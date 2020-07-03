网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>流水账式的主旋律电影——《登月第一人》

流水账式的主旋律电影——《登月第一人》

加入收藏

2020-7-3 20:37:45

流水账式的主旋律电影——《登月第一人》

今天聊聊电影《登月第一人》。

片名First Man (2018)，别名第一人 / 登月先锋(台)。

 

本片根据纽约时报记者詹姆斯·汉森James R. Hansen的传记作品《第一人：尼尔·阿姆斯特朗的人生》改编而成。

影片内容也十分简单直白，就像片名一样，讲述第一位登上月球的人类阿姆斯特朗。

 

1969年7月20日，阿姆斯特朗走出飞船踏上月球，在月球表面留下了人类第一个脚印。同时也留下了那句名言：“这是一个人的一小步，但却是人类的一大步。”（That's one small step for a man, one giant leap for mankind）

到2019年正好是人类登月50周年纪念，借此机会推出一部主旋律电影十分合情合理。

 

影片内容不多赘述，就和历史书里写的一样，选取了阿波罗11号登月过程中的几个重要节点时间。

着重拍摄了阿姆斯特朗参与的双子星（Gemini）8号任务，这是人类历史上第一次轨道飞行器的对接。阿姆斯特朗女儿因病去世。阿波罗1号测试时火灾事故，三名宇航员罹难。以及最后的登月成功。

 

《登月第一人》虽是主旋律电影，影片中一直刻意避免大量出现宣扬国家大义的东西，苏美争霸和肯尼迪的电视演讲也是寥寥几个镜头。

导演将矛盾重点放在阿姆斯特朗个人身上，从他痛失幼女到家庭矛盾，事无巨细地表现这位宇航员家庭里的琐事。希望通过表现这位人前风光无两的宇航员背后不为人知的辛酸故事。

 

其实也算不上多么隐秘不为人知，作为第一位登上月球的人，肯定是一朝成名天下知，好奇的人们肯定会把他所有的秘密全部挖出来。家庭、婚姻更是会成为人们津津乐道的话题。

《登月第一人》选取家庭情感角度切入，自然是想通过以小见大的手法，让主旋律电影有点不一样的地方，却有一种八卦小报的感觉。

 

本片导演达米恩·查泽雷拍摄过《爱乐之城》《爆裂鼓手》等影片，好评如潮。

《登月第一人》依旧是《爱乐之城》《爆裂鼓手》的一帮人马，配乐、剪辑、演员就没啥变化。《爱乐之城》《爆裂鼓手》做的很棒，获奖无数，但比起人类征服星辰大海的远大宏伟目标来，还是格局小了很多。如果还用原来的固有经验拍摄登月计划，肯定会显得格局不够。

 

这部新片比起制作团队以往的作品，是完全不同类型的电影，离开了熟悉的领域，达米恩·查泽雷拍摄主旋律电影果然显得有些束手束脚。

同是冷战时期探索太空的影片，同样取自真实历史事件，本片效果远不如俄罗斯人2017年拍摄的《太空救援》。别看《登月第一人》获得了第91届奥斯卡金像奖最佳视觉效果，实际感受远不如《太空救援》来得震撼。

 

流水账式的主旋律电影，

八卦小报般的小中见大。


点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视 

标签： 历史(1061) 美国(4744) 日本(927) 剧情片(2431) 传记(439) 梦工厂(104) 环球影业(143)

7.4 

登月第一人 (2018)

影评(16)

收藏(335)

登月第一人/First Man(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8214579/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409354名成员7559个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 