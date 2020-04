大胆无畏、奔放复古——《山茶花飘零》 今天聊聊电影《山茶花飘零》。 片名散り椿 (2018),别名椿花散落。 本片故事背景是1730年的江户时代。 瓜生新兵卫是一名武艺高超的武士,他越级举报了原上司榊原的贪腐行为。半年之后,榊原的不当行为被证实,而瓜生新兵卫则早早地被赶出藩地扇野藩。 瓜生新兵卫和妻子阿筱颠沛流离,一路要提防不知何时会出现的刺客,生活得十分清苦。阿筱身体不好,早早病故,死前留下遗愿,希望瓜生新兵卫能够好好活下去。于是瓜生新兵卫回到阔别八年的扇野藩,一场恩怨情仇继续上演。 《飘落的山茶花》的故事四平八稳,在不紧不慢中推进情节。夫妻间的感情和兄弟间的感情是片中角色最重要的羁绊,而维持这份羁绊的是最质朴的道义。 整件故事的起因就是瓜生新兵卫的越级检举。 一个武士出于道义和对家乡的热爱,觉得领主贪腐行为会危害所有人,阻碍家乡发展,于是奋起举报。 正常人都能想到越级举报的后果,我们总被教导不要越级汇报,因为这是一种收益绝对为负的行为。 短期来看,家老可能被惩处也可能被上级继续包庇,举报的直接后果根本无法预知;长期来看,举报人不会再得到任何工作机会了,谁敢起用一个有过越级汇报的“前科”的人呢,说不定哪天就再被举报了呢。 瓜生新兵卫偏偏这么做了,这是要把武士逼到何种境地,他才会做出这种举动。 瓜生新兵卫舍得一身剐敢把皇帝拉下马,他付出了自己的幸福,付出了家人的幸福,甚至连朋友们的幸福也付出了。 就像他自己在片中所说:“坚持正道并不一定能给人带来幸福。” 由此可见,腐朽的封建王朝具有极大地局限性,只能适应生产力低下的时期,一旦社会生产力提高了,人们自然而然地会向往更加美好的生活。就连一介武夫都知道,贸易通商可以提升人民的满足感获得感,偏偏家老为了一己私利要继续贪污腐败下去。 绝对的权力只会带来绝对的腐败,君君臣臣的时代,清正廉洁干净担当的人往往难以有发展空间。 瓜生新兵卫更加想不到的是,封建制度消亡后,武士浪人等职业也会随之消亡。 缺乏一个明确的制度约束,单靠人员自觉,很难维持长治久安,短时间内可能做到清廉,但时间一长,人性的各种阴暗面就会暴露出来。 导演木村大作是摄影师出身,70岁时才开始转型导演,79岁时拍摄了他的第三部电影作品《飘落的山茶花》。 摄影师出身的导演都有一个共同特点,那就是特别注重影片画面。毕竟电影是视听艺术,视觉效果十分重要。 《飘落的山茶花》还有一个标签就是“动作”,具体表现就是剑道。影片呈现很老派的日本武士风,辅以低饱和度的色调,有着浓浓的古典韵味。 山茶花作为点题的关键元素,在片中有大量篇幅表现。山茶花在一片黯淡的画面中显得格外艳丽,花瓣随风翻滚的样子充满诗情画意。只是可惜赏花之人早已不在,“武士的生命虽然易逝,这山茶花却会年复一年地盛开。” 大胆无畏的死谏, 奔放复古的美景。 点击这里: 近期影视推荐

