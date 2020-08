人生就是起起落落——《浪潮》 今天聊聊电影《浪潮》。 片名Waves (2019)。 《浪潮》将镜头聚焦两名青春躁动的年轻人,充满年轻人特有的青春气息,满是活力又满是年轻人的喜怒哀乐。 本片也荣获2019年第91届美国国家评论协会奖年度佳片。 男主角Tyler和女主角Emily是兄妹俩,影片按照画幅比例不同分成了五个段落,分别讲述兄妹俩的青春故事。 哥哥Tyler原本是学校里颇具潜质的摔角运动员,眼看着就要拿着奖学金进入大学校园,偏偏发生了激情犯罪。两个家庭也因此发生巨大变故。妹妹Emily则活在Tyler的影响下,一直无法再次融入本该属于自己的新世界。 《浪潮》的配乐和画面无时无刻不在提醒观众,这是一部青春洋溢属于年轻人的电影。 Frank Ocean, Kanye West, SZA,Kendrick Lamar, Amy Winehouse,Tame Impala纷纷在影片中献唱,在原剧本中,计划收录了45首原声歌曲,纸面上的音乐预算已经达到300万美元,相当于电影预算的一半。最终靠着制作人撒钱,《浪潮》呈现了最终原声效果。 在影片画面上,用色也是极为激进大胆,似乎这就是一个躁动的年轻人在大荧幕上该有的样子。红黄蓝各种浓烈色彩间或出现、不断变化,在让人觉得花里胡哨的同时,又产生一种特有的美感。 影片画幅变化似乎是一种颇为有趣的应用技巧,文艺片对此情有独钟。就像《山河故人》一样,本片在画幅上也出现了三种比例,分别是1.85:1、2.35:1和1.33:1。 影片分为五个阶段,画幅变化也从1.85:1变为2.35:1,再变为1.33:1,再返回2.35:1,最后回到1.85:1。三种画幅比例循环轮回出现,画幅改变时机也和故事中人物经历息息相关。 从画幅的直观感受来看,宽画幅预示着广阔天地,年轻意味着无限可能,影片中的年轻人似乎也可以在广阔天地间肆意遨游,美好未来等待着年轻人去闯去看;而窄画幅则充满局促感压迫感,从广阔天地直接变成局促逼仄空间,仿佛整个人的精气神都被抽走,只剩下一具空壳活在世上。 Tyler将自己的人生路走成死胡同,按部就班的成长轨迹似乎已经无法满足他躁动的神经。当他原本一帆风顺的人生遇到一点挫折,他整个人都不好了。小小挫折就像平坦大路上的一颗小石子,通过蝴蝶效应引发轩然大波。 Emily则有点相反的感觉,哥哥给家庭带来的影响不可避免的影响到自己。没有享受过众星捧月的感觉,但人生从谷底往上走的感觉似乎也不错。 就像《浪潮》表现的那样,人生就是起起落落落落落落。人无百日好,花无百日红,大家都要适应人生规律。 适应规律后,人生如浪潮,每个人要做自己的掌舵人。有的人可以借助浪潮的力量,借力打力,前往更加美好的彼岸;有的人也可能随波逐流坠入深渊,陷入暗流,粉身碎骨。与其总想着解救别人,不妨先救赎自己,不要在浪潮中陷入泥潭。 应该怎么做?Tyler和Emily用自己的经历已经给出了答案。 人生起起落落落落, 满是风风雨雨雨雨。 点击这里: 近期影视推荐

