箭人 (2019)

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火箭人/Rocketman(2019)
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