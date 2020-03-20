《楚门的世界》：直播楚门的30年人生

Truman 楚门（金•凯瑞 Jim Carrey 饰）是一个平凡得不能再平凡的人，除了一些有些稀奇的经历之外——初恋女友失踪前说他被所有人欺骗、溺水身亡的父亲忽然似乎又出现在眼前，他和绝大多数30多岁的美国男人绝无异样。这令他倍感失落。他也曾试过离开自己生活了多年的地方，但总因种种外在理由而不能成行。 直到有一天，他忽然发觉自己似乎一直在被人跟踪和监视，无论他走到哪里，干什么事情，他的生活好像被人安排好了。这种感觉愈来愈强烈。楚门决定不惜一切代价逃离这个他生活了30多年的地方，去寻找他的初恋女友。克服对水的恐惧，独自驾船冲向世界的尽头！导演设置海浪猛击楚门的船，然后楚门顽强地战胜了人为的海浪，终于冲到了世界的尽头。导演喊话试图挽留楚门，然而楚门选择掌握自己的人生，走出了摄影棚！初恋女友也去找他了。楚门背后留下的是导演的遗憾和全世界观众的振奋！

楚门也挺悲哀，自打出生就被选择为直播的主角，毫无隐私，连他一同长大的最好的朋友竟然也是骗他的！



“桃源岛是个几近完美的世界，那里没有战争没有政局动荡没有争吵和矛盾。人人和善友好，安居乐业。类似于陶渊明所描绘的桃花源。 可就像桃花源是想象的，桃源岛也并不存在，它只是一个供世人娱乐消遣的真人秀摇篮。 楚门，作为这场真人秀的主角，确是真真实实的扎根在这个地方。这个世界，只有他不知道，一切的美好都是因为欺骗隐瞒他而存在，他的亲人爱人朋友，他遇到的看到的所有的人全是为这个节目而存在的演员。 所有的都是假的，但对于他本人却半点不假。 他活在自以为是的真实的世界。 这场真人秀的导演基斯督为了使真人秀尽善尽美、滴水不漏，也算是费尽心机：楚门从小对外面的世界就充满好奇，想像麦哲伦一下航海探险，为了留住他乖乖待在这个地方，便设计楚门父亲被淹死，使他对海水产生恐惧感；即使是后来突然楚门父亲逃回桃源岛他也以完美的理由自如应对。因为他知道人都是接受现实的，他自信这场真人秀将成为他毕生伟大的事业。



————“为什么至今楚门还不知道自己活在一个什么样的世界？” ————“我们都接受现实。” 但是这个完美的节目却开始遭受一波三折，破绽也相继出现：索维亚看不惯导演以这种卑鄙阴险的方式操导楚门的一生，她混进桃源岛告诉楚门这一切只是一场闹剧；楚门无意在婚纱照上注意到妻子叠手指（叠手指在基督教里是谎言的意思﹞，让他一步步拨开了事实的真相，最后他突破种种阻碍，克服了对海水的害怕，乘船到了桃源岛的尽头。恍然大悟，原来所拥有的一切都是假的。”