身体力行表里如一——《邻里美好的一天》

今天聊聊电影《邻里美好的一天》。

片名A Beautiful Day in the Neighborhood / You Are My Friend / I'm Proudof You (2019),别名在晴朗的一天出发(港) / 你是我朋友 / 你是我的朋友。

这部半传记电影讲述有关美国著名儿童节目主持人弗雷德·罗杰斯。

这位罗杰斯并不是拿着盾牌、说着“I can do this all day”的美国美臀先生。弗雷德·罗杰斯Fred Rogers(1928-03-20 至 2003-02-27)是儿童电视节目《罗杰斯先生的邻居》(Mister Rogers'Neighborhood)的主持人,节目播出了三十多年,是美国各地公共电视台的主打节目。

罗杰斯举止温文尔雅,总是穿着标志性的羊毛衫,手里举着各式木偶,用轻柔的嗓音和观众们互动。

他是数代美国人的童年回忆,被称为“除上帝外,最完美的男人”“儿童节目之父”,是诸多观众心中的圣人。他曾荣获“总统自由勋章”,在 TV Guide 史上最伟大50 位电视明星名列第 35。

罗杰斯2001年结束了该节目制作,与胃癌作短暂斗争后于2003年去世。

电影《邻里美好的一天》是根据1998年汤姆·朱诺Tom Junod在《时尚先生》(Esquire)杂志上发表的一篇文章改编。文章讲述他与弗雷德·罗杰斯的互动,改变了自己的人生。

影片中的这些故事即便白纸黑字的写了出来,依旧看起来充满神奇色彩。

弗雷德·罗杰斯是新教牧师出身,后来转行当了节目主持人。

因此观众们可以在他身上发现比较明显宗教哲学,他的这种普世思想成了成为圣人的关键。

《时尚先生》记者劳埃德·沃格尔Lloyd Vogel得到了一次近距离采访弗雷德·罗杰斯的机会。

要采访被人称作接近上帝的人,旁观者肯定会心生怀疑。劳埃德·沃格尔充满质疑精神,一直怀疑弗雷德·罗杰斯是在伪装自己。

作为跑得贼快、总想挖一个大新闻的记者,劳埃德·沃格尔决定以调查者的身份接近对方,揭露伪装后的真实人物。

劳埃德·沃格尔采访工作的同时,被家庭琐事困扰。我们从他喜欢刨根问底嫉恶如仇的性格来看,他在和家人处理关系时,也会采取同样非黑即白的方式。

劳埃德·沃格尔因为童年的悲催经历,对父亲的种种不对耿耿于怀。即便几十年后依旧没能原谅父亲,甚至大打出手。心结越结越深,劳埃德·沃格尔也为此苦恼不已。

所幸劳埃德·沃格尔的采访并不是单方面的一问一答,而是两人放下防备推心置腹地谈天说地。弗雷德·罗杰斯凭借自己坦诚的态度和睿智的人生感悟,逐渐感化了劳埃德·沃格尔。劳埃德·沃格尔最终被感染说服,用弗雷德·罗杰斯的方法处理好了家庭问题。

放下过往,才能拥抱美好的未来。

最简单的道理往往很多人不懂,一直纠结于过去的种种,一直活在过去的痛苦记忆里,当然看不到身边和未来的美妙之处。劳埃德·沃格尔借着一次采访经历,完成了一次个人成长。

我们每个人都一样,唯有放下才能甩掉身上无形的包袱,才能拥抱美好明天。

活在人们之间的英雄并不是那些从漫画中走出来飞天遁地的超级英雄,而是可以用自身做标杆,鼓舞激励普通人的平凡人们。几十年如一日的这样做,感染千千万万的人,这样的平凡英雄就会被人奉为圣人。

弗雷德·罗杰斯在节目里、节目外都身体力行的做好每一位人的身边邻居,并不扮演英雄或者权威,就是用最朴实的语言讲述最通俗的普世道理。

圣人也是人,也有情绪的起伏波动。总是传播正能量的人,心中没有一点负能量吗?劳埃德·沃格尔问出了一个观众们也想问的问题,弗雷德·罗杰斯如何解压。

弗雷德·罗杰斯并没有用假大空的方式回应,而是很真诚地袒露心声,每个人都有属于自己的解压方式,他也会选择属于自己的减压方式。

他的解压方式就像他在采访中所说的那样,游泳,用最大的力气去游泳,或者按出钢琴上最低沉的声音,以此发泄情绪。比如我就喜欢玩几把游戏,然后被人称为小学生,瞬间可以年轻不少。

他这样说了之后,观众们反而会更加喜欢这个真实的人,同时也会一直期待,想看看他发泄情绪的样子。不出所料,他真的在影片中按下了钢琴最左边的按键,具体场景留给观众们自行发掘。

如果说要找一位人品、演技、气质俱佳的人来演绎弗雷德·罗杰斯,那么汤姆·汉克斯无疑就是最佳人选。

弗雷德·罗杰斯在电视界是完美人物,而汤姆·汉克斯则是电影界当之无愧的完美人物。和弗雷德·罗杰斯一样,汤姆·汉克斯也获得过“总统自由勋章”。当表演别人和表演自己可以结合起来,那是多么美妙的一件事情。

戏里戏外交相辉映,两位最好的人在大荧幕上重合。

汤姆·汉克斯用他精湛的演技,将和蔼和亲的弗雷德·罗杰斯活生生的呈现在观众们眼前,他也凭借本片获得本届奥斯卡最佳男配角提名和金球奖最佳男配角提名。

最佳男配角获不获奖并不重要,汤姆·汉克斯的演技有目共睹举世公认,他已经在今年金球奖上荣获终身成就奖。弗雷德·罗杰斯在1997年也获得过日间艾美奖的终身成就奖。

荧幕内外形象重合,

身体力行表里如一。

