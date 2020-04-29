《哥斯拉大战金刚》2020年即将上映！战栗吧！渺小的人类

2020年，我们即将迎来一部空前绝后的怪兽电影——《哥斯拉大战金刚》！





怪兽电影有发展模式么？有的，它们所遵循的是三种奥运精神：

1、更高、更快、更强

1979年《异形》——1986年《异形2》。跨度7年，从单兵异形引出异形皇后，体型与数量都更进一步。想知道异形30多年后的最新趋势么？等着雷德利老爷子在前传里继续不断揭晓答案吧。

1993年《侏罗纪公园》——2018年《侏罗纪世界2》。跨度25年，大BOSS从霸王龙发展到变异恐龙，并让巨型沧龙以龙套现身，无疑从威力与体型上都进行了不小的升级。

1996年《独立日》——2016年《独立日：卷土重来》。跨度20年，外星战舰（它算怪兽么？）的尺度呈几何化增长，它的“巨大”几乎覆盖了半个地球。

2013年《环太平洋》——2018《环太平洋2》。跨度5年，体型更庞大、 种类更怪异。





再来看看本文的主角们吧：

1998年《哥斯拉》——2014年《哥斯拉》， 2019年《哥斯拉2：怪兽之王》。跨度21年，哥斯拉的高度从60米长到了108米，体重由500吨暴涨至为9万吨，增肥效果明显。









2005年《金刚》——2017《金刚：骷髅岛》。跨度12年，身高从7.6米长到了30米，猛增为之前的4倍。据说为了将来迎战哥斯拉，处于儿童期的金刚还会继续服用富含钙质的配方奶粉。





从以上对比来看，怪兽电影的续集或重启版为了吸引观众，都在体型上进行了大尺度加码。由于CG特效水平提高，电影银幕尺寸也不断升级，使得怪兽们得以在观众面前从平视变为仰视，变得更高、更快、更强。

而其他的诸如鲨鱼、巨蟒、巨鳄、巨型章鱼等大体型动物在以上超级怪兽面前过于弱小与稀松平常，上不了台面，只能充当小成本恐怖惊悚片的主角，无法充当谈资。

所以，见证奇迹的时刻即将到来。2020年，《哥斯拉大战金刚》中将在怪兽两大王者之间展开一次较量，悬念就是金刚能长多大的个儿了。





2、组团对抗模式

当我们看厌了乒乓球单打比赛后，男双、女双、混双就诞生了。而当我们对怪兽狂虐人类产生审美疲劳以后，也就开启了怪兽们组团对抗模式。

1979年《异形》+1987年《铁血战士》=2004年《异形大战铁血战士 》（AVP: Alien vs. Predator）&2007年《异形大战铁血战士2 》。





当异形或铁血战士单个出现已不能引起我们的嗜血食欲时，这类型的交叉电影便应运而生了。观众都希望看看这两位恶魔究竟谁更厉害，于是在这种强强对抗的衍生电影中，以往充当饵料的人类便彻底沦为了酱油。

并不是所有怪兽都能凑到一块组成怪兽联盟或是捉对厮杀，《异形》与《铁血战士》的版权都在二十世纪福斯电影公司手里，所以这种怪兽宇宙才能得以成行。

这就跟漫威、DC能各自打造电影版《复仇者联盟》与《正义联盟》相似。而金刚狼、蜘蛛侠虽然在漫画里同属复仇者联盟，却因为版权分别在二十世纪福斯与索尼手里而迟迟未能与大部队会合，直到迪士尼向索尼伸出了橄榄枝才得以让小蜘蛛暂时归队。要想看到更为强大的复仇者联盟则必须等到巨无霸迪士尼在收购漫威、 福斯之后继续将索尼拿下。这种梦想必须有！

做超级英雄如果没有梦想，跟咸鱼有什么区别？

做怪兽也是！如果没有梦想，吃人类跟吃咸鱼有什么区别？





来看环球影业，手上有《侏罗纪公园》、《大白鲨》、《狼人》，这几个次轻量级选手交叉起来有些难度。但不是有句老话叫做“人类一思考，上帝都得陪笑”么？只要敢联想，只要有钱，怪兽们都是能拉帮推磨的。

不妨再把目光放长远些，当“先定一个小目标，比方说，我先收购它一个传奇影业”的万达王在曾经的梦中一统江湖好莱坞的时候，把所有的怪物都收归帐下，祭出一个超级无敌怪兽联盟，只有复仇者联盟与正义联盟联手才能加以对抗，这时候终极怪兽——《长城》饕鬄铺天盖地的穿越杀来，大甜甜终于横跨整个怪兽宇宙……这场景，美得我都不敢想了。

这种好大喜功的XX梦其实已经被乐高在《乐高大电影》里实现了！哈哈哈……









最后再来看看本文的主角：

《金刚》与《哥斯拉》的美国版权都在华纳兄弟手里，所以我们才有幸目睹两位王者在2020年的相会，这就是《哥斯拉大战金刚》（ Godzilla vs Kong）。原产于美国与日本的两位太平洋怪兽之王终于得以聚首。

由此联想开来，《环太平洋》系列也同样隶属于华纳兄弟帐下，由此开启一个更大的怪兽电影宇宙并不是异想天开的事情。想象一下，环太平洋地区的哥斯拉与金刚化敌为友，共同对抗入侵地球的外星怪兽们，这将是何其壮观的场面，怪兽迷们不禁心旷神怡……





3、人性化

当奥运会都在将目光从“动物性”转向“人性”的时候，怪物们自然也向我们掏出了真挚的心，而不是像以往那样只惦记着掏出我们的心或是从我们的心里蹦出来。

比如1997年的《异形4》里，幼小的异形对雷普利产生了对母亲的依恋，让该片里的怪兽多了一丝悲剧色彩。而2005年的《金刚》里，金刚更是对金发美女有着一种说不清道不明的畸恋，当然这个话说起来就长了。





而美版《哥斯拉》系列（ 2014、2019）依循日系哥斯拉的轨迹，已然从人类的对手演变成为了保护地球的环保之友，而在《金刚：骷髅岛》 （ 2017）里，金刚的定位也与哥斯拉颇为相似。他们都从人类的天敌过渡为神一般的存在，从兽性的基础上进化出神性与人性，逐渐与人类开始有了交流与沟通。

从这个角度来看，怪兽电影在不断续拍与翻拍的浪潮下必将不断注入人性，就像AI之于机器人一样，类人化的情感与自由意志必将逐渐融入怪兽们的大脑与心灵。它们会一代代升级壮大，由“牠”向“他（她）”甚至是“祂”不断演进……

那么在即将到来的《哥斯拉大战金刚》（2020 ）里，两位神级怪兽又该如何展现人性中的惺（腥）惺（猩）相惜呢？





“更高、更快、更强”的怪兽们开启了“组团对抗模式”，继而发展到“人性化”的境界，这便是怪兽电影的必由之路。

2020年，《哥斯拉大战金刚》降临，当我们的世界被两位怪兽之王完全占领，作为万物之灵的我们就只能双手合十，呼叫干爹（上帝）出来全盘杀毒了……