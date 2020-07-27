不死噱头放空炮——《永生守卫》

今天聊聊电影《永生守卫》。

片名The Old Guard (2020)，别名不死军团(港/台) / 老卫兵。

近期《永生守卫》是电影热榜排在前列的一部影片，影片凭借不死之身设定和查理兹·塞隆主演成为热议话题。

《永生守卫》根据美漫《不死军团》改编，最为核心的设定就是一群拥有不死之身的人孜孜不倦地守护世界。

美漫或者电影里的不死之身并不少见，漫威里的死侍就是一个典型代表。

《永生守卫》里正是一群拥有不死之身的雇佣兵，他们打着爱与和平的旗号守卫世界，一干就是上千数百年。

就像他们毫无由来的突然成为不死之身一样，片中一切都是没头没尾。因此影片的标签也是奇幻，不是科幻，反正只管扯淡，不求自洽。

不死守卫他们选择守卫世界也一样，价值取向没头没尾。尤其是他们被愚昧暴力的人们残忍虐待之后，居然还能够不忘初心守卫世界。他们坚定的理想信念也是没头没尾，一直沉溺于暴力手段解决问题，从没想过从制度上改变世界。

一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃，这个道理谁都懂。

当只有一名死侍的时候，可以将全部精力放在一个角色身上，打造R级动作喜剧。

当两名死侍并存的时候，可以组合成类似《冥界警局》《王牌保镖》和即将上映的《法惹·妈克》一类对手动作戏。

当出现一群死侍后会怎样？群像戏一直是最难拍的戏，当一群能力相近的人聚到一起后，如何区分主次就成了重大命题，处理不好就会像这部《永生守卫》一样。

角色之间差异不明显，战斗方式也是靠复生做噱头。小队成员间，上千数百年的共同行动没有形成团队协作，发挥1+1>2的效果，而是一起肉身找死，复活再来一次的路数。

无限复活币怎么打？

开了锁血挂怎么打？

《永生守卫》给出的答案十分简单粗暴：硬打。要说打得有多爽快也不见得，毕竟死亡复活挺扰乱整体节奏的。

而且影片中的表现程度弱化了不少，漫画中的血腥暴力镜头可比影片中的刺激露骨的多得多，一言不合就漫天肢体和脑浆。

影片中所牵扯到的关于永生的哲学讨论也都碍于篇幅，流于表面。

不论是永生带来的遗憾痛苦还是无法满足的情感诉求，都在以往作品中有过深刻讨论，死亡权力是每个生命体享有的平等权利，不死军团的人却被毫无由来地剥夺了这项权利。活的时间长了，什么都体验过，再也没有能够刺激他们兴奋神经的事物时，他们就自然会对死亡产生兴趣。

《永生守卫》以不死之身作为最大的噱头，按照爽片的路数来拍摄。而能够冲上热榜，完全是女神查理兹·塞隆自身自带流量的功劳。

可以看出来，查理兹·塞隆打得很爽，但观众们看着能不能爽起来就不一定了。观众们肯定会把同时Netflix出品的同时期爽片拿来做一个比较，至少锤哥克里斯·海姆斯沃斯前段时间的《惊天营救》可比《永生守卫》爽多了。《永生守卫》甚至不如女神本尊的另一部同类型电影《极寒之城》。

不死噱头放空炮，

女神爽片同质化。

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