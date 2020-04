瞎炒冷饭假女权——《霹雳娇娃2019》 今天聊聊电影《霹雳娇娃2019》。 片名Charlie's Angels (2019),别名查理的天使 / 新霹雳娇娃 / 霹雳天使 / 神探俏嬌娃(港)。 众所周知,《霹雳娇娃》这个IP来自上世纪70年代的同名美剧,剧中三位艳丽的女性特工完成各种任务,伴随着大量香艳镜头,成了大家脑中一道美丽的风景线。该剧广受欢迎,前后拍摄了五季。2000年电影化的《霹雳娇娃》更是成了当年影院一剂强心剂,成了人们热议话题。 2019年诸多翻拍电影上线,重启《黑衣人:全球追缉》《霹雳娇娃2019》等老IP一方面说明制片方错误的估计了老IP的影响力,另一方面说明好莱坞创作力下降。 老版《霹雳娇娃》凭借其优秀的动作编排和香艳的画面,赚足了观众们的眼球。影片成功有着天时地利因素,也有本身质量出众原因,两者结合起来,才促成了这个系列的当年火爆。 时隔近20年还想着把这个系列翻拍,我只能说一声:“大人,时代变了。” 本片从内容到形式,从舆论环境到时代背景,都无法重现当年的情景。《霹雳娇娃2019》上映之初,我就很不看好影片,不论口碑还是票房都证明了我猜测正确。 让我给本片打分的话,娜奥米·斯科特的美貌1分,克里斯汀·斯图尔特的美貌1分,X教授帕特里克·斯图尔特1分,满分10分可以拿3分。 影片想打着女权的旗号赚钱,却用女拳把男人打翻在地,既不讨好女性观众,又赶跑男性观众,最后扑街还要甩锅给男性观众。 不禁让人想问,哪有这么好的事情呢? 影片中的剧情根本就是在糊弄观众,看不出编剧在编排剧情时下过什么工夫。形式上更是一塌糊涂,老的霹雳娇娃们动作凌厉凶狠,干架的时候丝毫没有拖泥带水,不会给人一丝做作的感觉。可是看到《霹雳娇娃2019》里的动作戏,我的耳边就会响起陈慧琳的《不如跳舞》: 不如跳舞, 打架倒不如跳舞, 让观众觉得不舒服, 是霹雳娇娃的天赋。 另外影片同样的问题就是极度的“好莱坞政治正确”。 影片用黑人、中东裔演员取代了亚裔,原本刘玉玲可以让影片出现毫不违和的多元化,现在好了,亚裔只能出演两面三刀的反派角色,只能由伟光正的白人黑人拯救世界。 也罢,刘玉玲在《福尔摩斯演绎法》《致命女人》中均有上佳表现,《福尔摩斯演绎法》才是真正恰到好处的政治正确。 下面三个笑话放到本片依旧合适: 美国公交车上,一个美国人问另外一个人:请问你是变性人吗? 那人回答:我不是。 美国人给了他一巴掌:那你他妈踩我的脚了。 那人很委屈:你不是应该接着问我是不是同性恋吗? 美国人回答:滾,老子才看清你是亚裔。 美国搞种族平等聚会,主持人问:认为美国社会充满歧视的请坐在左面,认为美国社会很平等的请坐在右面。 结果绝大部分美国人坐在右面,一小部分美国人坐在了左面。只有一个美国人坐在了中间。 主持人很奇怪:你为什么不选啊。 那人回答:我认为美国大部分很平等,不过我在生活中还是处处受歧视。 主持人看清了他的脸,连忙说,亚裔给我滚出去啊。 一个亚裔落水呼救,一个美国警察笑嘻嘻的从他身边路过,视而不见。 眼看就要淹死了,亚裔灵机一动,大喊:黑人暴力种族,烧死同性恋,穆斯林恐怖分子! 警察听了大惊失色,立马拿出手枪对着亚裔打光了一盒子弹,才松了口气。 瞎炒冷饭假女权, 政治正确真圈钱。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2539) 美国(8654) 明星(2119) 惊悚(3598) 动作片(1568) 翻拍(361) 娱乐片(1022) 哥伦比亚影业(179) 索尼影业(136)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.