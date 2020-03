笑着笑着就笑不出来了——《乔乔的异想世界》

今天聊聊电影《乔乔的异想世界》。 片名Jojo Rabbit (2019),别名乔乔兔 / 少年乔乔的异想世界 / JOJO兔 / 兔嘲男孩(台)。 《乔乔的异想世界》在第92届奥斯卡上六提一中,其中获奖的便是最佳改编剧本奖。 导演编剧塔伊加·维迪提早年间读到一本二战题材的畅销励志小说《笼子里的天空》(Caging Skies),萌生了改编成电影的想法,在拍了一系列电影之后,他终于腾出手来完成这部《乔乔的异想世界》。 原著小说《笼子里的天空》发生在二战末期,通过狂热的希特勒青年团成员约翰尼斯·贝茨勒(Johannes Betzler)的视角讲故事。 15岁的约翰尼斯·贝茨勒对元首充满狂热崇拜,对纳粹宣传的一套东西深信不疑,一心想要成为元首身边最强的战士。某天他震惊地发现,他的父母在维也纳的家中藏匿了一个名叫艾尔莎(Elsa)的犹太女孩,所见所闻和所教所学存在巨大差别,他的世界观开始渐渐发生变化。 电影《乔乔的异想世界》同样采取儿童视角,通过10岁乔乔的眼睛看世界,辅以明亮色调,猛一看整部影片颇像一部欢乐的儿童电影。毕竟对付纳粹的电影多如牛毛,这次采取了如此欢快的方式。 作为改编剧本,《乔乔的异想世界》将原著中阴暗环节通通换掉,把主人公年龄减少五岁,经历故事换成更加充满童趣的故事。原著小说中,约翰尼斯对艾尔莎的一段虐恋颇为纠结,他并没有像电影中小乔乔那样告诉艾尔莎德国战败真相,而是继续欺骗艾尔莎德国获胜,囚禁了艾尔莎三年…… 孩子的视角天然的和成年人不同,孩子身上带着的童真是没有被这个社会侵蚀过的美丽事物。孩子看纳粹自然会给人不一样的感受,其实《乔乔的异想世界》这个译名把整部电影基调全盘托出,缺少了一点神秘感,倒不如直接翻译成《乔乔兔》。 导演编剧塔伊加·维迪提在影片中亲力亲为,扮演乔乔自行脑补出来的希特勒。 他是乔乔想象出来的元首形象,根据乔乔心境不同,脑海中的元首会享受到不同的待遇。在乔乔失落时,元首负责给他打气鼓劲,在乔乔开心时,元首接受他的顶礼膜拜,在乔乔反抗时,元首要遭受他的满腔怒火。 乔乔原本狂热地想要加入希特勒青年团,他认为老师和教官们教的东西都是金科玉律,是世界上颠簸不破的真理。他狂热崇拜元首,迫切的想要长大,想要成为元首最亲密的贴身护卫,努力学习被教的一切。 但乔乔在青年团得到的反馈并不是如此,周围的人对杀戮充满满目崇拜,而乔乔却热爱每个生命,即便弱小如兔子,也有生活下去的权力,不应该成为狂热分子练手的玩物。 乔乔的母亲罗茜教会了他热爱生活,生活并不仅是成为别人的工具,不是为了去死,生活是为了感受身边的美好。 可惜罗茜对乔乔保护的太好,以致于乔乔一直活在童真世界里。 真正的勇者是认清生活的真相之后,依然热爱生活,勇敢地生活下去。 普通人在这个错综复杂的环境中求生,要分辨对错,用自己并不强壮的身体去对抗、欺骗敌人,巧妙周旋,从敌人眼皮子底下活下去。 一个人活着如乔乔兔一般时,就需要提高警惕,并不是每个人都能很幸运的遇到罗茜、艾尔莎,更多的时候需要依靠自己。 只有自由的人才跳舞,即便弱小如兔也要勇敢坚强的活下去,为了有朝一日能够系紧鞋带尽情跳舞。弱小的乔乔兔也是如此,兔子在这里不仅是犹太人,而是每一位芸芸众生。兔子生来并不是为了被人掐死,被抓住时会显得弱小无助,但没有被抓时,却可以用智慧和勇气活下去。 导演塔伊加·维迪提喜欢用他一贯的戏谑态度拍电影,在本片中加入了不少可乐的喜剧元素,时不时出现的插科打诨和荒诞滑稽让影片被贴上了喜剧标签。 可是观众们看这部电影时,笑着笑着就笑不出来了。孩子的视角有多纯真无邪,成年人观看时就有多如芒刺在背。 很多时候,成年人可以毫无压力的辨别花言巧语,偏偏孩子们会深信不疑。孩子没有社会阅历,只是一张白纸,被告知什么就会相信什么。绝大部分人没有走遍世界认识世界的能力,既没有钱也没有时间,因此绝大部分人都会相信白纸黑字印出来的内容。 谁掌握了孩子,谁就掌握了未来。一旦发动国家机器进行洗脑,别说孩子了,成年人都无一幸免。 《乔乔的异想世界》在宣传阶段,主创们表示这是一部“反仇恨”(anti-hate)的电影,而不是一部“反纳粹”(anti-Nazi)的电影。这一下子就把整部影片的立体提了上去。其实即便主创们不这么说,观众们也可以很明显地感觉到影片所表现的内容。 就像《乌合之众》一般,当群体性狂热发作时,身处其中的每一份子都不能幸免。《乔乔的异想世界》想要表现的可不仅仅是纳粹,而是和纳粹一样的社会现状。掌握话语权的人可以选择性的宣传事实、甚至捏造事实,轻易地操控群体性狂热,煽动仇恨从而获利。群体性犯罪也是犯罪,只是被刻意美化罢了。 在一般情况下,善意的谎言或者刻意的操控能够被人识破。当群体性狂热发作时,大部分成年人也被剥夺了判断能力。直到希特勒自杀、盟军攻占柏林时,民众才发现元首对他们一直在撒谎,但如果没有如此颠覆性的变化,民众还会被欺骗多久呢。 为了自由的跳舞, 接受一切美与丑。 点击这里: 近期影视推荐

