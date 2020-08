《八恶人》：昆汀的暴力与历史修正主义进化

《八恶人》也许不是2015年最好的电影,但应该是最有趣的电影,可能还得加上「没有之一」。当然了,对于昆汀·塔伦蒂诺的影迷而言,他的每一部作品几乎都可以配得上这样的赞誉。昆汀的电影历来不是那种老少咸宜、大小通吃的类型,爱的爱死、厌的厌死。但是一路从《落水狗》和《低俗小说》跟随而来的铁粉早就深谙并喜欢上了他那一套东西,那些当年面对《低俗小说》惊呼「电影还能这么玩?」的观众已然习以为常,好好享受就完了。将近三个小时的片长?我还觉得太短了,恨不得再来一个小时。 让人后怕的是,这部电影差一点就胎死腹中。在电影开拍前的2014年1月,本片剧本惨遭泄漏,昆汀一怒之下表示干脆不拍了,直接出版小说算了。结果在主演塞缪尔·杰克逊等人的苦苦劝说下,老痞子这才回心转意。不管是他真的想撂挑子,还是故意傲娇一下,万幸的是影片终究如愿问世。

《八恶人》依然有着鲜明的昆汀印记,比如章回体的结构、非线性的叙事、大量的暴力镜头。昆汀说,本片的灵感来自六十年代的《伯南扎的牛仔》、《弗吉尼亚人》等西部电视剧。不过八个角色的故事很容易让人联想起西部片的鼻祖《关山飞渡》,只是昆汀用一个店铺取代了约翰·福特的马车,考虑到暴风雪的阻隔,同样构成了在封闭空间中的戏剧张力。 影片的前三章节奏相当缓慢,充斥着昆汀注册商标般的话痨式对白。不过懂经的人都知道,这些对白绝不只是恶趣味,而是对构建叙事、塑造人物起着至关重要的作用。通过这些对话,故事的时代背景、角色的性格特征得以呈现在观众面前。同时又不断用种种细节和蛛丝马迹(比如损坏的店门、地板上的糖豆、不知所踪的店主等等)向观众传达出小店中暗藏的隐情,相比寒风呼啸的室外,温暖如春的屋内似乎更加凛冽肃杀。

及至第三章末尾沃伦挑衅并枪杀了史密瑟斯将军,昆汀擅长的暴力美学开始主导了之后的情节。从第四章「多茉歌有个秘密」起,影片节奏陡然加快,随着血浆的大量迸现、突发的偶然性元素、插入的倒叙故事线、以及纷纷逆转的人物形象,使得之前埋设的伏笔一一对上榫卯,影片的高潮爆发得令人始料未及、又不禁大呼过瘾。 如果说《被解救的姜戈》是昆汀对西部片的初尝试,那么作为其后传性质《八恶人》是他对西部片题材的一次更加极致的探索。众所周知,昆汀这辈子有两大心头之好,一个是邵氏功夫片,另一个就是通心粉西部片。为了致敬塞尔吉奥·考布西,昆汀在《被解救的姜戈》中设置了一个雪中的场景,而到了本片,更是索性将全片置于风雪之中。而内核呢,考布西的作品总与种族主义挂钩,这亦同样流淌在昆汀的这两部电影里,所不同的是昆汀在《八恶人》中表达的意识形态要更加复杂。 影片的开场镜头便极具象征意味,巨大的耶稣受难像占据着整个画面,而头部和颈部的积雪让原本表情宁静安详的耶稣看起来反显苦楚。镜头慢慢拉远,背景中是覆盖着皑皑白雪的落基山脉,气氛压抑而窒息,雕像的黑色与周遭的白色形成了强烈的对比。在色彩隐喻中,白色本来代表道德和纯洁,黑色代表堕落和罪恶,但在这里却是颠倒的。这是昆汀的开宗明义——正义缺失、信仰崩塌。

昆汀对黑人有着独特的情怀,他的电影里也总是会牵扯一些种族问题。不过,在以往的作品中,正义和邪恶的对立是非常明确的。比如《被解救的姜戈》里黑奴姜戈和赏金猎人舒尔茨医生是正义的一方,而以坎迪为代表的奴隶主是邪恶的一方,而在《无耻混蛋》里,正反两方更是泾渭分明。同时,在这样的叙事逻辑下,正义一方的暴力得到了「合法化」,也就消解了暴力本身的残酷性和观众内心的罪恶感。 然而到了《八恶人》中,正义与邪恶的界限是模糊的,全员都是恶人。以多茉歌兄妹为首的匪帮自不必说,但原本身份应当是正义一方的角色呢?白人赏金猎人鲁斯有明显的女性歧视倾向,对待女犯人黛西·多茉歌非打即骂、极尽羞辱之能事;红石镇的新任治安官曼尼克斯善于见风使舵,随局势变换阵营,对发生在面前的凶杀也未加制止,即使被杀的是他之前非常敬重的老将军;而这位看似德高望重、尚存血性的老将军,在闪回中交代了他在多茉歌匪帮屠戮小店时为了求全自保,不但对杀人视若无睹,之后还答应成了帮凶。

就算是在影片前半段屡遭嘲讽排挤、始终处于弱势的黑人赏金猎人沃伦,也自己承认了不那么光彩的往事(治安官和老将军同样都有黑历史,前者的父亲是臭名昭著的叛军头子,后者曾用不人道的手段处决过黑人俘虏)。他在南北战争中加入北军并非为了追求正义或者捍卫自由,而是一个以牙还牙、光明正大屠杀白人的机会,甚至在一次逃出战俘营时顺手纵火烧死了几十个新兵。由此可见,在明妮的小店中,不管哪个人所秉持的都只是个人的正义、个人的信仰而已。于是,昆汀也不再对暴力美学施加道德和价值判断,使之更纯粹、更真实、也更符合人性。 在《被解救的姜戈》中,昆汀就隐约表达出了对「国家层面」的思考。奴隶主之所以能对黑人奴隶施以合法的暴力,就是因为当时美国国家制度的认可,国家层面的暴力是个人暴力的基础,举国为恶的危害远远大于个人的暴力。而在本片中,这种思考得到了进一步的阐述。赏金猎人沃伦、治安官曼尼克斯、老将军史密瑟斯都在南北战争中有过野蛮残忍的行径,但在战后却可以摇身一变成为体面光鲜的正面人物、甚至是政府的代言人(治安官是政府指派的,赏金猎人制度也是合法的),这其中的嘲讽可谓不言而喻。

而沃伦伪造的总统林肯的那封信更是点睛之笔。明明战争以北方的胜利告终、明明伟大的亚卜拉罕·林肯发表了《解放黑奴宣言》,但战后的社会现实并没有发生实质性的改变,黑人的地位仍然没有丝毫提高。即使沃伦是前北军军官、现在又是国家认可的赏金猎人,居然也要靠一封伪造的林肯来信保护自己。他的那句对白「你完全想象不到作为一个黑人在美国的感受,黑人兄弟们唯一能感觉到安全的时候,就是你们白人兄弟们消除警惕的时候。」道出了黑人的生存困境(愈加讽刺的是,店主明妮本身是黑人,却还要挂出一块「墨西哥人与狗不得入内」的牌子)。 在影片上映前,美国连续发生了「弗格森骚乱事件」以及「巴尔的摩骚乱事件」,起因都是白人警察的野蛮执法导致了黑人身亡,再联想到今年的「弗洛伊德案」,可以认为从南北战争到现在其实一切都没有变过。当年的赏金猎人制度虽然是美国司法的补充,但部分赏金猎人何尝不是得到官方授权的冷血杀手,在追捕和押运犯人的过程中对他们进行非人道的折磨与残杀,而这种国家层面的放纵到了如今便是滋生那么多美军虐囚事件和暴力执法事件的温床。 《八恶人》有着昆汀作品中罕见的辛辣与邪恶,也是他对于喜爱的暴力和历史修正主义的一次进化,最难能可贵的是在一个房间里就呈现了整个国家的宏大叙事。如此昆汀,怎能不爱! ♑



标签: 犯罪(1662) 悬疑(744) 西部(71) 塞缪尔·杰克逊(27) 昆汀·塔伦蒂诺(32) 库尔特·拉塞尔(10) 詹妮弗·杰森·李(4)

