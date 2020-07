画出最大胆的一笔——《真心半解》 今天聊聊电影《真心半解》。 片名The Half of It(2020),别名青春未知数(台) / 校园情圣 / 一半一半。 本片是亚裔女导演伍思薇时隔16年之后的又一部长片。 影片将镜头瞄准美国小镇的高中,记录了三位年轻人怦然心动的过程。 伍思薇号称是最懂女同的亚裔导演,她的上一部作品还是2004年的《面子》,由杨雅慧、陈冲主演,讲述的就是华人女同的故事。 《真心半解》同样也有着“同性”标签,但故事又不局限于女同之间,还有小男生对心仪女生的初恋。比起《面子》,《真心半解》显得更加多元化一些。 《真心半解》剧情十分简单,就是三位年轻人之间的情感纠葛。 女主角艾莉是一名华裔,6岁跟随父母移民到美国小镇,天赋聪慧,长大后是班级里的学霸,单靠着帮人写作业就能赚不少钱。 保罗四肢十分发达,是班上的体育运动健将。保罗忽然对校花阿斯特·弗洛勒斯Aster Flores产生好感,想要追求阿斯特。苦于一肚子草料,又想写出动人情书,保罗找上艾莉,希望艾莉做自己的枪手,帮助自己追求阿斯特。 阿斯特相貌出众,是公认的校花,身边总围着各种各样酒肉朋友,小镇富二代也整天和她腻歪在一起,似乎大家都默认了婚事。阿斯特喜爱文学作品,涉猎广泛,且都有些研究。此外。阿斯特家庭平平,那些表面上迎合她的人,暗地里都在吐槽她高攀了小镇富二代。 就这样三位年轻人产生交集,他们之间的情感也随着时间推移渐渐发生变化。 《真心半解》最大的特点就是年轻,全片洋溢着青春气息。 年轻,意味着无限可能。在没有知道自己的取向之前,任何结果都是可能的,任何尝试也是可行的。 《真心半解》拍出了文艺青年恋爱的感觉。和那些充斥着堕胎、绝症、车祸的青春可怕片不同,这里的恋爱元气满满又文艺感十足。即将步入成人社会的高中生们,终于明白自己想要的。不管感情结果如何,总归能够认清自己的情感需求。 《真心半解》里的高中生不仅在学业上有所成就,在感情生活上也极为丰富。联想自己,想想自己高中时,还在苦练《星际争霸》的5D快攻、研究《CS》里的甩狙…… 比起结婚生子,寻找灵魂伴侣显然更重要也更有趣的多。 很多人穷其一生也不曾遇到和自己灵魂契合的另一半,因为很多人不知道自己,也不理解别人。 首先很多人不知道自己灵魂的形状,终日沉迷于烟酒等低层次的享受,灵魂自然不会得到磨炼机会。小得盈满,小满则安。小镇富二代自以为靠着家族企业在小镇的势力,可以稳稳拿下校花,其实不知道自己草包一样的内涵正在让自己渐渐远离阿斯特。没有灵魂的人如何能够拥有另一位有趣的灵魂呢,他就这样丢了女友。 而像艾莉、阿斯特一样,有着健康向上明确兴趣爱好的孩子,灵魂也在追求爱好的过程中得到磨炼,她们才可以明确自己想要找到什么样的对称灵魂。 保罗在艾莉、阿斯特的感染下也尝试着开始读书,从而能够慢慢理解她们。人以群分,了解自己、了解别人,才有可能找到灵魂契合的另一半。 爱情是人类最复杂最有趣的情感之一。 有人说爱是不求回报的付出,有人说爱是大脑内的化学反应。 伍思薇借着《真心半解》同样给爱做了自己的定义,爱是混乱复杂可怕自私和大胆。 “爱是恒久忍耐, 爱不是恩慈和谦卑, 爱不是嫉妒, 爱不是自夸,不是张狂, 爱不是假装, 爱混乱又复杂, 可怕又自私, 爱还要足够胆大, 爱不是要找到完美的另一半, 爱是不断尝试, 并且勇于靠近, 然后又失败。 爱是甘愿毁掉自己的画, 只求换得拥有伟大作品的机会, 这真的是你能画出的最大胆的一笔吗?” 青春期的爱情就是这样冲动懵懂热烈。不管同性还是异性,只要画出属于自己的最大胆一笔,就有机会收获属于自己的爱情。 异性恋也好、同性恋也好,“我们从来无需为了成为自己而抱歉。”成为真实的自己,还能收获亲情、友情、爱情,岂不美哉。 再扯一个题外话,邹兆龙在《真心半解》中扮演的是一名工科博士…… 看到邹兆龙扮演博士的感觉,就像知乎上那个有趣的提问“如果把唐僧换成赵文卓版的法海,让他去西天取经会怎么样?”赵文卓路上遇到妖怪,一言不合就大威天龙收了它们。 在这里,邹兆龙管理火车小站,遇到哪辆火车不听话,邹兆龙上去一脚就能搞定吧…… 画出最大胆的一笔, 做回最真实的自己。 点击这里: 近期影视推荐

