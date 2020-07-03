流水账式的主旋律电影——《登月第一人》

今天聊聊电影《登月第一人》。

片名First Man (2018)，别名第一人 / 登月先锋(台)。

本片根据纽约时报记者詹姆斯·汉森James R. Hansen的传记作品《第一人：尼尔·阿姆斯特朗的人生》改编而成。

影片内容也十分简单直白，就像片名一样，讲述第一位登上月球的人类阿姆斯特朗。

1969年7月20日，阿姆斯特朗走出飞船踏上月球，在月球表面留下了人类第一个脚印。同时也留下了那句名言：“这是一个人的一小步，但却是人类的一大步。”（That's one small step for a man, one giant leap for mankind）

到2019年正好是人类登月50周年纪念，借此机会推出一部主旋律电影十分合情合理。

影片内容不多赘述，就和历史书里写的一样，选取了阿波罗11号登月过程中的几个重要节点时间。

着重拍摄了阿姆斯特朗参与的双子星（Gemini）8号任务，这是人类历史上第一次轨道飞行器的对接。阿姆斯特朗女儿因病去世。阿波罗1号测试时火灾事故，三名宇航员罹难。以及最后的登月成功。

《登月第一人》虽是主旋律电影，影片中一直刻意避免大量出现宣扬国家大义的东西，苏美争霸和肯尼迪的电视演讲也是寥寥几个镜头。

导演将矛盾重点放在阿姆斯特朗个人身上，从他痛失幼女到家庭矛盾，事无巨细地表现这位宇航员家庭里的琐事。希望通过表现这位人前风光无两的宇航员背后不为人知的辛酸故事。

其实也算不上多么隐秘不为人知，作为第一位登上月球的人，肯定是一朝成名天下知，好奇的人们肯定会把他所有的秘密全部挖出来。家庭、婚姻更是会成为人们津津乐道的话题。

《登月第一人》选取家庭情感角度切入，自然是想通过以小见大的手法，让主旋律电影有点不一样的地方，却有一种八卦小报的感觉。

本片导演达米恩·查泽雷拍摄过《爱乐之城》《爆裂鼓手》等影片，好评如潮。

《登月第一人》依旧是《爱乐之城》《爆裂鼓手》的一帮人马，配乐、剪辑、演员就没啥变化。《爱乐之城》《爆裂鼓手》做的很棒，获奖无数，但比起人类征服星辰大海的远大宏伟目标来，还是格局小了很多。如果还用原来的固有经验拍摄登月计划，肯定会显得格局不够。

这部新片比起制作团队以往的作品，是完全不同类型的电影，离开了熟悉的领域，达米恩·查泽雷拍摄主旋律电影果然显得有些束手束脚。

同是冷战时期探索太空的影片，同样取自真实历史事件，本片效果远不如俄罗斯人2017年拍摄的《太空救援》。别看《登月第一人》获得了第91届奥斯卡金像奖最佳视觉效果，实际感受远不如《太空救援》来得震撼。

流水账式的主旋律电影，

八卦小报般的小中见大。





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