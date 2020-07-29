油腻空洞烂尾楼——《阿特米斯的奇幻历险》

今天聊聊电影《阿特米斯的奇幻历险》。

片名Artemis Fowl (2020)。

《阿特米斯的奇幻历险》改编自爱尔兰作家欧因·科弗的儿童奇幻小说。

故事讲述阿特米斯·法尔二世小小年纪就成为犯罪帝国继承人，随后踏上寻找失踪父亲之路，与深藏于地底的精灵们展开斗争的奇幻故事。





《阿特米斯的奇幻历险》诞生过程可谓是一波三折。

影片在2018年开机拍摄，由迪斯尼和哈维·温斯坦联合拍摄，原定于2019年8月9日上映，随后哈维·温斯坦东窗事发，“Me too”运动如火如荼，本片也被迪斯尼雪藏。后来本片定档2020年5月29日，结果受到疫情影响，改为登陆Disney+流媒体平台。

影片给人的感觉就像一幢高楼因为投资方撤资成了烂尾楼，紧接着遭遇地震山洪，投资方用剩下的钱把烂尾楼外墙粉刷了一下就匆匆低价处理了。

原本定档院线的大制作投放到流媒体平台后，瞬间变身超级网大。《阿特米斯的奇幻历险》是Disney+流媒体平台的首部超级网大，制作成本高达1.25亿美元，约8.77亿人民币。

影片上线之后差评如潮，IMDB评分4.1、烂番茄指数9%、爆米花指数31%，可以说是一部史诗级大烂片。

欧因·科弗原著小说的定位就是儿童文学，面向对象就是儿童们，而影片失败的地方也正在于此，丢掉了原有定位。

目标面向儿童却删减掉了原著里的童趣，也没有能够符合成年人世界的规则，给成年人看的确过于幼稚，结果两头不讨好。

原著小说可以“风靡世界的儿童奇幻经典”，改编成电影后就能成为儿童奇幻扑街大电影。

戏说不是胡说，这都不扑街，那才叫没有天理。

《阿特米斯的奇幻历险》推出之时野心勃勃，号称叫板《哈利·波特》系列。结果大家都看到了，调门喊得太高反而会摔得极惨。

首先要摆正自己的定位。改编自儿童文学的儿童电影，就应该有儿童电影的样子。如果真的拍出童趣，不仅孩子们会喜爱，大人们也不会吝啬钱包和掌声。

原著里有许多充实世界观设定，改编成电影后统统删掉了，这就让影片看起来没头没尾不能自洽、毫无逻辑可言。

既不能沉下心来打磨阿特米斯的世界，又不能耐着性子尊重原著，结果只能拍出一部买椟还珠式的油腻奇幻电影。

估计是迪斯尼对哈维·温斯坦案发后的影响毫无把握，只想着赶紧把烂尾楼处理掉完事吧。

《阿特米斯的奇幻历险》中的布景十分奢华，画面精雕细琢极为精美，一看就是迪斯尼不差钱到处撒钱的感觉，奢华之下缺乏属于自己的特点，只剩下满满的装哔气息。

但看影片画面，很容易让人想到近期同类型扑街大作《多力特的奇幻冒险》，同样的油腻感、同样的装哔感。

小主人公登场时模样像极了摆拍网红。年纪轻轻，经历却牛哔闪闪放光芒，就像人们热议的1岁暴走、6岁写自传、8岁进大学的“裸跑弟”。

孩子就应该是孩子的样子，而不是成年人利益熏心的工具，牛吹得太大并不会引来吃瓜群众的艳羡，而是大家的嘲讽。网红如此，网大也是如此。

迪斯尼扑街网大，

油腻空洞烂尾楼。

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