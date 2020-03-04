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《粉骷髅》：女性连环谋杀案

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2020-3-4 23:29:53

1981年的香港老片，在抖音上发现的，于是看了全片。整体来看，维持了很好的悬疑感。原本安乐祥和的乐平镇在不经意间发生了一起又一起连环命案，死者全是女性。在第九位风流寡妇雪娘惨死殒命后，终于促使乐平董镇长和保安队赵队长的全力追查，且她们的死似乎都与一个人有关，即死前都与一个男人接触过，这个男人叫做萧放，是乐平镇人见人爱的优质男青年，无数少女更为之倾倒。
其中一个女死者被用水泥封住尸体，他们3人找来了泥浆大师孙奇，又发现孙奇原来有个侏儒弟子大贵。孙奇看到水泥尸体若有所思，并努力恢复出了死者面貌。不久孙奇被骷髅人杀死，死前告诉大贵，他已看出来是大贵的泥塑手法。
——————————剧透警告
萧放喜欢的杜仙仙已证实被杀死，那一直冒充仙仙的是谁？经过调查，发现竟然是仙仙的妹妹飞飞。杜飞飞为什么要找人杀害那么多女子，而且杀害的全是与萧放有关的女子呢？这次我们再把话题转回到萧放。  作为童年时就放荡不羁的Boy，曾对年幼的杜飞飞许下了婚姻的诺言。然而自从萧大哥离开杜家后就早早忘记了两人年幼许下的诺言。待到姐妹俩都长成亭亭玉立的大姑娘时，此时的萧大哥却爱上了竹马青梅的姐姐杜仙仙。这让一直等待自己如意郎君的杜飞飞小姐彻底万念俱焚，心如火燎，由爱生恨，由恨转魔。同样，至今所有的仇杀都源于萧大哥童年时一句有口无心的话，导致了如今12条人命的惨死，这对于萧放、杜飞飞甚至大贵来说都是一场不该发生的悲剧。
当所有的因果都已澄清后，伤害最深的当然是那位从一开始就被杜飞飞利用的侏儒大贵。所有的希望在飞飞小姐这一句话面前化为泡影，绿茶婊特质暴露无遗。毕竟长得丑不是大贵的错，但是妄想娶到女神就是他的不对了。大贵被飞飞欺骗说帮她杀人就会嫁给他，于是大贵冒充骷髅疯狂行凶。当身上背负着十几条人命，自己最亲的母亲和师傅也都因他而亡，加上曾最信任的姑娘又彻底背叛他后，侏儒大贵所有的绝望和愤怒最后一瞬间爆发，他把刀狠狠的刺进了粉骷髅飞飞的体内，一切关于爱恨情仇的奇闻传说在这一刻被终结。

粉骷髅 (1981)

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粉骷髅/Fen ku lou(1981)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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