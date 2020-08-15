网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>真情所致感人至深——《老爸》

真情所致感人至深——《老爸》

加入收藏

2020-8-15 20:52:17

真情所致感人至深——《老爸》

今天聊聊电影《老爸》。

片名Dads / Papas(2019)，别名身为人父 / 父亲。

 

这部纪录片登录苹果TV+，通过一群老爷们介绍自己做老爸的经历，其中不乏做了明星的老爸和成为网红的老爸，大家都从自己的角度回忆当年初为人父的历史，以及随后的育儿过程。

看惯了歌颂老妈的片子，不妨换个视角，看看老爸们在育儿方面有什么感悟。

 

单看《老爸》的制作形式并不复杂，可以说十分简陋。没有华丽布景，更没有炫酷特效，有的就是一群老头儿在大荧幕上小声比比，中间穿插着一些他们当年育儿的视频资料。

纪录片时间不长，中间用大量老爸的独白拼接而成，怎么看怎么都是一部十足小成本纪录片。加上这一群人中还有一名网红老爸，他是一名全职家庭主父，还喜欢拍摄生活中的零零碎碎发不到网络上，制作自己的Vlog。直接把他的Vlog剪进纪录片，简直不要太省时省力。

 

《老爸》中表现的老爸们更是一群富有当地特色的老爸。

美国的、日本的、LGBT群体的，全职主夫要适应角色转变和社会异样的目光，不同地区的老爸需要面对形形色色的问题。

但他们需要面对的最大的问题就是如何做好一名老爸。毕竟很多人都是新手上路，在摸索中找到当老爸的方法。在一些不太幸运的家庭里，新手老爸甚至没有父辈做参考。

 

在一群老爷们忆苦思甜中，纪录片最终落脚点还是放在亲情上。

不管各个地区民风有多少差异，人类在感情方面依旧是共通的。任何思维正常的人都会对自己的下一代关爱有加。就像一位老爸说的，当手中的婴儿对着自己呕吐时，只能扭过头忍着，要是别的东西早就一把扔出去了。

做好老爸不会有人给他们颁发奖状奖杯，只有一声声稚嫩的“爸爸”才是最好的奖赏。看到这些小东西靠在自己身上熟睡的样子，老爸们都觉得一切都值了。

 

孩子也是家庭最好的润滑剂，没有孩子的婚姻往往会让爱情死无葬身之地，有了孩子生活就会充满勃勃生机。

甚至在片中一些家庭里，孩子的出现弥补了老一辈之间的隔阂，润滑了不止一代人。

长辈在养育晚辈时，晚辈也在滋润长辈。

 

父慈子孝暖心催泪。

真情所致感人至深。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 喜剧(2326) 美国(4786) 纪录片(317) 人性(818) 生活(2921) 小成本(1039)

老爸 (2019)

影评(1)

收藏(2)

老爸/Dads(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8216219/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409361名成员7587个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:19分

 