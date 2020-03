《蜘蛛侠：英雄归来》：女友的老爸是坏蛋，我该怎么办

「排座次」是中国人很喜闻乐见的一项群众活动,无论是说书人口中的「梁山单八将」、「隋唐十八好汉」,抑或古龙的「百晓生兵器谱」、金庸的「华山论剑」,都是那些年代的二次元英雄排行榜。到了如今的互联网键盘时代,各种排名更是层出不穷。俗话说「武无第二」,有英雄的地方就会有排位。西方国家也一样,远至希腊北欧神话,近至美漫超级英雄,总有好事者会依照各类标准对其中的人物挨个排排坐。若以实力而论,本文的主角蜘蛛侠在美漫世界中毫不起眼,但要是讲人气,按照美国著名多媒体评论网站IGN在2015年的调查,蜘蛛侠高居探花。假如刨去分列前两位的蝙蝠侠和超人(皆属DC阵营),小蜘蛛是当仁不让的漫威一哥。 这也就很容易理解为何索尼会如此乐此不疲地反复重启蜘蛛侠的电影了。当然,旗下只有这一个人气角色的版权,不折腾他折腾谁?那么问题来了,蜘蛛侠的电影我们几乎已经看腻了:从小是个孤儿、意外被蜘蛛叮咬、叔叔不幸被杀、女友每每身处险境……除了蜘蛛服略有更改、饰演彼得·帕克的演员越来越帅气,剧情却始终重复着老套路。就算帕克人气超高,观众还会对重启买账吗?答案是,票房口碑双丰收。

网络上有个老梗叫做「索尼大法好」,对于这次成功的重启,索尼施展了哪些大法呢?首先,当然得归功于漫威电影宇宙多年来巨大的影响力,而蜘蛛侠的加入,既弥补了复联的缺憾,也能反哺蜘蛛侠本身,尤其是小蜘蛛在《美国队长3》中的惊艳亮相,让观众和索尼对其后续的独立故事有了更多期待。因此,索尼与漫威一拍即合,前者出钱、后者出力,一个崭新的「3.0版蜘蛛侠」就此诞生。 这一版蜘蛛侠最显眼的特点便是「年轻」。对比前后三个版本的蜘蛛侠扮演者,1975年出生的托比·马奎尔出演《蜘蛛侠》的时候是27岁;出生于1982年的安德鲁·加菲尔德饰演《超凡蜘蛛侠》的时候是29岁;而1996年生人的汤姆·赫兰德在21岁的年纪就出演了本作。荷兰弟不仅是年龄最小的蜘蛛侠,甚至还是影史上最年轻的超级英雄扮演者。相比两位年近三十岁的前辈,让满脸胶原蛋白和激萌神态的赫兰德来饰演高中生时代的蜘蛛侠无疑更贴近原版漫画的设定。

既然是青春期少年,那么就必然会有天真和毛躁的一面。过去的蜘蛛侠总是苦大仇深,有不少未解的怨仇。而在本片中,帕克有许多更符合高中生、尤其是这个时代高中生的行为。比如喜欢自拍、热衷于社交网络,爱用年轻人常说的切口,而且好奇心强、过于自信,并时刻想证明自己的能力。同时,由于帕克所在的那所科技高中地处纽约,族裔的多元化十分突出,包括辩论小组中有很多亚裔的尖子生(帕克的好基友内德也是一个),这些设定也都对应了现实中的情形。 当然,整个故事充满青春校园气息、着力刻画同学友谊和校园生活、淡化其「能力越大责任越大」的标志性Slogan,并不意味着彼得·帕克没有责任感。相反,这一版小蜘蛛依然心怀正义,但却也有着幼稚懵懂、冲动莽撞的缺点。而这位少年英雄的成长历程亦正是《蜘蛛侠:英雄归来》最重要的潜台词。

在这方面,不得不提到影片的另一大特点——与漫威电影宇宙的紧密联系。 首先,故事的时间线紧接在《美国队长3》之后,开场还以一个伪纪录片的方式呈现了当时的那场机场大战。其次,钢铁侠、美国队长、小辣椒等漫威宇宙的角色先后在影片中客串出现,甚至还包括复仇者联盟总部搬迁新址的情节。其中,最值得一提的就是钢铁侠对于蜘蛛侠的重要意义。在本片中,托尼·斯塔克之于彼得·帕克,几乎就是亦师亦父的存在。 一是体现在钢铁侠对其科技方面的加成。其实在漫画中,蜘蛛侠有很多高科技装备,但在前两版中都被弱化了。而到了这一版,随着钢铁侠的出现,这部分内容的呈现自然水到渠成。蜘蛛侠的新战衣是本作的亮点之一,从各种蛛丝发射器到滑翔网翼,从胸口的蛛形追踪器到智能AI管家等等,基本上等于将钢铁侠的魅力转移到了小蜘蛛身上。特别是被帕克称作「战衣姐姐」的智能管家,由著名演员詹妮弗·康纳利担任配音,而她的丈夫正是幻视的扮演者、同时也是钢铁侠人工智能的管家贾维斯的声优保罗·贝坦尼,可谓本片最棒的彩蛋之一。

然而科技终究只是次要的,心智的成长才是根本。帕克急于证明自己,险些在游艇大战中殃及无辜的乘客,钢铁侠为了给他一点教训收回了战衣,并谆谆教导:「如果没有战衣你什么都不是,那你就不配拥有它。」事实上,这也是钢铁侠自己人生阅历的总结,在《钢铁侠3》中,托尼便有过重新审视自身与战衣关系的内心挣扎。有这么一位精神导师和严父在,让帕克少走了很多弯路,也有助于他成为了真正的超级英雄。 小蜘蛛追踪「秃鹰」及其犯罪组织的经过俨然就是他自我成长的真实写照。这里多说一句,虽然秃鹰这个反派并不算怎么强大,但他的产生来源于超级英雄时代的副作用,可以说是超级英雄的出现反而助长犯罪的一个典型案例,使得秃鹰本人的黑化也容易得到同情和理解。帕克与秃鹰的前几次交手都因为冲动和莽撞而碰壁,不仅自己身处险境,更差点连累路人。更令他纠结的一点是,这个大坏蛋居然还是心仪女孩的老爸,如何去面对和处理这样的情况不啻为一个巨大的挑战。不过英雄自有不凡之处,没了战衣可以用智慧和毅力来补,击败秃鹰后还奋力从火堆里抢救出对方,凸显出纯良理智的本性。对一个少年而言,这样的举动无疑比打击犯罪更加值得激赏。 ♑



标签: 蜘蛛侠(152) 超级英雄(480) 漫威(362) 汤姆·赫兰德(14)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain