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铭记英雄——《最后一搏》

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2020-4-26 21:59:59

铭记英雄——《最后一搏》

今天聊聊电影《最后一搏》。

片名The Last Full Measure (2020)，别名终极衡量 / 钢铁勋章()

 

首先要明确一点，本片是美国的主旋律电影。片中集结了一群《复联4》之后无所事事的超级英雄们，冬兵塞巴斯蒂安·斯坦、神盾局局长塞缪尔·杰克逊倾情加盟出演。

主旋律到什么程度呢？连妈惹法克侠塞缪尔·杰克逊在片中的表现都极为收敛，连一句妈惹法克都没出现过。

 

这部《最后一搏》拍摄的十分工整，讲述一群人为一名越战老兵申请恢复荣誉勋章的故事。

荣誉勋章（Medal of Honor）是美国最高军事荣誉勋章，由美国政府根据1862年美国国会法设立，获奖者必须“在与合众国的敌人进行的战斗中，冒着生命危险表现出超乎寻常的英勇无畏精神”。海陆空三军成员皆有资格获得该荣誉，每个军种的荣誉勋章设计各不相同。

 

早在越战期间，1966年4月，越南西贡附近的XaCam My，美国陆军第1步兵师第16兵团第2营C连被越军围困，伤亡惨重，呼叫空中支援。

年仅21岁的威廉姆·皮森伯格WilliamPitsenbarger隶属美国空军第38空中救援和回收中队第6分遣队，接令后搭乘HH-43F直升机前去执行医疗后送任务。

飞抵战区后，皮森伯格立即投入紧张忙碌的抢救伤员中，随后他自愿选择不随机返航，留下来看护伤员，并与陆军并肩战斗，随后不幸战死。

 

皮森伯格牺牲后，仅获得了空军十字勋章，而他的空军指挥官却获得了荣誉勋章。美军官方说法是，当时没有足够文件证明皮森伯格的英勇行为，无法为其追授荣誉勋章。

往后的多年，在C连的官兵的帮助下，皮森伯格的父母向美国国会发起了重新审核皮森伯格事迹，以及为其颁发荣誉勋章的请求。2000年，直到皮森伯格牺牲34年后，美国政府才正式追授皮森伯格荣誉勋章和上士军衔。

 

塞巴斯蒂安在片中饰演一位国防部调查官员，通过走访当年幸存老兵，带领观众们将一个尘封许久的故事串联起来。

在这份荣誉勋章上，凝聚的不仅是皮森伯格本人的荣誉和英雄主义，还有许许多多幕后其他人的心血和努力。

用导演罗宾森的话讲，本片得到美国陆军和空军的全程支持，从1999年筹备到2019年完成，最终走过20年时间才完成影片制作。

 

一提到主旋律电影，很多人就会自然而然的觉得很说教很难看，其实并不是的，只要用心，依然可以拍得很有看头。

《最后一搏》就是一个挺不错的例子。从影片中可以看到两个美国主旋律电影成功的特点。

 

第一个特点，在美国基督教是主流宗教，很多人信奉上帝等一条东西，因此在他们的主旋律影片中可以很方便的加上各种宗教元素。

这不仅显得不违和，反而显得特别合适。要知道，宗教的洗脑能力可是极其强大的，将宗教运用到主旋律电影更是形成强强联合。

这个特点是老美主旋律电影的一大优势。

 

第二个特点就是，影片中政府官员不都是伟光正。身居要职的人也会出于私心，做出很多损人利己的事情，如果不被人检举揭发，就不会有改正的可能。

这样的好处就能设立一个相对而言的反派，否则从头到尾一路歌功颂德，观众很容易审美疲劳。一部影片最重要的就是要有矛盾冲突，没有冲突没有对比，就很难吸引观众。

可以发出批评的声音，这是第二个优势。

 

《最后一搏》最精彩的是结尾，早在2000年整个故事就已经有了结局，拍摄成为电影就考验编导升华结尾的能力了。

如果前面的剧情不温不火平平淡淡的话，最后的结尾就像烧开水时的沸腾，处理的很棒。抛开意识形态等差异，这部影片结局处理算是高分收尾了。

 

铭记英雄，

珍惜和平。

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标签： 美国(8664) 剧情片(3755)

6.5 

最后一搏 (2020)

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最后一搏/The Last Full Measure(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8212062/
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