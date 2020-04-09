《斯大林格勒》：战场温情

这是俄罗斯第一部IMAX-3D巨幕影片，共耗资3000万美元。影片以人类历史上最血腥的一场战役为背景，详尽描述了一段具有戏剧性人性冲突的爱情故事。1942年，斯大林格勒。苏联军队根据作战计划向盘据伏尔加河左岸的德国军队展开反攻，然而反攻受阻，只有格罗莫夫大尉（彼得·费奥多罗夫 Pyotr Fyodorov 饰）率领的几名侦察兵渡过到了对岸，此后又来了几名被打散的水兵，他们固守在一栋三层楼的房子里，他们临危受命要不惜任何代价守住这栋房子，除了另外几名奇迹般幸免的苏军士兵外，他们遇到了这栋房子的最后一位住户——19岁的卡嘉（玛丽亚·斯莫尔尼科娃 Mariya Smolnikova 饰）。士兵们在与卡嘉的相处中感受到了温情，他们后来一起为卡嘉过生日，还冒着生命危险抢了一个浴盆，让卡嘉洗了一次热水澡。一边是这样脉脉的温情，一边是血腥的战争，这样的对比才能烘托出战场的悲情。当晚德军反攻，这些苏联士兵都死了，只有卡嘉活了下来。其实这是根据真实的历史改编的，少数苏联士兵固守巴甫洛夫大楼，打退了德军的多次进攻，消灭了很多德军，现在这座大楼还在市区挺立着。

影片的另一条线是德军，德国军官卡恩（托马斯·克莱舒曼 Thomas Kretschmann 饰）奉命要夺回这栋被对手占领的房子。卡恩相中了一个苏联女孩，认为她和去世的妻子长得很像。两人关系也在升华，可惜在战场上，女孩被苏联士兵射杀。卡恩也在反攻的大楼中与苏联士兵同归于尽。

斯大林格勒后来改了新名字，叫伏尔加格勒。