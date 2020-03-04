也不管感染者有没有死透，就用起重机把人抓起来丢到地上，用大火焚烧。这个大型焚烧炉太让人印象深刻了。最后的镜头小女孩保护妈妈的一段还是感动到了。不过影片中有一些不合理的地方，比如女主从头到尾过于强调女儿的特殊性，嘴里就知道喊着“美日，美日”，作为医生，不管他人死活，有点自私自利。男主过于圣母化，就喜欢上了这个性格不好又结过婚的女主。整体来看，有好有坏，不过在新冠病毒肆虐的现在来看，还是有一定意义的吧。

剧情：一群越南偷渡客历经艰险来到韩国，但是整个集装箱内的偷渡客几乎全部死亡，只有一人拖着羸弱的身体侥幸逃入闹市之中，他叫孟瑟。殊不知此人身上携带致命流感病毒，短短一天时间，病毒迅速蔓延城市的各个角落。许多人在不知不觉间被感染，进而将死亡的阴影引向周围所有的人。美丽的女医生金仁海（秀爱 饰）是一位单身妈妈，带着一个女儿金每日，她不久前遭遇一场车祸，幸被消防队救援人员姜智久（张赫 饰）救出，二人结下缘分。

病毒大爆发，盆塘政府决定隔离患病者，并且封城。美日也感染了病毒，孟瑟体内有抗体，主动献出血清。感染者过多，一时难以控制，于是军队开始焚烧尸体，有些人没死透也被烧了，这激起民众的反抗，过程中孟瑟被杀死，民众试图冲破封锁。

有抗体的只剩美日了。韩国总统和美国代表吵起来了，一个要保护国民，一个要开枪全部射杀，甚至派出了轰炸机。总统得知有抗体，更有了抗争的勇气，命令导弹对轰炸机随时发射，美国代表终于屈服。总统安抚了民众的暴躁。

最终美日的抗体拯救了所有人。智久和仁海两个人在一起了。

