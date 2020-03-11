我们秘密的第二十八页——《燃烧女子的肖像》





今天聊聊电影《燃烧女子的肖像》。

片名Portrait de la jeune fille en feu / Portrait of a Lady on Fire(2019)，别名浴火的少女画像(港) / 燃烧女子的画像(台) / 燃烧的女子肖像 / 火吻女孩的肖像 / 浴火女孩肖像画 / 年轻女孩的肖像画。

在2019年第72届戛纳电影节上，《燃烧女子的肖像》荣获酷儿棕榈奖（Queer Palm）。

酷儿棕榈奖是专门为褒奖和鼓励入选戛纳电影节官方单元的优秀LGBT题材影片而设立，由记者 Franck Finance-Madureira 于第63届戛纳电影节（2010年）发起，至今已经评选九年。同期入围本届酷儿棕榈奖的还有《痛苦与荣耀》《弗兰琪》《火箭人》等。

【狂野炙热抽象的美版海报】

《燃烧女子的肖像》将时间拨回1760年，重点描写在法国一座孤岛上生活的一对年轻女子。在长时间朝夕相处之间，两位女子产生感情，她们的爱充满激情也满是禁忌。

在法国布列塔尼，一位年轻女画家玛莉安接了一个活儿，要为富家小姐艾洛伊兹制作一副肖像画。

艾洛伊兹原本住在修道院里，她姐姐跳海自杀后，艾洛伊兹成了家里唯一子嗣。她家财务状况并不好，可以说是有点儿家道中落，为了缓解家里的窘境，艾洛伊兹的父母将她许给了远在米兰的一户人家。

这对年轻人从未谋面，为了促成亲事，艾洛伊兹的母亲找来画家为女儿作肖像画，然后将肖像画送去米兰，好让米兰家满意。

这幅肖像画对艾洛伊兹父母的意义尤为重大，而艾洛伊兹向往自由，对这门指定的亲事十分消极。前一个来替艾洛伊兹画肖像画的画家，连艾洛伊兹小姐的面都没见到，只能画出一幅没有人脸的肖像画。

接了活儿，玛莉安立刻前往艾洛伊兹小姐家，可艾洛伊兹并不喜欢坐着被人当做模特画画，玛丽安只得以玩伴的身份陪同艾洛伊兹日间游玩，晚上才能凭着记忆绘画。

两人白天亲密无间，天南海北的敞开心扉交流，渐渐产生了说不清道不明的情愫。

玛丽安凭借记忆完成了肖像画，眼看任务即将完成，她也向艾洛伊兹坦白了自己的身份。艾洛伊兹感到自己遭遇背叛，心中满是愤懑，讥讽“在您眼中我就是这样的？”。而凭借记忆完成的肖像画，画中人的确了无生气，并没有能够表达出人物神韵。

艾洛伊兹的母亲生气地准备解雇玛丽安，而此刻艾洛伊兹却感受到自己对这位玩伴画家有种不一样的感觉，主动提出做模特，让画家重画一幅。

老母亲欣喜若狂，赶忙答应，并定下第二幅画像的完成时间。于是，玛丽安可以多陪自己一周时间。

在那个女性没有话语权的年代，玛丽安和艾洛伊兹两位女性都是敢于挑战世俗的先锋人物。

玛丽安开篇就敢跳进刺骨寒冷的海水中，救回落水的画板，一个简单的举动就表明了她的特立独行敢作敢当。

艾洛伊兹更是向往自由，渴望掌控自己的命运，她极为抵触父母制定的婚事。原本这桩婚事是她姐姐的，可她姐姐却用跳海自尽表明态度，这让她觉得十分无助、十分孤独。为了家族生存，她选择在有限的可能里尽可能的反抗。

得到模特本人的配合后，肖像画的创作变得十分流畅。

画家凝视着模特，模特凝视着画家。玛丽安和艾洛伊兹在相互凝视之间再也按耐不住心中的爱火，原本就向往自由的两人，自然不会顾忌世俗枷锁，在爱的名义下，一切条条框框都要让路。

就像玛丽安创作的肖像画十分细腻传神一样，影片《燃烧女子的肖像》的拍摄手法同样细腻，年轻女子之间的感情似水似火。

听着噼啪炸裂的柴火，弹着维瓦尔第《四季·夏》，耳边听到的是雷鸣、雨声、蝉叫，眼里看到的都是对方的笑脸。她们的爱就像四季夏天一样热烈，时间虽短，记忆不灭。

玛丽安为艾洛伊兹创作了四副画像。

一幅是夜晚凭借记忆画出的肖像画，看过画的所有人都不满意，很快被毁。

第二幅是艾洛伊兹主动做模特完成的肖像画，画中人眉目传情，很快就被送往米兰未来夫家。

第三幅是玛丽安画在艾洛伊兹的书本第28页上，在爱意最浓的时候，将眼前最美的人定格在这一刻，这成了两人之间的小秘密。

第四幅是玛丽安自己画的人物远景，阴云密布的天空下射下一点光亮，绿衣人只露出一个背景，玛丽安将其用于自我怀念。

夏天来得快，去的也快。但最终影片又回到女性没有话语权上，女性们拥有养育下一代的能力，却没有掌控命运的能力。

艾洛伊兹家的年轻女仆只能选择堕胎，需要承担一切的痛苦，堕胎的同时赤脚医生的婴儿就在女仆旁边，生与死就在同一张床上。

同样艾洛伊兹也只能嫁给从未见面的米兰夫家。米兰夫家对肖像画很满意，婚礼如期进行。嫁过去的艾洛伊兹也为夫家生了孩子。

孤岛上的一切好像没有发生过，但在每个人心里都留下不可磨灭的印记。

爱就是爱，无关性别，当真的遇到心中的缪斯时，憧憬自由的人一定会努力抓住，即便不能永久，也曾浓烈过。

你是我的燃烧画像，

我在你的二十八页。

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