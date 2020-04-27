《人类清除计划4》：系列的前传

由于美国经济越来也不景气，国内失业率与犯罪率急速上升，同时，全国黑市的毒品交易越来越频繁，人们通过吸毒麻痹生活，但是吸毒也需要钱，这也刺激了犯罪率增长，美国经济陷入死循环。 此时一个宣称可以结束这种死循环的组织出现了，即美国新国父党。他们声称将通过降低犯罪率来提高美国经济的增长，恢复美国的繁荣，不只是嘴上说说，这个横空出世的组织更是财大气粗的还堆彻大量资金赞助国防武装，以此证明实力。很快新国父党在民众中的呼声就盖过了民主党和共和党，并且在总统大选中成功夺取政权。
新总统上任第一件事就是向民众兑现降低犯罪率的承诺，但是还没来得及欢呼的美国人随即就咆哮了，因为总统说的降低犯罪率是通过建立一项清除活动。清除活动来源于一位女博士正在进行的犯罪行为学研究，她认为不断攀升的犯罪率是由于人们心中的愤怒无处释放，当给予他们一定的时间和空间释放愤怒和罪恶，这些人将会得到净化，焕发新生；然而这项研究一直处于理论阶段，缺乏实践，直到新国父集团向她抛出橄榄枝。参与的人会带上具有录像功能的隐形眼镜，和追踪装置，存活下来的人会得到一笔奖金。
选中这个女博士的研究，本意不是在于降低犯罪率，而是希望借这个项目来清除在经济发展中贡献微薄的低收入人群和需要靠国家养活的无贡献人群，简单说就是穷人呗。新国父希望通过打造样板城市，实现以点带面快速撬动全局。第一次清除选择了斯坦顿岛作为试验点，可以看到这个小岛和全国大多数人还是对清除很抗拒的，岛上得富人选择了离开，而没有钱的穷人们选择躲在家里和教堂里，三教九流的混混们不当一回事的在外开着派对，释放愤怒的人大多只是抢劫和殴打，流血事件极少，由于实验结果并不如新国父的预期结果，所以新国父启动了plan B，雇佣兵上场，真正的洗劫就此开始，教堂也成为屠杀场。总统宣布计划成功，并迅速推广到全国。。。
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人