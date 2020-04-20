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瞎炒冷饭假女权——《霹雳娇娃2019》

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2020-4-20 20:44:35

瞎炒冷饭假女权——《霹雳娇娃2019》

今天聊聊电影《霹雳娇娃2019》。

片名Charlie's Angels (2019)，别名查理的天使 / 新霹雳娇娃 / 霹雳天使 / 神探俏嬌娃()

 

众所周知，《霹雳娇娃》这个IP来自上世纪70年代的同名美剧，剧中三位艳丽的女性特工完成各种任务，伴随着大量香艳镜头，成了大家脑中一道美丽的风景线。该剧广受欢迎，前后拍摄了五季。2000年电影化的《霹雳娇娃》更是成了当年影院一剂强心剂，成了人们热议话题。

 

2019年诸多翻拍电影上线，重启《黑衣人：全球追缉》《霹雳娇娃2019》等老IP一方面说明制片方错误的估计了老IP的影响力，另一方面说明好莱坞创作力下降。

老版《霹雳娇娃》凭借其优秀的动作编排和香艳的画面，赚足了观众们的眼球。影片成功有着天时地利因素，也有本身质量出众原因，两者结合起来，才促成了这个系列的当年火爆。

 

时隔近20年还想着把这个系列翻拍，我只能说一声：“大人，时代变了。”

本片从内容到形式，从舆论环境到时代背景，都无法重现当年的情景。《霹雳娇娃2019》上映之初，我就很不看好影片，不论口碑还是票房都证明了我猜测正确。

让我给本片打分的话，娜奥米·斯科特的美貌1分，克里斯汀·斯图尔特的美貌1分，X教授帕特里克·斯图尔特1分，满分10分可以拿3分。

 

影片想打着女权的旗号赚钱，却用女拳把男人打翻在地，既不讨好女性观众，又赶跑男性观众，最后扑街还要甩锅给男性观众。

不禁让人想问，哪有这么好的事情呢？

 

影片中的剧情根本就是在糊弄观众，看不出编剧在编排剧情时下过什么工夫。形式上更是一塌糊涂，老的霹雳娇娃们动作凌厉凶狠，干架的时候丝毫没有拖泥带水，不会给人一丝做作的感觉。可是看到《霹雳娇娃2019》里的动作戏，我的耳边就会响起陈慧琳的《不如跳舞》：

不如跳舞，

打架倒不如跳舞，

让观众觉得不舒服，

是霹雳娇娃的天赋。

 

另外影片同样的问题就是极度的“好莱坞政治正确”。

影片用黑人、中东裔演员取代了亚裔，原本刘玉玲可以让影片出现毫不违和的多元化，现在好了，亚裔只能出演两面三刀的反派角色，只能由伟光正的白人黑人拯救世界。

也罢，刘玉玲在《福尔摩斯演绎法》《致命女人》中均有上佳表现，《福尔摩斯演绎法》才是真正恰到好处的政治正确。

 

下面三个笑话放到本片依旧合适：

美国公交车上，一个美国人问另外一个人：请问你是变性人吗？

那人回答：我不是。

美国人给了他一巴掌：那你他妈踩我的脚了。

那人很委屈：你不是应该接着问我是不是同性恋吗？

美国人回答：滾，老子才看清你是亚裔。

 

美国搞种族平等聚会，主持人问：认为美国社会充满歧视的请坐在左面，认为美国社会很平等的请坐在右面。

结果绝大部分美国人坐在右面，一小部分美国人坐在了左面。只有一个美国人坐在了中间。

主持人很奇怪：你为什么不选啊。

那人回答：我认为美国大部分很平等，不过我在生活中还是处处受歧视。

主持人看清了他的脸，连忙说，亚裔给我滚出去啊。

 

一个亚裔落水呼救，一个美国警察笑嘻嘻的从他身边路过，视而不见。

眼看就要淹死了，亚裔灵机一动，大喊：黑人暴力种族，烧死同性恋，穆斯林恐怖分子！

警察听了大惊失色，立马拿出手枪对着亚裔打光了一盒子弹，才松了口气。

 

瞎炒冷饭假女权，

政治正确真圈钱。

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5.9 

霹雳娇娃 (2019)

影评(34)

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霹雳娇娃/Charlie's Angels(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8211813/
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