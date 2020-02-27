《天际行者》: 致敬无畏的人类！







影片讲述的是在1965年3月18日，前苏联首次由宇航员:阿列克谢·列昂诺夫和帕维尔·贝尔耶夫驾驶火箭飞船进入太空后，由列昂诺夫完成了人类首次和太空“亲密接触”的出仓任务，却没料到出去容易回来难，经历了重重生死考验！影片中也也较大篇幅的介绍了列昂诺夫这个人的背景和性格。





我们先从百度百科了解他的详细资料:1953年参加苏军，毕业于丘古耶夫军事航空学校,1957年和茹科夫斯基军事工程学院， 1958年曾在苏军航空兵部队当飞行员,1960年进入航天队, 1965年3月18日，作为副驾驶和贝尔耶夫共同完成了“上升—2”号飞船的航天。





飞行期间:他完成了世界上第一次离开飞船进入太空的动作，在太空中 过了大约24分钟，其中自由“漂浮”12分钟，有几次离开飞船的距离达5米。为研究无支撑空间运动中的生物力学作了初步实验，试验了自主式生命保障系统、气密过渡舱和操纵系统。还探索了在飞船外面进行安装和拆卸工作的可能性，因完成这次飞行，被授予苏联英雄称号 。





1975年7月15日—20日，作为船长参加了苏联“联盟—19”号飞船(随航工程师是库巴索夫)和美国“阿波罗”号飞船的联合航天。这是航天史上第一次按照“联盟—阿波罗”计划进行的重大的联合科学实验。在6昼夜飞行过程中，首次检验了靠拢和对接协调吻合设备，实现了苏美航天飞船的对接和两艘飞船乘员的相互换乘，进行了联合科学研究实验。















由于胜利地完成了这次飞行，表现英勇，再次荣获“金星”奖章。为表彰列昂诺夫在开发宇宙空间方面建立的功勋，苏联科学院授予他齐 尔科夫斯基金质奖章1枚，国际航空联合会授予他“宇宙”金质奖章2枚。此外，还荣获保加利亚人民共和国社会主义劳动英雄和越南社会主义共和国劳动英雄称号。获“列宁勋章”2枚，“红星勋章”和三级“在苏联武装力量中为祖国服务勋章”各1枚，奖章及外国勋章多枚。月球背面一环形山以其名字命名。





看到这你一定会赞叹他真牛吧？可是还有一个人更牛其知名度也更高， 1961年4月12日尤里·加加林进入太空，去年在俄罗斯旅行参观红场旁普京总统办公地后花园时，导游特别介绍了有棵特别的橡树是加加林从太空带回来的种子种的，我还特地拍照研究了，发现这棵橡树虽然枝繁叶茂但又矮又粗，而周围的其他橡树棵棵又高又细，这种现象让我信服它是在太空受到了不小压力所致。





而这极大地刺激了美国人仅仅23天后，阿兰·谢泼德成功进入太空，成为美国第一个，世界第二个进入太空的人。前苏联的太空行走计划实施得非常匆忙，因为美国也在进行相关研究。出于安全考虑，前苏联率先发射了一艘无人侦察飞船。飞船上安装了各种复杂仪器，它收集的数据足以搞清太阳辐射、高能量粒子流等因素对航天员身体造成的影响。飞船在太空工作得很出色，但它在返回地面时突然启动了自爆程序，关乎航天员生命的珍贵数据就这样被炸得无影无踪。





此时距预定的太空行走日期仅剩下一个月。面对突如其来的打击，专家们茫然无措。 前苏联航天之父科瓦廖夫将执行太空飞行任务的别利亚耶夫和列昂诺夫叫到身边，用商量的口气说：“怎么办？是冒险按预定时间升空，还是等上6到8个月重新发射一艘侦察飞船？”。两位航天员很清楚航天之父期 待他们做出何种选择——美国已经准备就绪，虽说他们的航天员只准备把手伸到飞船外面，但这也将被宣传为人类首次进入太空。别利亚耶夫和列昂诺夫平静地说：“我们状态良好，为了这次飞行进行了所有必要的训练，我们做好了心理准备。 总而言之，应该飞！”















就是在这样的背景中他们是为了祖国的荣誉豁命的，影片中有一个细节:当领导找他们两位谈话前，他们也很紧张偷偷喝起了违反规定的伏特加酒，这也足以说明做出这样的决定要付出多大的勇气啊！就这样他俩踏上了忐忑之旅，当宇宙飞船到达了预定轨道后列昂诺夫顺利出仓，并向全世界卫星转播这荣耀时刻。





后来他回忆说：“舱门颤动着缓缓地打开，展现在我面前的是太空中的天空。舱门停住了，我向舱门漂浮过去，探出头，看到了一望无际的夜空和点点繁星……那些星星远比在地球上看到的要多得多……而且它们更为明亮，也不闪烁。”当他经过黑海和伏尔加河时，他看到的地球景象美妙极了，地球就像“铺开的天鹅绒地毯，多么美的画面啊！我惊叹于它的广袤”。直到别列亚夫通过耳机和他说话时，列昂诺夫才从这美妙的思绪中回过神来，想起自己还有工作要做。



