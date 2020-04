《变形金刚3》：矮子里的将军，系列中的巅峰

先说一句,写这篇影评纯属意外,起因是在前天看了《变形金刚5》。之前就听说过烂得很,但没想到会糟烂到那个地步,义愤填膺之下忽然感觉到前三部《变形金刚》简直就是「旷世经典」。正好没有写过《变形金刚3》的影评,故此决定怒写一篇来平复一下心情。 首先声明,「变形金刚」系列的前三部也并未好到什么程度,只是与后两部相互比较的结果。郭德纲有句名言「不是我有多优秀,而是全靠同行的衬托」,放在这里也十分恰当。尽管如此,作为一个从小就十分喜爱变形金刚的男生兼铁粉,我几乎每年都会把前三部看上一遍。这种感觉怎么形容呢?就好比大家明知道油炸食品不健康,可总也抵挡不住诱惑来上一份解馋。当然,对于这一类的商业电影,我一贯是降低标准去看待,过过眼瘾是第一位的,谁也不指望通过看「变形金刚」来陶冶情操是不是?

前三部有缺点吗?不仅有,而且还很多,就算以降了标准的眼光看,有些地方也相当辣眼睛。这是导演迈克尔·贝自身风格和「变形金刚」系列整个项目的诉求共同决定的,本文中就不多说了,之后会在《变5》的影评中具体说道说道。这里要提一下的是,有些缺陷是至始至终贯穿在本系列中的,但从《变3》开始,大量植入性广告(包括中国产品)肆无忌惮地横行其间,个别甚至会强行打断节奏(比如某乳制品),令观众严重出戏,导致观影体验非常差。 好了,接下来着重讲一讲相对出色的部分。既然这一系列是以奇观化影像作为最大卖点,那么影音方面必然是足够优秀的。以《变3》为例,就拿过不少音效、视效、特效的奖项和提名。当然,这类奖项更多是对硬件实力的肯定,基本上舍得砸钱就完事了。负责本片特效的是业界头牌工业光魔,在《变3》完工前的最后一周,工业光魔全力开动自己的「渲染农场」(占地几千平米,里面全是用于CG渲染的电脑服务器)。本片中复杂程度最高的CG角色无疑是震荡波身边的宠物利钻魔,全身由70000多个部件构成,相比之下擎天柱只有10000多个部件,而曾经号称工业光魔三十年来碰到的最复杂角色的《变2》大力神也才50000多个。每次导入它摧毁芝加哥大楼的镜头要花将近一小时,而渲染一帧画面的时间达到了恐怖的288小时,由此可见一斑。

另外一点是,迈克尔·贝在《变3》中尝试使用了3D技术。公正地说,迈克尔·贝的这一选择是比较冒风险的。一直以来,他始终对3D保持着谨慎态度,但问题不在技术上,而在风格上。迈克尔·贝的风格是什么?简单归纳起来,高速追逐镜头、碎片化的暴力美学、零散快切式的剪辑,然而这些大多会和3D观影效果产生抵触。举个最明显的例子,追车戏向来是迈克尔·贝十分擅长且喜爱的动作场面,在他早期的《绝地战警》、《石破天惊》等作品中都是重头戏。而在本系列的前两部中也不例外,《变1》中有五次、《变2》中有四次,但是到了《变3》中却只有一次。原因很简单,3D摄影机机身笨重、跟焦困难,并且如此快速的镜头会让观众产生不适,所以只得忍痛割爱。同时减少的还包括大量手持晃动镜头和近景的战斗镜头,理由也差不多。 针对这种情况,为了保证影片的观赏性以及捍卫个人风格,迈克尔·贝选择了增加镜头的客观性,利用全景大调度的镜头来弥补失去快切镜头后的激烈感。另一方面,由于创作要求的不同,导演必须对画面构图、景深、角度以及场面布局也要重新组织和规划,比如减少虚焦镜头、增加镜头的连贯性、增加画面的纵深感和位置关系。特别是迈克尔·贝还实验性地设计了两个主观镜头,一是武装队员在切尔诺贝利核电站透过面罩看到的外部世界,二是擎天柱和御天敌近战时一名开枪士兵的主视角画面。尽管第一人称的3D镜头可能会令观众产生晕眩,不过以主观镜头叙事,结合3D模拟人眼观看立体空间,理论上会将3D效果发挥到最大。个人没在影院看过本片,实际效果不得而知。抛开叙事层面的问题不谈,单就《变3》本身的影像质量和迈克尔·贝在这方面的努力而言是不容置疑的。

前三部另一个我颇为认可的地方是原声音乐。事实上,整个「变形金刚」系列的配乐都是由斯蒂夫·贾布隆斯基操刀创作的。也许有些人对他不怎么了解,他曾任职于汉斯·季默的音乐工作室,是个在电影、电视、电子游戏界有着相当知名度的作曲家。虽说从九十年代后以汉斯·季默及其团队为代表的电影配乐人创造了一种融大型管弦乐队的厚重感与电子合成器的凌厉感于一身的配乐风格,并受到各大影厂的青睐,使得一大批商业大片的配乐呈现出雷同的节奏和工业化味道,然而却不妨碍其中也会诞生出一些精品。 整个系列中,我最喜爱的配乐有三首。一首是出自《变1》的《Autobots》,大气磅礴、雄沉悲壮,在压抑中孕育着绝地重生的希望,与擎天柱以及汽车人的使命十分契合;另两首都出自《变3》,其中之一是《There is no plan》,在恢宏沧桑中又由小提琴带出了回忆与伤感,作为汽车人被迫搭乘航天飞机离去时的配乐令人印象深刻;还有一首便是《Sentinel Prime》(下有外链播放),五个相似的简单音节不断重复,钢琴、中提琴、定音鼓相互配合、由远及近、从低徊到明亮、如潮水般层层袭来,充满了史诗感,仿佛道尽了御天敌(Sentinel Prime)悲壮传奇的一生。

说到「御天敌」,可以说是本系列中最有魅力的反派,比之一味同汽车人作对的威震天,御天敌要丰满立体得多。如果说擎天柱是个理想主义者的话,那么身为擎天柱之前一任的汽车人领袖,御天敌无疑是个现实主义者。 为了拯救濒临毁灭的家园赛博坦星球,他违心地与敌人霸天虎联手合作,就算背上叛徒之名、就算和自己一向蔑视的威震天同流合污也在所不惜,其中的忍辱负重又有谁能体会? 某种角度而言,御天敌与《超人:钢铁之躯》中的反派佐德将军有异曲同工之处。两人的目标都是延续族裔、重建家园,无论是前者同擎天柱还是后者同超人的分歧都只是对地球(人类)的理念不同罢了。但正如擎天柱在决意对这位亦师亦友的前辈大义灭亲时说的「你没有背叛我,而是背叛了你自己」,为了自己文明的生存而不顾其他文明的死活,甚至奴役屠杀其他文明,这样的行为与御天敌曾经追求的正义和自由显然是背道而驰的。作为擎天柱乃至汽车人的信仰来源,御天敌称得上是个悲剧英雄式的反派。

除了角色上的亮点,本作的情节也是整个系列中相对最有故事性的。只要熬过了前半段的各种广告植入和尴尬笑点,从御天敌突然反水、杀死铁皮开始,节奏一下子紧凑起来,更有起伏和反转(汽车人并没有在航天飞机的爆炸中牺牲)。高潮部分的芝加哥大战堪称系列之精华,在领空基本被以红蜘蛛为首的霸天虎控制的情况下,汽车人配合一部分美军巢穴部队佯攻,掩护主角山姆等人突入敌方核心地区,打赢了一场以弱胜强的战役。其中还不乏「巢穴部队滑翔服空降」、「擎天柱击溃利钻魔」、「人类智取震荡波、红蜘蛛」等经典桥段。 当然,值得一提的还有影片的彩蛋。比如当年与尼尔·阿姆斯特朗一起登月的宇航员巴兹·奥尔德林真人出镜客串演他本人,而给御天敌配音的则是在「星际迷航」系列中扮演史波克的伦纳德·尼莫伊,苍老的嗓音与御天敌的人设居然天衣无缝,堪称极客们的福利。对了,芝加哥的川普大楼也在本片中露了脸,山姆营救女友的戏就是在此取景的。建国同志当总统不咋遭人待见,可论生意经确实是一把好手,川普大楼还不止一次在电影中出现过,包括诺兰的《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》里也有它的身影。 ♑



