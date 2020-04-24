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《辛德勒的名单》：纳粹随意射杀犹太人

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2020-4-24 23:51:48

纳粹不把犹太人当人看，士兵以及军官可以随意射杀被迫工作的犹太人，独臂的铲雪老人、尽责的建筑工程师、被认为偷懒的人等可以随意被射杀，只因为他们是犹太人。甚至有人偷了一只鸡，纳粹便开始逐一射杀，逼迫人承认，有人逃跑了，纳粹又让人们排在一起，随意射杀了25个人。就像角色说的，被扔进集中营的犹太人想要活下来是没有规则的。整个片子都是黑白色调，只有红衣小女孩的衣服是红色的，很是突出，具有冲击力，后来小女孩的红色尸体也被纳粹焚尸，让人不寒而栗。
剧情：1939年，波兰在纳粹德国的统治下，党卫军对犹太人进行了隔离统治。德国商人奥斯卡·辛德勒（连姆·尼森 Liam Neeson 饰）来到德军统治下的波兰城市克拉科夫，开设了一间搪瓷厂，后来战况吃紧的时候转型生产军需用品。凭着出众的社交能力和大量的金钱，辛德勒和德军建立了良好的关系，由于犹太人工资比波兰本地人低，他的工厂雇用犹太人工作，大发战争财。 　　1943年，克拉科夫的犹太人遭到了惨绝人寰的大屠杀，辛德勒目睹这一切，受到了极大的震撼，他贿赂军官，让自己的工厂成为集中营的附属劳役营，在那些疯狂屠杀的日子里，他的工厂也成为了犹太人的避难所。 　　1944年，德国战败前夕，屠杀犹太人的行动越发疯狂，辛德勒向德军军官开出了1200人的名单，倾家荡产买下了这些犹太人的生命。在那些暗无天日的岁月里，拯救一个人，就是拯救全世界。

 

身着德国纳粹军装，头发油光可鉴，雪茄不离手，连住处都是居高临下的，处处体现他掌权者的气势。他扮演的阿蒙虽然是个彻头彻脑的反面角色，但是他也有非常立体的感情。正如辛德拉为他辩解的：没有人一出生就会杀人，他只是生错时间了，如果不是战争，他最多只是个小恶霸。

 

阿蒙的残酷不需多说，无论谁都深有感受。我只想谈谈，RF以几个小细节刻画出阿蒙自我斗争的一面。  场景一：患了重感冒的阿蒙刚到犹太区，他要找一个女孩当佣人。当一排女孩子站在他面前，他挑选了海伦。海伦听命令上前一步时，阿蒙却掩鼻后退了，并向她解释不想把感冒传染给她。通过这个情节，阿蒙以一个正常人的行为出现了，到此很难想象这样一个为女孩子着想的男人，竟然会是一个以射杀为乐的人。

 

  场景二：阿蒙在与辛德拉一夜长谈后，为了表现他的权力，对男孩佣人实行了珍贵的“宽恕”，并顾镜自娱了一番，阿蒙对着镜子略了略头发，把脸转到最完美的角度，以最酷的表情伸出手指指着镜子说道：“我宽恕你！”此时阿蒙的形象在观众的眼中可能忽然可爱了一点点。可惜这种可爱一闪即逝，在男孩转身走出房间后，他又举起邪恶的枪，把男孩击毙在空地。

 

  场景三：阿蒙在家里举行宴会，而他走到地下室对海伦说了一番语无伦次的表白。他开始慢慢地说些无关痛痒的话题，渐渐地他在小小的地下室不停走动，不断地说出一些不连贯的句子，当感情发展到无可压制的地步时，突然反手一掌把海伦打倒在地上，发疯似的把地下室的柜子桌子全部打翻，然后逃离现场。杀人魔王竟然也有自己的情感，他竟然爱上了犹太女子，这一点连他自己都不能相信，于是他想方设法要证明自己的感情是错误的，但是欺骗自己代价是巨大的！

 

  场景四：辛德拉在生日会上亲吻了犹太女孩因此入狱，阿蒙为此向高官求情：“他结婚了，但有很多情人，每一个情人都喜欢他，他很喜欢漂亮的女孩子，那个女孩子你没见过，真的很美！所以他才亲了她。”他为辛德拉求情的同时，难道不是为自己的情感进行辩解吗：看，人家也喜欢犹太女孩，我还不算是异类！不是我喜欢她，而是她有种勾引人的魅力！

 

  场景五：辛德拉希望救出一大批犹太人，于是与阿蒙谈条件。在名单的最后，辛德拉想把海伦写上，但是无论他提出什么条件，阿蒙只有一个字：“不”。他的理想，是海伦带回维也纳，和她一起生活，直到天荒地老！多么令人向往的情境。阿蒙的心中此时一定升起了一道彩虹，这条彩虹仿佛能帮助他和海伦走向幸福的彼岸。可惜他自己也知道这是不可能实现的。他望着窗外的景象说道：最现实的做法，就是把她带到森林，向她后脑勺打一枪，让她安然死去。他的眼光又转回来了：“如果我放了她你给我多少？”  阿蒙的心中有一个魔鬼，也有一个天使，天使和魔鬼之间曾经经历激烈的战斗。可惜在战争的大环境里，阿蒙心中天使的力量太薄弱，天使呼唤的声音太微弱，以致魔鬼轻而易举地把她压倒了。最后阿蒙在休养时被捕，并送上了绞刑台。人之将死，其形可鉴。他脚下的凳子被踢了四脚，还是牢固地粘在他脚下，直至凳子被踢碎了，阿蒙的生命才就此宣告结束。

 

 

 

 

 

 

9.1 

辛德勒的名单 (1993)

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辛德勒的名单/Schindler's List(1993)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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