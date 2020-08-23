《愤怒管理/以怒制怒》：陷入圈套

美式喜剧。Dave是一个正常的公司图片设计师，至少外表看上去正常。一次出差的航班上，出于几个乘客和空姐的不礼貌，Dave大发雷霆，怒打了空姐。航班取消，Dave被送往法庭听审，法官判他接受一次愤怒管理的治疗，并给他指派了Buddy医生。巧合的是，这个Buddy医生就是航班上坐他旁边的乘客。Buddy医生疯疯癫癫，还有些猥琐，但Dave为了尽快逃脱他的控制不得不对他言听计从。一次在酒吧里，Dave失手打破了女服务员的鼻子，被判一个月的愤怒管理治疗，否则要送他进监狱一年。









Buddy创建了愤怒管理机构和疗法，机构有几个容易发火的病人，他们很快就和Dave熟识。为了更好地帮助Dave，Buddy搬到了他的家中居住。二人更是引发一连串笑料，Buddy强迫Dave勾搭美女，虽然Dave不情愿。更为离谱的是，Buddy带他暴打小时候曾欺负他的现在已成为僧侣的小学同学。最重要的，Dave的美丽女友Linda因为Buddy的挑拨而要与他分手，Buddy向Dave描述了暂时分开的种种好处。成功分手之后，让Dave不能接受的是，Linda的新男友竟然是Buddy。Dave发现了Buddy的卑鄙之处，居然用欺骗的方式勾搭自己女友，对他恨之入骨，在公司发泄一通之后，来到球场。因为在这里Buddy要向Linda求婚，暴怒的Dave打乱了球场的正常秩序，在众目睽睽之下深情地吐露了自己对Linda的爱，自己所有压抑的情绪在这一刻得到释放。

事后，Linda告诉Dave真相，Linda发现Dave精神压抑，搞得自己难以接受。在读过Buddy的书之后，决定找Buddy帮忙。所以后面的一切坏事都是Buddy设计的圈套，包括航班上故意激怒Dave的空姐、负责判决的法官等等。Dave对Linda大胆表白之日，就是他从愤怒管理机构毕业之时。