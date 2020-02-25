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《丧尸乐园》惊险旅程

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2020-2-25 23:41:09

好玩的僵尸片，全剧笑点颇多，创意十足，杰西·艾森伯格，伍迪·哈里森，加上艾玛·斯通，僵尸之地三人组演绎超赞，血肉横飞的同时，依然心存不断看下去的笑点与期待，这已足够。哈里森因此获得14届圣地亚哥影评人协会评选的年度劳模，实至名归。佳作，推荐。

 














































 

电影简介：

 

　　未来某天，灾难降临世间，天灾人祸让地球濒临毁灭。更为可怕的是，恐怖病毒肆意蔓延，人类相继化身为丧失人性、嗜血如命的恐怖僵尸。并且随着时光的流逝，僵尸的智商不断提升，已经成为规模庞大的恐怖大军。经过几个月的厮杀，居住在得州某小镇的哥伦布（杰斯·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）是少数的幸存者之一，他唯唯诺诺，行事谨慎，却凭着总结出来的经验一次又一次逃出生天。某天，哥伦布遇见作风骠悍的塔拉哈西（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰），两人一路同行，继而邂逅性感美艳的姐妹花薇奇塔（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）和小石头（阿比盖尔·布莱斯林 Abigail Breslin 饰），他们由此开始了一段妙趣横生、惊险刺激的旅程…

　　本片荣获2009年Sitges – Catalonian国际电影节观众奖。

 

伊儿《丧尸乐园》影评

 

标签： 丧尸乐园(2)

7.5 

僵尸之地 (2009)

影评(808)

收藏(1558)

僵尸之地/Zombieland(2009)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1497207/blog/8209163/
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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

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