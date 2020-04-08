《热血警探》：英国版警察故事

动作喜剧，不过更多的是荒诞剧的风格。一个优秀的伦敦警察Angel因为过度优秀，导致其上司和同事相形之下实在见绌太多，于是也就遭遇了一个必然的结果，被下放到了一个乡村小镇Sandford，这儿的人全都互相认识，也是上届的全国村庄评比中的第一名，街道干净整齐，人人遵守秩序，没有酒鬼、嬉皮士，以及吉普赛女郎、哭泣的小孩。更加不错的是，这儿没有犯罪，一切看上去完美和谐。

Angel警长进入了一个全新的工作环境，也遇到了个不错的搭档。当然，还有更多莫名其妙，可以将所有死亡都归结为“意外”的同事。没错，警长在处理与伦敦完全不同的邻里鸡毛蒜皮的过程中发现，这个完美的小镇里面更加不缺的是死亡，而且死相血腥，血腥的让这个片子都不太像是喜剧片了。然而无论Angel如何分析，同事们都一致认为，这些死亡不过是些意外而已，完全不值得奇怪。是的，面对死亡，每个人都在笑着。除了Angel警长。



最后，Angel警长也遭遇袭击，进而发现了事情的真相。一群小镇的掌权者们（警察局局长、超市老板、牧师、医生、酒吧老板等）为了维护小镇的完美形象，将所有对和谐局面有影响的不安定因素都清除掉了，小镇的下水道里面尸骸遍布。 杀人的理由很简单，例如：他的房子太难看了，她笑的太难听了，他的戏演的太差了，她居然要搬离我们的小镇，而他办的报纸错字连篇。。。

杀人的目的很诡异，要继续得到村庄评比的头名，要让世人都知道Sandford是完美的，Sandford没有犯罪…… 后面的情节就是反抗了，Angel警长带着刚刚了解真想的同事们与这些老人（及其手下）展开了战斗。结局很简单，掌权的老人们，最后被发现真相的新生代摧枯拉朽般打败了。 激战的过程伴随着耍酷、戏谑，以及无厘头。



中间有个布景挺有趣，这些幕后老黑手们围坐在一起，穿着的是黑色的斗篷，每人拿个手电照着自己的脸，时隐时现。一边讨论新生的孩子该起什么名，一边讨论哪些人该清除了。 在这些黑手们的操纵下，镇中每个人都活在谎言、虚假之中，凡有抵抗者，总会不经意间出个意外，当然，结局只有一个：死亡。