老司机们的文艺电影——《娼年》

今天聊聊电影《娼年》。

片名Call Boy (2018)。

【提示：未成年人不要观看】

本片改编自日本作家石田衣良的同名情欲小说《娼年》。

小说《娼年》入围第126届直木奖候选作品，在原著中，有大量细致和充满美感的细节描写，详细香艳的描写爱与欲，表现人们在释放欲望的背后，都有着各自不同的悲喜故事。

男主角森中领是一名名校在读大学生，日常的读书、打工、约炮都已经对他没有吸引力，每天混日子一样的活着。

某天他遇到了一位漂亮御姐御堂静香，森中领表示“女人什么的，太无趣了。”于是御姐御堂静香让森中领进行一项实操演练，看看森中领到底是说大话吹牛，还是技术太好缺乏更高层次的挑战。

并不意外的，森中领通过了测试。御堂静香让他到自己的俱乐部BOYS CLUB工作，并提供了一份不菲薪酬。就这样，在御堂静香的带领下，森中领入行成了一名男娼，进入到一个全新世界。

起先森中领对男娼这项工作不甚了解，所知道的也只是道听途说的香艳传闻，入行后他才发现，原来到这儿寻求快乐的人并不是真的快乐，在她们身上有着许许多多不为人知的秘密。

客人们点中自己除了相貌和肉体外，更重要的是心灵交流，只有放下戒备，才会吐露心声。

在日本，牛郎店是一种正规酒店，里面的服务生都是男性。牛郎们负责陪客人喝酒聊天，从酒水赚取提成。

而男娼另外还要进行皮肉交易的职业，除了会哄人开心外，身体技术缺一不可。

日本的男娼也算是历史悠久，想到不久前看过的《除蚤武士》，在战国混战的时候男娼们就已经是满街跑了，发展了几百年后，这个职业更是朝着专业化方向发展。

《娼年》是一部十分文艺的情色电影。影片中每段床戏的描写都十分详细，同时兼顾美感，和粗制滥造的爱情动作片完全不同。

森中领和每位顾客交往的过程都是一次交心交流的过程，观众们可以接着他们交谈，进一步了解他们每个人深层次的需求。

这些成功人士看似人前风光，其实每个人都有属于自己的不同辛酸故事。说实话，每个人都有各自的苦衷，都需要找个人倾诉，很不幸的是，大多数人都忙于生计，并不曾有时间有机会停下脚步，好好安抚一下自己的心灵。

森中领本人和他交往的客人们一样，有着很多没有对别人说起过的小秘密，这些小秘密慢慢成为一种潜意识，深深埋藏在脑海中，只等有缘人发现。

影片中的七段故事几乎涵盖了男男女女的各种诉求，说到底人还是感性的动物，需要有人提供富有感情的交流。观众们可以从这些小故事中找到和自己最为贴近的故事，这样也就能够理解，演员们的喜怒哀乐哭哭笑笑。

这是一部让你感动、让你流泪的情色片。情色只是影片的一层外衣，而剩下更多的是在探讨人性本身。

其实找一个人吐露自己的心声，就像找到一个可以互动的树洞一样。

或许有的人喜欢找陌生人，这样说出秘密后不担心会产生不便，或许有的人喜欢找熟识之人，这样交流秘密可以更具备情感互动。男娼则具备陌生人和熟人两者功效，在愉快交流的同时双方变得熟悉起来，身心同时得到愉悦。

男人女人想要幸福快乐的活下去，就不应该总是纠结于过去种种，过去的事情终究已经过去，应该将目光放在未来的路上。

森中领、御堂静香、客人甲乙丙丁的每一滴泪并不仅是为了他们自己而流，而是为我们每个人。能够体会到这些泪，也就收获了成长。

全方面交流中放下过往，

爱与欲老司机继续成长。

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