人生还有续集——《默片解说员》 今天聊聊电影《默片解说员》。 片名カツベン! / Talking the Pictures (2019),别名王牌辩士(台) / 电影辩士。 这部日本电影讲述日本大约100年前大正年间的默片时代。 默片时代的电影都是没有声音的黑白视频,而默片解说员的任务就是在电影放映前用夸张语言大概介绍一下影片信息,后来他们慢慢走上前台,配合乐团现场演奏,成为与默片播放同步的实时电影解说。 在日本,默片解说员被称之为“日本活动弁(biàn)士”。他们通过自身对默片的熟悉和理解,用多种语气语调讲解影片故事。 很多默片解说员因为有着独特本领和个人魅力,渐渐成了影片放映的招牌。这似乎让默片解说员产生了一种自己才是真正明星的错觉。 在《默片解说员》中,过气的默片解说员山岗秋声对此有着清醒认识。默片解说员只是“寄生”在电影胶片之上的行当,一旦电影行业发生变化,自己这个行当自然会面临灭顶之灾。 染谷俊太郎是一名看着默片长大的孩子,从小喜欢看电影,对默片解说员这个行业羡慕不已。早年凭借自己的聪明和天赋,模仿当红活动弁士模仿得惟妙惟肖。 长大后的染谷俊太郎也从事着默片解说员的工作,只是和自己当初的设想有点儿不一样,毕竟工作性质不太稳定。好在他没有放弃过自己儿时梦想,一直在坚持着。在他的逐梦过程中,发生了一系列笑料百出的趣事。观众们也可以借此了解百年前的默片时代。 任何人任何职业都无法阻止不断前行的时代车轮。正如消灭柯达胶卷的不是其他胶卷厂,而是数码相机蓬勃发展。消灭默片解说员这个职业的也不是更厉害的解说团队,而是有声电影时代的来临。 曾经红极一时的山岗秋声对此有着清醒认识,但似乎只有他认识到这一点,其他人对他的观点都嗤之以鼻。 在《默片解说员》最后一段啼笑皆非的公路追逐戏里,三种职业的人士采用了三种形式各异的交通工具。 交通工具的最终下场,和他们这个职业最终结局如出一辙。默片解说员、强盗、刑警,不同职业不同阶层,在不同时代有着截然不同的命运。 在《默片解说员》的结尾,有声电影来临,这个行业也终于走向没落。染谷俊太郎没有能够成为活动弁士,山岗秋声也消失在茫茫人海,曾经人满为患的影院变为一座废墟,为默片提供配乐的乐手们乐器尽毁…… 一切都暗示着一个时代终结。尽管这些没有明说,而是用喜剧的方式很热闹地表现出来,但观众们还是可以在诸位角色的收场中感到一丝凄凉。 有人问过我,是否喜欢看类似《X分钟看完电影》的电影介绍。我说不看,不喜欢看别人嚼过的东西,要看就要看原版的。 就像读书要读原著一样,删减版、删改版从来不是创作团队想要表达的东西。哪怕不是导演剪辑版的电影都不值得看,被神奇剪刀手剪过的电影更是不值得一看。观众有自己的价值观,有判断能力,不需要别人判断某些情节元素适不适合观看。 具体到默片解说员这个职业也一样。 默片解说员通过自己的口技向观众们解说无声电影,甚至技术娴熟者可以将几部毫不相关的电影直接混杂在一起解说,用一个更加荒诞离奇的剧情把整部视频串起来。 但这样真的好么?电影创作的初衷并不是为别人提供鬼畜素材,而是想通过故事表达思想。一旦经过默片解说员解说后,故事就固化了,失去了解读的乐趣。 《默片解说员》总体还是一部喜剧,一个行业从业者无法和时代抗衡,但导演可以用更加快乐的方式表现。默片解说员这个职业毕竟对电影发展做出过贡献,现在的从业者们自然会对前辈们保持最起码的尊重。 就像片中表现的那样,上天在关闭一个职业的时候,还会留下一箱子钱,可以让大家另谋出路,重新来过。 天无绝人之路, 人生还有续集。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 历史(1071) 喜剧(2324) 日本(933) 剧情片(2489)

