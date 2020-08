拍给西方观众的精神爽片——《别告诉她》 今天聊聊电影《别告诉她》。 片名The Farewell (2019),别名别对她说 / 不要告诉她 / 告别婚礼。 《别告诉她》由华裔导演王子逸执导,讲述一个家庭里的奶奶被确诊肺癌晚期,移居美国和日本的子女赶回家,以大孙子办婚礼为名一起陪伴奶奶。 与此同时,一家人约定向奶奶隐瞒肺癌确诊的消息,让奶奶在不知情的情况下继续生活。女主角大孙女碧莉不能认同这种做法,表示要保障奶奶的知情权,从而与一家人产生了一些价值观冲突。 影片中为数不多的亮点就是女主角奥卡菲娜和女配角赵淑珍的表现。 在她们身上,观众们可以看到晚辈对长辈敬爱和长辈对晚辈的关爱,那种真情流露很容易引发观众们的情感共鸣。只要能够让观众们联想到自己家里的老人孩子,催泪效果就成了。 《别告诉她》全片弥漫着一种居高临下的傲慢和莫名其妙蜜汁自信的优越感,影片试图引出中西文化碰撞,畅谈亲情和别离,但夹杂大量的定制式刻板印象,又让人无法认同这种所谓的文化差异。 《别告诉她》核心矛盾就在于是否应该告诉奶奶患病真相。从这个设定就可以看出核心差异不过是香蕉人眼中的文化差异。 一个地方小家庭的生死观被打上华人家庭的标签后,性质就不同了。 影片受众是西方观众,通过强化刻板印象博得好感。香蕉人,表面看起来是黄的,皮下全是白的,思维方式也一样是刻板的。 《别告诉她》就是将西方人心里对神秘东方的刻板印象再一次拍摄出来,引得西方观众评委连连点头,表示导演说得太对太好了,给你几个提名和奖项吧。 《别告诉她》在Metascore得到89分高分,收获烂番茄98%的新鲜度,同时也是当年西方社会口碑极佳的冲奥“爆款”。就很能说明问题,大家要注意,即便是爆款那也是为奥斯卡准备的电影,并不是向华人观众准备的电影。 奥斯卡设立的目的就是鼓励美国电影发展,他们连流媒体都不待见,更别指望会接受东方价值观了。只有符合学院派价值观的才有可能获奖。 影片摸准了西方观众的受力点,一顿大力操作后,另观众觉得十分受用。就像我们喜欢看三哥的各种奇葩趣事一样,西方观众也喜欢不断强化影片中的刻板印象。影片只是顺着观众的爽点一顿猛拍,观众自然觉得说得极好。 导演想融入西方的意图十分明显,在影片中加入大量毫无意义的细节,不断贬低中国人形象,借着角色之口舔灯塔国。 比如碧莉刚入住宾馆时,新建成的宾馆居然电梯坏了,基建水准一塌糊涂;那个大堂经理不断追问强调“美国更好”,意识形态倾向明显;奶奶吐槽日本孙媳妇,你看,狭隘排外小市民;治疗药丸要从日本购买、年轻有为的医生要从英国留学回来,一切看似先进的东西都是西方社会爱的供养;就连二十多年没见面的一家人坐下来一起吃饭,也要将话题引向美国好还是中国好,极其尴尬。 还有演员选角问题,也是在迎合西方刻板印象。 女主角碧莉选用的演员奥卡菲娜,她的外形大家都看到了。这里并不是对长相评头论足,而是那么多黄皮肤的女演员,一定要选一个符合西方人眼中的国人形象吗?小眼大脸驼背啃老。 其他影片里的女演员都是肤白貌美大长腿,哪怕那个民族没多少人也要选一个最好看的做代表。到了这里华裔女导演拍摄神秘东方文化时,就选择了奥卡菲娜。那为啥不选汪可盈来拍呢?要是选一个女性演员代表亚裔,你会选奥卡菲娜还是汪可盈呢? 奥卡菲娜的演技有目共睹,但从本片在西方社会这么高的评价来看,究竟因为是她符合了西方社会对东方女性的刻板印象还是因为她的演技高超征服了各位观众呢? 其实在2018年《摘金奇缘》就玩过同样的路数,全片充斥着西方社会对东方的刻板印象,西方社会好评连连,而在内地上映后得到惨淡票房。 每隔几天《别告诉她》还想把同样的招数再玩一次,真的当观众们是失忆已久跪着的奴隶么。《别告诉她》在大陆上映后又撤档,至少看起来还有点儿自知之明,哪怕是奥斯卡爆款也不好使。 同期的《小丑》以一个魔幻故事反映现实,而《别告诉她》则是用看似现实的故事表现魔幻。被摸准爽点的西方观众可能很受用,并不是目标受众的大陆观众如果还觉得受用那就有问题了。 《别告诉她》里的角色嘴上喊着大家都是中国人,实际上想着的不过是大家兜里的票子。四个自信了这么久了,但凡有点脑子的人都看到了我们自信的基础,加上懂王反向操作这么久,如果还有人会被《别告诉她》里暗戳戳的小伎俩忽悠到,那真的是有问题了。 拍给西方观众的精神爽片, 充斥傲慢偏见的刻板印象。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(4778) 中国(1660) 剧情片(2479) 生活(2919) 小成本(1035)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.