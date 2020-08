油腻空洞烂尾楼——《阿特米斯的奇幻历险》 今天聊聊电影《阿特米斯的奇幻历险》。 片名Artemis Fowl (2020)。 《阿特米斯的奇幻历险》改编自爱尔兰作家欧因·科弗的儿童奇幻小说。 故事讲述阿特米斯·法尔二世小小年纪就成为犯罪帝国继承人,随后踏上寻找失踪父亲之路,与深藏于地底的精灵们展开斗争的奇幻故事。

《阿特米斯的奇幻历险》诞生过程可谓是一波三折。 影片在2018年开机拍摄,由迪斯尼和哈维·温斯坦联合拍摄,原定于2019年8月9日上映,随后哈维·温斯坦东窗事发,“Me too”运动如火如荼,本片也被迪斯尼雪藏。后来本片定档2020年5月29日,结果受到疫情影响,改为登陆Disney+流媒体平台。 影片给人的感觉就像一幢高楼因为投资方撤资成了烂尾楼,紧接着遭遇地震山洪,投资方用剩下的钱把烂尾楼外墙粉刷了一下就匆匆低价处理了。 原本定档院线的大制作投放到流媒体平台后,瞬间变身超级网大。《阿特米斯的奇幻历险》是Disney+流媒体平台的首部超级网大,制作成本高达1.25亿美元,约8.77亿人民币。 影片上线之后差评如潮,IMDB评分4.1、烂番茄指数9%、爆米花指数31%,可以说是一部史诗级大烂片。 欧因·科弗原著小说的定位就是儿童文学,面向对象就是儿童们,而影片失败的地方也正在于此,丢掉了原有定位。 目标面向儿童却删减掉了原著里的童趣,也没有能够符合成年人世界的规则,给成年人看的确过于幼稚,结果两头不讨好。 原著小说可以“风靡世界的儿童奇幻经典”,改编成电影后就能成为儿童奇幻扑街大电影。 戏说不是胡说,这都不扑街,那才叫没有天理。 《阿特米斯的奇幻历险》推出之时野心勃勃,号称叫板《哈利·波特》系列。结果大家都看到了,调门喊得太高反而会摔得极惨。 首先要摆正自己的定位。改编自儿童文学的儿童电影,就应该有儿童电影的样子。如果真的拍出童趣,不仅孩子们会喜爱,大人们也不会吝啬钱包和掌声。 原著里有许多充实世界观设定,改编成电影后统统删掉了,这就让影片看起来没头没尾不能自洽、毫无逻辑可言。 既不能沉下心来打磨阿特米斯的世界,又不能耐着性子尊重原著,结果只能拍出一部买椟还珠式的油腻奇幻电影。 估计是迪斯尼对哈维·温斯坦案发后的影响毫无把握,只想着赶紧把烂尾楼处理掉完事吧。 《阿特米斯的奇幻历险》中的布景十分奢华,画面精雕细琢极为精美,一看就是迪斯尼不差钱到处撒钱的感觉,奢华之下缺乏属于自己的特点,只剩下满满的装哔气息。 但看影片画面,很容易让人想到近期同类型扑街大作《多力特的奇幻冒险》,同样的油腻感、同样的装哔感。 小主人公登场时模样像极了摆拍网红。年纪轻轻,经历却牛哔闪闪放光芒,就像人们热议的1岁暴走、6岁写自传、8岁进大学的“裸跑弟”。 孩子就应该是孩子的样子,而不是成年人利益熏心的工具,牛吹得太大并不会引来吃瓜群众的艳羡,而是大家的嘲讽。网红如此,网大也是如此。 迪斯尼扑街网大, 油腻空洞烂尾楼。 点击这里: 近期影视推荐

