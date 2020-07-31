《恐袭波士顿》：细数破案的关键人







美国波士顿恐怖袭击事件发生在2013年4月15日，地点位于美国马萨诸塞州波士顿科普里广场。这次恐怖袭击共有两枚炸弹爆炸，第一枚炸弹在马拉松比赛终点线附近观众区引爆，第二枚炸弹随后在一家体育用品店引爆。虽然造成3位在赛道旁观看赛事的观众死亡，其中一位是中国籍在美的女留学生。但同时还有183人受伤，17人是伤势严重，有的甚至双腿被截肢。面对如此恐怖的袭击案件FBI果断接手了。要在短时间内破案，不是一件容易的事，可他们却做到了，5天后成功破案。在侦破过程中：专业的FBI、勇敢的当地警察、智慧的华裔证人、热心的居民老伯都是起到了至关重要的作用。下面就让我来细数这些破案的关键人：





1.火眼金睛的FBI视频监控员:接手案件后，负责人要了一件硕大的仓库，作为调查的临时根据地。只见上百个人坐在电脑前对着事发地：马拉松赛事终点站里的人群，进行慢镜头检查。要知道在这人山人海的观众群里要找出嫌疑犯可不是一件简单的事。马不停蹄的搜索几小时却一无收获。有一位监控员在反复查看下，发现有一位观众很特别：其他观众都是往左看，而他却向右看，仿佛对跑向终点的选手一点兴趣都没有。可把图片放到最大也看不清他的模样。





2.勇敢的当地警察：就在大家一筹莫展的时候，之前有位勇敢的当地警察也就是男主，提出可以先从医院里的受伤病人作为目击证人调查开始的建议。随后他们又找来了男主，让他猜测嫌疑人可能走过的路线方位。功夫不负有心人，很快就找到了嫌疑人的清晰面容。原来他还有一位搭档，他们分别带了一顶棒球帽。















还有一位是让人敬佩头发花白的老年警察，别看他年事已高，在后面与两位罪犯斗智斗勇激战的过程当中，他临危不惧和一名罪犯持枪对杀。正是有着经验丰富、不怕牺牲的斗志最终获胜，让观众看得手心冒汗叫好。





3.智慧的华裔证人：当两位嫌疑人的清晰面容被找到后，要不要公示出来？让民众一起来寻找嫌疑人，成为了FBI负责人和波士顿警长间最大的争议。因为没有充分的证据，所以暂时还是不能公开嫌疑人的信息，以免打草惊蛇。可这两位嫌疑人按耐不住了他们准备逃跑。看见一位警察坐在警车里，他们动起了抢劫手枪并杀害警察的歪念。想去纽约继续实施恐怖活动的兄弟俩半路上想换辆好车，劫持了坐在奔驰车里的华裔男子。





男子是中国人，表面看上去瘦瘦弱弱戴副眼镜，可他们在加油站时，他趁机夺门而逃，飞快地奔向商店求助。及时报警并将车辆信息及车子的GPS定位密码，精准的报给了警察。这也说明了这位华裔中国男子不仅勇敢、智慧更是心细，他呈报给警察的线索也是成为了破案的关键点。











由于罪犯炸的两枚炸弹，一枚被放在一个高压锅里，并藏在背包中。爆炸后的残片显示，制造这枚简易炸弹的凶手在锅里放了钉子、钢珠等材料。所以杀伤力是非常强，造成了近200人各种受伤，这也激起了警察的破案斗志。全城的警察都出动了，都在紧追罪犯的车辆，很快两名罪犯被警察包围。在激战中嫌疑犯塔梅尔兰·察尔纳耶夫（哥哥）身亡。





4.当地居民老伯：这时受伤的弟弟驾车而逃，当警察追到时，他已经弃车并消失得无影无踪。波士顿警察们开始每家每户挨个搜查，并要求民众积极配合：待在家中不准出门，罪犯的照片也在电视中反复播放，没有任何进展。当有一位白发苍苍的居民老伯，仔细地发现了停在门外的木船里有人的动静，他想去查看被太太告知有危险别出去。可他却坚持出去打探并尽快报警了，就这样警察包围了木船很快弟弟就投降了。











波士顿警方当地时间19日晚对外宣布，在逃的爆炸案嫌犯焦哈尔·察尔纳耶夫（弟弟）已被拘捕。而弟弟焦哈尔大学的同学，三人年龄皆为19岁，在联邦调查局公布弟弟为爆炸案嫌疑人后，涉嫌销毁证物，一人对调查人员撒谎而遭到起诉。如果那位华裔男子和老伯也像他们那样做睁眼瞎，那么这起案件也有可能永远都破不了，罪犯们也会更得意更嚣张，恐怖事件一定也会越来越多的。





联想起最近发生的杭州来女士，被其丈夫在家中蓄意谋杀事件：一个大活人怎么会在家中平白消失10多天呢？单位来找她，亲戚朋友也来找她并报警，网上也有众多网友关注并猜测，正是这些好心人爱管闲事的人，让警察足够重视。尽管其丈夫自以为手段高明、策划无破绽，可在专业警察面前，他还是露了馅败下阵来。他竟然将妻子的尸体分尸后，投入粪化池，这种丧尽天良的恶劣行径终将受到法律的严惩。他如何能向年幼的女儿交代？如何每天面对亡灵妻子和民众的谴责？他将生不如死！





最终检方以杀人罪、使用大规模杀伤性武器等多达30项罪名对焦哈尔提起指控，其中的17项罪名会使焦哈尔面临终身监禁甚至死刑判决。























