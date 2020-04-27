《人类清除计划4》：系列的前传

由于美国经济越来也不景气，国内失业率与犯罪率急速上升，同时，全国黑市的毒品交易越来越频繁，人们通过吸毒麻痹生活，但是吸毒也需要钱，这也刺激了犯罪率增长，美国经济陷入死循环。 此时一个宣称可以结束这种死循环的组织出现了，即美国新国父党。他们声称将通过降低犯罪率来提高美国经济的增长，恢复美国的繁荣，不只是嘴上说说，这个横空出世的组织更是财大气粗的还堆彻大量资金赞助国防武装，以此证明实力。很快新国父党在民众中的呼声就盖过了民主党和共和党，并且在总统大选中成功夺取政权。



新总统上任第一件事就是向民众兑现降低犯罪率的承诺，但是还没来得及欢呼的美国人随即就咆哮了， 因为总统说的降低犯罪率是通过建立一项清除活动。清除活动来源于一位女博士正在进行的犯罪行为学研究，她认为不断攀升的犯罪率是由于人们心中的愤怒无处释放 ，当给予他们一定的时间和空间释放愤怒和罪恶，这些人将会得到净化，焕发新生；然而这项研究一直处于理论阶段，缺乏实践，直到新国父集团向她抛出橄榄枝。参与的人会带上具有录像功能的隐形眼镜，和追踪装置，存活下来的人会得到一笔奖金。