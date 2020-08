《X战警：天启》：天启的尴尬与少数族群的存续方式

说到新千年以降的这一波超级英雄电影之肇始,其实并没有如今的两大巨头迪士尼漫威和华纳DC什么事,其功劳应归于福斯和它的「X战警」系列。新世纪的第一年,导演布莱恩·辛格便用金刚狼这一角色以点带面引入了「X战警」的故事,这部影片的成功不但使以金刚狼为代表的这一超级英雄团队迅速成为了流行符号,更让这一类电影引领了至少二十年的风骚。 「X战警」的吸引力在哪里?或者说与其他超级英雄电影相比有什么不同的特质?很简单。首先,X战警们既不是超人那样的外星人、抑或雷神那样的神祗、亦非蜘蛛侠、闪电侠那样因外界因素导致了身体突变,而是先天自带特异基因的人类;其次,他们在严格意义上并不能算是「超级英雄」(仅指真人版电影的设定),他们没有「能力越大,责任越大」的包袱,也没有拯救人类于水火的伟大行为。反而由于「能力越大,威胁越大」的原罪被人类所敌视,故此他们眼中的正义事业便是为自己、亦即「变种人」的利益而战。

事实上,斯坦·李当年创作「X战警」的初衷,就是隐射六十年代如火如荼的民权运动,并在之后扩展到了历史上发生过的,以及正在发生的那些少数族群抗争的反映和反思上。因而,相比漫威宇宙的轻松搞笑风以及DC宇宙的黑暗史诗风,「X战警」系列的风格无疑要更加贴近现实、与人类历史和政治也更加息息相关。 一方面,以「X战警」前传三部曲的前两部为例,故事中被植入了大量标志性的历史地点与历史事件,比如奥斯维辛集中营、古巴导弹危机、肯尼迪遇刺案、巴黎和会、三里岛事件等等;另一方面,不管反派如何,本系列的核心人物始终是万磁王和X教授这两大变种人领袖。以真实人物马丁·路德·金与马尔科姆X为原型的他们,保持着亦敌亦友、相爱相杀的关系,一个主张物竞天择、一个恪守天下一家。究竟与人类共存还是对立、或者选择以哪种方式与人类共存,成为了「X战警」系列一以贯之的主轴。

但是作为三部曲的收官之作,《天启》即使在影像特效上展示了本系列前所未有的宏大震撼,也有像加长版「快银时刻」那样的点缀,可反衬出的却是内容和立意上的平庸。布莱恩·辛格在片中借凤凰女之口调侃了「第三部最烂」的梗,也许是意指正传三部曲中的第三部《背水一战》(布莱特·拉特纳执导,该片口碑扑街),也许是在为自己这部作品的「尴尬」提前留个台阶。 本片并没有以任何真实事件为切入点,而是用了脱胎于圣经故事中的「天启四骑士」。虽然这一元素也相当耳熟能详,但仍显得架空意味多了些。作为反派的「天启」,看起来牛皮哄哄,实则没什么卵用。除了一遍又一遍地重复毁灭和重建,然而说到底只是徒具神性的躯壳,其目的仅仅为了搞中古文明皇权复辟那一套腐朽的东西,理念毫无新意可言,甚至开了倒车。可以说,本片在叙事上不如《逆转未来》那么讨巧,只能说无功无过。而在反派的塑造上则是失败的,与《第一战》中的塞巴斯蒂安·肖相比更是落了下乘。

第一次观看本片是当时在国内院线上映的时候,但影评一直拖着没有写,现在动笔反而想就「少数族群」(广义上包括各种少数族裔以及亚文化群体)这个话题多说几句。想必大家也或多或少有所了解,最近这些年虽然一直在提倡「求同存异」,但整个世界的共识却在不增反减,社会日益割裂、各种族裔和群体之间的矛盾越来越多,一方面是社会思潮愈发保守所致,另一方面与「少数族群」的存续方式也脱不开干系。 此话怎讲?在如今的互联网社会,少数族群的存续手段大致可归纳为两点。一是获取更多的发声权,二是塑造更多的外部敌人,增加内部认同。于是,我们可以看到,在各种资源有限的前提下,为了获得更多的注意力,这些群体在走一种极端化的道路。在内部先用中立的淘汰妥协的,再用极端的淘汰中立的,再用更极端的淘汰极端的,最后生存下来的就是最极端、最有攻击欲望的那一部分。同时,靠情绪驱动的后果就是树敌甚广以及将之前没那么激进的一部分人也煽动起来,从而又进一步提升了群体的沉没成本。 若是代入到「X战警」的语境中,万磁王那一派走的就是这样的极端化道路,从一开始就把正常人类想象为敌人,让一部分受到歧视的变种人获得认同感,并且用暴力的极端化方式进行抗争。在影片中,可以用种种方式「粉碎」万磁王等人的计划,X教授也在《逆转未来》中说过:「谁都会跌倒,谁都会迷路,但谁都不会永远迷失。」然而现实世界可远没有那么简单。「求同存异」的关键是「求同」,可是当越来越多的少数族群把存续方式的重心放在了「存异」上,那隔阂势必越来越大,也许永远不会有调和的一天。反正我是比较悲观的。 ♑



标签: X战警(91) 詹姆斯·麦卡沃伊(13) 超级英雄(240) 迈克尔·法斯宾德(23) 詹妮弗·劳伦斯(23) 漫威(247) 奥斯卡·伊萨克(8)

