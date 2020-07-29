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《敦刻尔克》：极简主义的诺兰式回望

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2020-7-29 8:00:41


拉开2017年的世界佳片版图，可以发现明显的「去中心化」态势。《请以你的名字呼唤我》来自意大利、《家族之苦2》来自日本、《方形》来自瑞典，就算是皮克斯制作的动画《寻梦环游记》也带有浓重的墨西哥元素（双导演之一的莫利纳亦是墨西哥裔），而像创造了票房奇迹的《小丑回魂》更是非主流的类型片。其实，只要联想到当今大导演之一的克里斯托弗·诺兰也拍了一部「非驴非马」的战争片，那么也许衡量电影的传统标准正在逐渐失效，到了该打破固有套路，换种眼光来看待电影的时代了。

 

既然说到「战争片」，那么不妨简单回顾一下它大致的发展历程。从类型上看，「战争片」事实上是「历史片」下的一个细分类型，毕竟战争就是历史的一部分。1915年，大卫·格里菲斯在《一个国家的诞生》中不仅开创了许多表现手法和电影语言（特别是「平行蒙太奇」），而且使得这部电影影响了之后二、三十年的战争片走向。在二战之前，历史（战争）片多倾向于遥远的古代史，展现历史的沧桑、磅礴与厚重。直到《叛舰喋血记》、《卡萨布兰卡》的横空出世，才彻底奠定了现代大多数战争电影的趋势，亦即关注当下、提倡人文、反思战争。而经过了冷战和越战的洗礼，人们对战争的反思力度不断增强，诞生了《阿拉伯的劳伦斯》、《现代启示录》、《拯救大兵瑞恩》等一大批优秀的战争片。而进入新世纪后，历史（战争）片的题材又一次偏于复古，然而囿于高成本、大制作和娱乐性，作品的叙事性往往让位于场景视觉上的影像奇观，陷入了庸俗化与保守化的窠臼。


 

为什么说诺兰的《敦刻尔克》非驴非马？因为用以上战争片各阶段的发展样式来套，你会发现都不匹配。换句话说，诺兰是在如今几乎穷尽了战争片所有的表现套路之后，生生创造出了一种新的讲述方式，可以称得上是电影人在创作领域的又一次重大突破。

 

作为战争片，《敦刻尔克》无疑是个异数，颠覆了大多数人对这一类型片的认知，尤其是对看着那个年代中国战争电影长大的吾辈而言。不交代敌我双方的状态、没有让人热血贲张的战斗镜头、没有英勇慷慨的战士、有名有姓的角色也叫不出几个、连个像样的主人公也没有、著名演员希里安·墨菲在演员表中的角色甚至只是叫「受惊的士兵」。影片大部分时间就如同敦刻尔克上空灰暗的天色一样阴沉压抑、窝窝囊囊，留在我们脑海里的便是那心急如焚的堤岸、贪生怕死的士兵、英法联军间的阋墙、毫不退缩的民船、落水的飞行员、榨干最后一滴油的战机。把这些串联起来，却正是诺兰想要呈现给观众的「敦刻尔克撤退事件」。


 

是的，单纯的「敦刻尔克撤退事件」，只营造此时此刻的戏剧张力，而无需交代前因后果。为此，擅长摆弄时间结构和烧脑悬疑的诺兰，第一次大胆地将借鉴自罗贝尔·布列松的极简主义风格注入到这部作品中，却也玩出了大师气象。

 

结果，卷帙浩繁、华丽冗长的诺兰不见了，取而代之的是将拍摄规模原本可以类比圣经故事的敦刻尔克大撤退「浓缩」到了区区106分钟。诺兰式魔术的核心仍然是对时间的操控，在陆、海、空三个不同空间中发生的事件被分别赋予了「一周」、「一天」、「一小时」三个不同维度的时间单位。同时，又分别以等待撤退的盟军（汤米）、响应国家号召赶往前线救人的民众（道森）、以及掩护陆军撤离的英国空军（法雷尔）为人物线索，通过各自不同的身份和视角来展现焦虑情绪，并将之叠加渲染成悬疑氛围。直到在海上返程途中，法雷尔击落德国战机，这三条时间跨度不同，但却并行不悖的线索最终交汇到了一起，影片亦达到了高潮。


 

这其中，诺兰的极简主义体现在了多个方面。首先是轻剧情、重场景，主要依靠画面而不是对白推进叙事，让观众以沉浸的方式去亲历敦刻尔克事件（很遗憾本人没有去影院体验IMAX摄像机拍出的效果）；其次是对角色进行模糊化处理，简化个性，而注重群像描摹。有人认为影片对人物的塑造失之平淡，但个人以为将角色工具化是服务于导演宏旨的，减少戏剧化演绎更有利于增加真实性，这一点无可厚非；再次是省略了德军的戏份，影片从头至尾都是盟军的视角，而德军的存在则通过空中呼啸的战机、投下的炸弹、突然出现的鱼雷、射在船舷上的子弹、以及虚焦的德军士兵来体现的，这种看不见却随时都在的威胁反而加剧了恐惧和紧张的效果；最后，极简主义更是体现在了抽空价值评判上，整部电影的立场都是中立而冷静的，淡化了血腥残酷的情节和对战争的思辨桥段，因为诺兰不希望拍出反战意味。于是，少了对历史的判定，多了回望历史的态度。

 

当然，诺兰的电影怎么少得了汉斯·季默的配乐。既然削减了对白的比重，那么音乐自然成为了叙事的重要组成部分。《敦刻尔克》是诺兰作品中音画对位程度最高的，影片中不但有大量自然音效用于制造身临其境的感觉，还特意在三条线索中加入了类似「时钟」的警示声音，对营造紧张的氛围助力匪浅。


 

我曾在《星际穿越》的影评中给予了该片「下限不低，上限不高」的评价（参看《星际穿越》：下限不低，上限不高），而《敦刻尔克》的下限依然不低，但上限么则就见仁见智了（诺兰的缺陷还是存在的，他的电影更像是一种经过精密计算的大型科研项目，而少了一点随性的诗意，或者说是风格使然）。由于本片中有着太多实验性的东西，甚至包括汉斯·季默完全摒弃了旋律的配乐，因此这种先锋性的创新需要更多的时间来进行验证。至少个人认为经由这部作品，诺兰进一步证明了自己的天赋，可以视为其导演生涯的新起点。

 

二十多年前，诺兰和朋友以及当时的女友（后来的妻子兼制片人）穿越波涛汹涌的英吉利海峡登临敦刻尔克，催生了拍摄关于「敦刻尔克大撤退」电影的想法。而当拍摄《敦刻尔克》进入尾声时，当地的一位居民将一枚英国士兵制服上的纽扣送给了他，并告诉他时常能在海滩上捡到这样的扣子。也许对于身为英国人的诺兰而言，「敦刻尔克」既是深埋于他们内心的精神圣地，也是浅藏在沙滩表层的往事。不管是失败的撤退，还是胜利的逃亡，他都保持着一颗忠于历史的谦卑之心，这一点才是真正难能可贵的。


标签： 历史(1067) 战争(667) 二战(115) 克里斯托弗·诺兰(58) 汤姆·哈迪(34) 马克·里朗斯(8) 菲恩·怀特海德(2)

8.1 

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