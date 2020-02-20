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《白夜追凶》失眠症

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2020-2-20 23:47:03

克里斯托弗·诺兰导演的翻拍作品，阴郁的小镇，连绵的山雾，都注定了片子的主色调，交叉的剪辑极具特色。的确，强烈的负罪感拖得人精神崩溃，离去也许是最好的解脱。阿尔·帕西诺与罗宾·威廉姆斯的演绎精彩，经典佳作，推荐。

 

























电影简介：

 

　　Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。

　　在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。

　　一场心理和良心的对决开始了。

 

伊儿《白夜追凶》影评

 

标签： 失眠症(6) 白夜追凶(9)

7.6 

白夜追凶 (2002)

影评(349)

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白夜追凶/Insomnia(2002)
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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

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