钢铁侠离开我们的365日里，世界都发生了些什么？

不知不觉，钢铁侠已经离开我们整整一年了。

此时，应该有煽情歌声响起，献上李玟的《想你的365天》：

“春风，扬起你我的离别；

夏雨，打湿孤单的屋檐；

秋夜，飘落思念的红叶；

冬雪，转眼又是一年。

在，想你的三百六十五天；

听，你我最爱的那首歌；

泪，总是一不小心翻涌微笑的脸；

突然我感觉，你没走远……”

原谅我用《宝莲灯》来思念你，因为《钢铁侠》并没有一首我能朗朗上口的插曲。

在钢铁侠离开我们的365日里，世界都发生了些什么？

迪士尼终于收购了21世纪福克斯，金刚狼、镭射眼、死侍、神奇四侠等小伙伴终于能在不久的将来和复仇者们并肩战斗了。

可惜这一切，托尼·斯塔克都无法参与了……

巴黎圣母院发生大火，钢铁侠当时因为忙着和灭霸抢手套没顾得上这事儿，被法国《费加罗报》事后以初期协助救火不利的罪名要求巨额索赔。

这把大火，之后蔓延到了亚马孙雨林、美国加州、澳大利亚山林……

如今巴西、美国、澳大利亚等国正在以钢铁侠初期隐瞒灾情导致火灾蔓延至全世界的理由，准备把钢铁侠告上国际法庭。并积极筹备独立调查组，意图去钢铁侠私宅地下室喷火装置4级研究所搜寻火灾起源的证据。

幸好这一切，托尼·斯塔克都不用看到了……

《复仇者联盟4》登顶全球影史票房冠军，卡魔拉换上蓝色皮肤代表《阿凡达》发来贺电。

遗憾这一切，托尼·斯塔克都无法梦到了……

但小罗伯特·唐尼却在梦里笑醒了。

美国正式退出《中导条约》，“斯塔克工业”股票单日上涨10%。

惊异这一切，都不是托尼·斯塔克促成的……

《哪吒之魔童降世》登顶中国年度票房冠军。中国民营组织“封神者联盟”正在崛起，美国司法部迅速针对哪吒进行所谓窃取魔法业秘密进行刑事调查，并指示加拿大以虐待动物罪（把形似大统领的动物当坐骑）与满口川普罪将哪吒的师傅太乙真人予以拘捕。

幸亏这一切，托尼·斯塔克不用去理解了……

意大利威尼斯遭遇半个世纪以来最严重的水患。民众普遍认为是蜘蛛侠到访后引来水元素怪作祟所致。

好歹这一切，托尼·斯塔克不用去操心了……

钢铁侠的爱徒蜘蛛侠被斯塔克工业的旧员工“神秘客”欺骗，交出了老师留给他的重要遗物，险些酿成大祸。

万幸这一切，托尼·斯塔克不用去背锅了……

《蜘蛛侠：英雄远征》票房大卖，迪士尼与索尼因为分赃不均差点儿打了起来，小蜘蛛险些无法继续代表复仇者联盟出战。

至少这一次，托尼·斯塔克不用去谈判了……

香港颁布《禁蒙面法》，好莱坞超级英雄纷纷表示支持（他们大部分只戴眼罩），只有冬兵、蜘蛛侠、星爵等少数几位表示反对。

幸亏这一切，托尼·斯塔克不用去烦恼了……

新中国成立70周年，举行了盛大的阅兵式。没有邀请川普参加，为了避免大统领嫉妒，也没有邀请复仇者联盟参加。

至少这一切，托尼·斯塔克不用去解释了……

中国第一艘国产航空母舰交付海军。

但是这一切，托尼·斯塔克无法见证了……

美国队长穿越回到了过去，去过托尼劝他尝试的那一种人生。

遗憾这一切，托尼·斯塔克无法坏笑着看到了……

《黑寡妇》开拍，钢铁侠的老朋友兼老员工终于有属于自己的单人电影了。

希望这一次，托尼·斯塔克能惊喜亮相，哪怕只是念在台词里……

迪士尼宣布多部MCU衍生剧《猎鹰与冬兵》《幻视与红女巫》《洛基》《鹰眼》陆续启动，引发钢铁侠好基友战争机器心态崩溃，被记者拍到清明节在托尼坟头哭诉。

估计这一次，托尼·斯塔克的棺材板快压不住了……

2019年末，新冠肺炎爆发。钢铁侠的中国朋友吴博士与吴医生参加了援外医疗组。

可惜这一次，托尼·斯塔克不能去加油了……

美国三大股市飞流直下三千尺，巴菲特惊呼：自己活了89岁，这种场面只见过一次；哦不，两次；哦不，三次；哦不，我靠……

还好这一次，托尼·斯塔克不用去关心自家股票的跌幅了……

美联储宣布年内第N次降息，已引领本年度时尚潮流，频次已超越钢铁侠换装。

呵呵这一次，托尼·斯塔克不用去攀比了……

新冠肺炎全球蔓延，川普大统领消极抗疫，宣传“没有人比我更懂病毒”。

只恨这一次，托尼·斯塔克不能冲上去封住他的嘴……

面对疫情，欧美各国一盘散沙、各自为政，毫无团结抗疫的决心与信心。

我们不禁怀念钢铁侠曾对美国队长说过的一段话：

“我几年前就知道这一切，还以为这是一场噩梦。我需要过你，我们需要用装甲把全世界武装起来，不管他是否侵犯了我们宝贵的自由。我说过我们会输，你说即使输了也一起面对。结果怎么样，我们输了……而你当时根本不在，我们就只能当复仇者，不能当预防者吗？”

也许这一次，托尼·斯塔克本该借用灭霸的那一句台词：

“算了，我自己来！”

钢铁侠无论如何都不会想到，在失去他的一年里，这个世界因为一场疫情（也许是世界失去了无限宝石庇护的缘故）变得纷乱与割裂。

责任与良知，在疫情的响指之下变得无比脆弱、支离破碎；

猜忌与构陷，在病毒的侵染之下变得无比猖狂、令人发指。

我们开始怀念有着钢铁侠的那些日子！

唯有他，能在万众迷茫需要有人挺身而出的时候，喊出那石破天惊的一句：

“I am Iron man！”

唯有他，能在千钧一发需要有人力挽狂澜的时候，喊出那粉身碎骨的一句：

“I am Iron man！”

此处，歌声再次响起：

“怀里，有你紧拥的温度；

眼里，有你微笑和痛苦；

心里，有你说过的故事；

梦里，你在回家的路。

在，想你的三百六十五天；

读，你写来的每句安慰；

爱，圈住你我在同一个圆；

你的冷热，我能感觉……”

这个世界需要钢铁侠！

需要勇于担当、甘于奉献的大无畏精神！

需要能将所有正义力量团结起来的领袖意志！

这才是钢铁侠留给我们最为宝贵的遗产——英雄品质。

雷神说：

“我们失去了朋友，失去了家人，也感到十分迷茫，这是我们的存亡之战！”

“我还有资格！”

黑寡妇说：

“不惜一切代价！”

美国队长说：

“有些人接受现实，但我们不会，绝不！”

钢铁侠说：

“我曾说过不会再有惊人之举，但我真的还想再做这最后一次！”

可惜这一次，托尼·斯塔克不在了……

这个世界缺乏能团结一切、扛起一切的英雄！

“Help Arrives”是我这一年里唯一使用的手机铃声，此刻它显得尤为珍贵。

我们多希望能听到美国队长那振奋人心的一句：

“复仇者们，集合！（AvengersAssemble！）”

我们也多希望能有一次机会再对钢铁侠说：