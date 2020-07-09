《为奴十二年》: 只因他们是黑人！

1841年所罗门在纽约是位小提琴手，
他告别了妻子、儿子和女儿去演出。
对慕名而来两位白人诚邀去马戏团，
他感到十分荣幸何况还有丰富报酬。
跟随两人来到华盛顿享受美味酒菜，
可第二天醒来发现带着手铐和脚镣。
他还没有真正把原因想清楚想明白，
已经以奴隶身份被卖出给了新主人。
他愤怒声明辩解却招来了一顿毒打，
没有犯任何错误，只因他是黑人。
被一同贩卖的妇女带着儿子和女儿，
她原先是在一个富人家里做着女佣。
聪明乖巧的她得到了男主人的厚爱，
吃好穿好的她也为主人家添了儿女。
可好景不长男主人由于生病去世了，
女佣不知情下被女主人当奴隶卖出。
最痛苦就是不能在一起要母子分离，
没有犯任何错误，只因她是黑人。
所罗门的第一个主人是仁慈博爱的，
全家上下人都很友好充满了人情味。
他努力工作善于动脑提出合理建议，
获得成功得到主人奖励一把小提琴。
但他的木工主管心眼极小蛮横嫉妒，
处处找茬儿不算还经常嘲讽侮辱他。
被莫名事用鞭子抽打时开始反击了，
主人为了保住他的命只能将他贩卖。
所罗门的第二个主人人称黑奴克星，
不仅尖酸刻薄更是脾气暴躁又易怒。
庄园奴隶们每天要顶着烈日摘棉花，
男人们手脚慢收成少就挨皮鞭抽打。
有个女奴干活麻利表面得好评夸奖，
主人暗地里对她喜爱却成了性虐待。
女主人吃醋不满在众人前对她侮辱，
没有犯任何错误，只因她是黑人。
不知是何原因农场棉花没有了收成，
主人将奴隶们转租给了位法官大人。
每天弯着腰割着甘蔗虽然劳累辛苦，
可所罗门总结经验和窍门效率超高。
法官大人器重他参与舞会协助演奏，
回到原主人那把酬金给人带封家信。
却不料立马遭到那白人的无情举报，
只能烧了信件浇灭心中丁点的希望。
任时光流逝四季轮回一年又是一年，
可他没有放弃在苦苦等待自由那天。
幸好有位加拿大木匠来到庄园干活，
他对主人把奴隶不当人提出了质疑。
所罗门将身世告知并祈求他的帮助，
果然那木匠是善良勇敢的正义之士。
使他如愿回到家里结束十二年奴役，
没有犯任何错误，只因他是黑人。
如今2020年事情已经过去了179年，
但在美国的种族歧视现象依然存在。
就在五月名叫佛罗伊德的黑人男子，
被三名警察按倒在地锁喉了数分钟。
在送往医院途中因心脏病复发死亡，
骇人听闻事件激怒了各州愤怒民众。
即使疫情在大爆发不适合聚集游行，
除了美国其他国家的民众也在行动。
只为多年来受到不公平待遇人呐喊，
没有犯任何错误，只因他们是黑人。
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评影论理；抒情存真！
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