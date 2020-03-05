《解除好友2：暗网 》：不要拿走不属于你的东西

一天，马迪亚斯在一家咖啡店里捡到了一台笔记本电脑，鬼使神差之下，马迪亚斯将电脑带回了家，通过电脑里保存的用户名和密码，马迪亚斯登录了电脑主人的个人主页，发现这似乎是一个不学无术的花花公子。马迪亚斯通过这台电脑和好友莎伦娜（瑞贝卡·瑞滕豪斯 Rebecca Rittenhouse 饰）、达蒙（安德鲁斯·李斯 Andrew Lees 饰）、娜丽（贝蒂·加布里埃尔 Betty Gabriel 饰）等人联机视频，随着时间的推移，他们渐渐发现了隐藏在这台电脑里的可怕的秘密。



马迪亚斯鼓捣了很久，打开了笔记本里隐藏的文件夹，发现了很多少女被买卖、虐待的视频。一旦进入暗网便身不由己，他为了拯救一个女孩儿。把暗网里的比特币转到了自己账户里面，宣称只要女孩儿得救就把钱转过去。马迪迪亚斯的另外一个朋友拷贝了里面的所有暗黑视频。接下来恐怖的事情逐渐发生。马迪亚斯不把电脑交回去，他的朋友一个接一个地死去，原来他们都被人控制住了。

他们在最后才发现。暗网的人故意把电脑留在那里等人捡走。然后把所有暗黑的事件全部嫁祸给他们。而他们也在被很多人在幕后注视着。马迪亚斯的朋友一个个在视频前被杀死。最后马迪亚斯是死是活，要经过所有我看客的投票，投票结果是死亡！！