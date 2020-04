铭记英雄——《最后一搏》 今天聊聊电影《最后一搏》。 片名The Last Full Measure (2020),别名终极衡量 / 钢铁勋章(台)。 首先要明确一点,本片是美国的主旋律电影。片中集结了一群《复联4》之后无所事事的超级英雄们,冬兵塞巴斯蒂安·斯坦、神盾局局长塞缪尔·杰克逊倾情加盟出演。 主旋律到什么程度呢?连妈惹法克侠塞缪尔·杰克逊在片中的表现都极为收敛,连一句妈惹法克都没出现过。 这部《最后一搏》拍摄的十分工整,讲述一群人为一名越战老兵申请恢复荣誉勋章的故事。 荣誉勋章(Medal of Honor)是美国最高军事荣誉勋章,由美国政府根据1862年美国国会法设立,获奖者必须“在与合众国的敌人进行的战斗中,冒着生命危险表现出超乎寻常的英勇无畏精神”。海陆空三军成员皆有资格获得该荣誉,每个军种的荣誉勋章设计各不相同。 早在越战期间,1966年4月,越南西贡附近的XaCam My,美国陆军第1步兵师第16兵团第2营C连被越军围困,伤亡惨重,呼叫空中支援。 年仅21岁的威廉姆·皮森伯格WilliamPitsenbarger隶属美国空军第38空中救援和回收中队第6分遣队,接令后搭乘HH-43F直升机前去执行医疗后送任务。 飞抵战区后,皮森伯格立即投入紧张忙碌的抢救伤员中,随后他自愿选择不随机返航,留下来看护伤员,并与陆军并肩战斗,随后不幸战死。 皮森伯格牺牲后,仅获得了空军十字勋章,而他的空军指挥官却获得了荣誉勋章。美军官方说法是,当时没有足够文件证明皮森伯格的英勇行为,无法为其追授荣誉勋章。 往后的多年,在C连的官兵的帮助下,皮森伯格的父母向美国国会发起了重新审核皮森伯格事迹,以及为其颁发荣誉勋章的请求。2000年,直到皮森伯格牺牲34年后,美国政府才正式追授皮森伯格荣誉勋章和上士军衔。 塞巴斯蒂安在片中饰演一位国防部调查官员,通过走访当年幸存老兵,带领观众们将一个尘封许久的故事串联起来。 在这份荣誉勋章上,凝聚的不仅是皮森伯格本人的荣誉和英雄主义,还有许许多多幕后其他人的心血和努力。 用导演罗宾森的话讲,本片得到美国陆军和空军的全程支持,从1999年筹备到2019年完成,最终走过20年时间才完成影片制作。 一提到主旋律电影,很多人就会自然而然的觉得很说教很难看,其实并不是的,只要用心,依然可以拍得很有看头。 《最后一搏》就是一个挺不错的例子。从影片中可以看到两个美国主旋律电影成功的特点。 第一个特点,在美国基督教是主流宗教,很多人信奉上帝等一条东西,因此在他们的主旋律影片中可以很方便的加上各种宗教元素。 这不仅显得不违和,反而显得特别合适。要知道,宗教的洗脑能力可是极其强大的,将宗教运用到主旋律电影更是形成强强联合。 这个特点是老美主旋律电影的一大优势。 第二个特点就是,影片中政府官员不都是伟光正。身居要职的人也会出于私心,做出很多损人利己的事情,如果不被人检举揭发,就不会有改正的可能。 这样的好处就能设立一个相对而言的反派,否则从头到尾一路歌功颂德,观众很容易审美疲劳。一部影片最重要的就是要有矛盾冲突,没有冲突没有对比,就很难吸引观众。 可以发出批评的声音,这是第二个优势。 《最后一搏》最精彩的是结尾,早在2000年整个故事就已经有了结局,拍摄成为电影就考验编导升华结尾的能力了。 如果前面的剧情不温不火平平淡淡的话,最后的结尾就像烧开水时的沸腾,处理的很棒。抛开意识形态等差异,这部影片结局处理算是高分收尾了。 铭记英雄, 珍惜和平。 点击这里: 近期影视推荐

