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《爱国者》：美国独立战争的一个侧面

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2020-8-23 20:54:23

3个小时的电影，整体并不显得拖沓。讲述美国独立战争期间，一个解甲归田的有能耐的将军再次组建民兵抗击英国殖民者的故事。大家对片中双方的作战方式感到好奇，两边组成人墙，互相射击，也不躲闪，因为当时火枪的装弹速度还很慢，精度也不高，而且容易被骑兵冲击，所以只有集群产生更大的杀伤力。这种作战方式在那个年代是最先进的。直到拿破仑时代以后这种僵硬的布阵才有了更多的变化 可以分散前进。英国士兵穿红色军装，纯粹因为红色布料在当时最便宜。

 



 

 

 

 

剧情：本杰明·马汀（梅尔·吉布森 饰）是一位非常出名的战争英雄，早已告别戎马生涯，虽然他曾经同英国人并肩与法国人和印第安人浴血奋战。现在婚后生了七个小孩，为了家人而退休，宣布不再加入战争，在他的农场里与家人们过着和平幸福的生活人，但是因为美洲大陆的主权问题，使得英国殖民者和当地被殖民者发生了无可避免的冲突。本杰明的长子盖勃瑞本着一颗爱国之心，不顾父亲的反对，执意加入美国独立战争，当英军大举入侵威胁到本杰明的家园，甚至杀死他的二儿子，他不得不与他的长子一同对抗来势汹汹的敌人。百般不愿的他，发现唯一能保护家园和家人的方式，就是组织起当地的爱国者，与凶恶残暴、气势嚣张的英军展开殊死斗争。残酷的英军竟然把平民锁在教堂，活活烧死，更是激起了爱国者的斗志。

 

 

 



 

 

7.9 

爱国者 (2000)

影评(206)

收藏(1398)

爱国者/The Patriot(2000)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8216544/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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