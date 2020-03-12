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笑着笑着就笑不出来了——《乔乔的异想世界》

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2020-3-12 21:35:57

笑着笑着就笑不出来了——《乔乔的异想世界》


今天聊聊电影《乔乔的异想世界》。

片名Jojo Rabbit (2019)，别名乔乔兔 / 少年乔乔的异想世界 / JOJO / 兔嘲男孩()

 

《乔乔的异想世界》在第92届奥斯卡上六提一中，其中获奖的便是最佳改编剧本奖。

导演编剧塔伊加·维迪提早年间读到一本二战题材的畅销励志小说《笼子里的天空》（Caging Skies），萌生了改编成电影的想法，在拍了一系列电影之后，他终于腾出手来完成这部《乔乔的异想世界》。

 

原著小说《笼子里的天空》发生在二战末期，通过狂热的希特勒青年团成员约翰尼斯·贝茨勒（Johannes Betzler）的视角讲故事。

15岁的约翰尼斯·贝茨勒对元首充满狂热崇拜，对纳粹宣传的一套东西深信不疑，一心想要成为元首身边最强的战士。某天他震惊地发现，他的父母在维也纳的家中藏匿了一个名叫艾尔莎（Elsa）的犹太女孩，所见所闻和所教所学存在巨大差别，他的世界观开始渐渐发生变化。

 

电影《乔乔的异想世界》同样采取儿童视角，通过10岁乔乔的眼睛看世界，辅以明亮色调，猛一看整部影片颇像一部欢乐的儿童电影。毕竟对付纳粹的电影多如牛毛，这次采取了如此欢快的方式。

作为改编剧本，《乔乔的异想世界》将原著中阴暗环节通通换掉，把主人公年龄减少五岁，经历故事换成更加充满童趣的故事。原著小说中，约翰尼斯对艾尔莎的一段虐恋颇为纠结，他并没有像电影中小乔乔那样告诉艾尔莎德国战败真相，而是继续欺骗艾尔莎德国获胜，囚禁了艾尔莎三年……

孩子的视角天然的和成年人不同，孩子身上带着的童真是没有被这个社会侵蚀过的美丽事物。孩子看纳粹自然会给人不一样的感受，其实《乔乔的异想世界》这个译名把整部电影基调全盘托出，缺少了一点神秘感，倒不如直接翻译成《乔乔兔》。

 

导演编剧塔伊加·维迪提在影片中亲力亲为，扮演乔乔自行脑补出来的希特勒。

他是乔乔想象出来的元首形象，根据乔乔心境不同，脑海中的元首会享受到不同的待遇。在乔乔失落时，元首负责给他打气鼓劲，在乔乔开心时，元首接受他的顶礼膜拜，在乔乔反抗时，元首要遭受他的满腔怒火。

 

乔乔原本狂热地想要加入希特勒青年团，他认为老师和教官们教的东西都是金科玉律，是世界上颠簸不破的真理。他狂热崇拜元首，迫切的想要长大，想要成为元首最亲密的贴身护卫，努力学习被教的一切。

但乔乔在青年团得到的反馈并不是如此，周围的人对杀戮充满满目崇拜，而乔乔却热爱每个生命，即便弱小如兔子，也有生活下去的权力，不应该成为狂热分子练手的玩物。

乔乔的母亲罗茜教会了他热爱生活，生活并不仅是成为别人的工具，不是为了去死，生活是为了感受身边的美好。

可惜罗茜对乔乔保护的太好，以致于乔乔一直活在童真世界里。

 

真正的勇者是认清生活的真相之后，依然热爱生活，勇敢地生活下去。

普通人在这个错综复杂的环境中求生，要分辨对错，用自己并不强壮的身体去对抗、欺骗敌人，巧妙周旋，从敌人眼皮子底下活下去。

一个人活着如乔乔兔一般时，就需要提高警惕，并不是每个人都能很幸运的遇到罗茜、艾尔莎，更多的时候需要依靠自己。

只有自由的人才跳舞，即便弱小如兔也要勇敢坚强的活下去，为了有朝一日能够系紧鞋带尽情跳舞。弱小的乔乔兔也是如此，兔子在这里不仅是犹太人，而是每一位芸芸众生。兔子生来并不是为了被人掐死，被抓住时会显得弱小无助，但没有被抓时，却可以用智慧和勇气活下去。

 

导演塔伊加·维迪提喜欢用他一贯的戏谑态度拍电影，在本片中加入了不少可乐的喜剧元素，时不时出现的插科打诨和荒诞滑稽让影片被贴上了喜剧标签。

可是观众们看这部电影时，笑着笑着就笑不出来了。孩子的视角有多纯真无邪，成年人观看时就有多如芒刺在背。

很多时候，成年人可以毫无压力的辨别花言巧语，偏偏孩子们会深信不疑。孩子没有社会阅历，只是一张白纸，被告知什么就会相信什么。绝大部分人没有走遍世界认识世界的能力，既没有钱也没有时间，因此绝大部分人都会相信白纸黑字印出来的内容。

 

谁掌握了孩子，谁就掌握了未来。一旦发动国家机器进行洗脑，别说孩子了，成年人都无一幸免。

《乔乔的异想世界》在宣传阶段，主创们表示这是一部“反仇恨”(anti-hate)的电影，而不是一部“反纳粹”(anti-Nazi)的电影。这一下子就把整部影片的立体提了上去。其实即便主创们不这么说，观众们也可以很明显地感觉到影片所表现的内容。

就像《乌合之众》一般，当群体性狂热发作时，身处其中的每一份子都不能幸免。《乔乔的异想世界》想要表现的可不仅仅是纳粹，而是和纳粹一样的社会现状。掌握话语权的人可以选择性的宣传事实、甚至捏造事实，轻易地操控群体性狂热，煽动仇恨从而获利。群体性犯罪也是犯罪，只是被刻意美化罢了。

在一般情况下，善意的谎言或者刻意的操控能够被人识破。当群体性狂热发作时，大部分成年人也被剥夺了判断能力。直到希特勒自杀、盟军攻占柏林时，民众才发现元首对他们一直在撒谎，但如果没有如此颠覆性的变化，民众还会被欺骗多久呢。

 

为了自由的跳舞，

接受一切美与丑。

 

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8.0 

乔乔的异想世界 (2019)

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乔乔的异想世界/Jojo Rabbit(2019)
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