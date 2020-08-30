《浪矢解忧杂货店》：爱心充满人间

烦恼每个人都有：有的大，有的小，
有时多有时少，有的还未来到。
烦恼之所以是烦恼，
你想的它不来，你不想的它偏偏就来。
有了烦恼人们就很苦恼，
因为有的不能对朋友说，也不能对亲人讲。
如果心里的烦恼不早日消除，
就会在脑海里一直留着、念着、烦着。
有家浪矢杂货店老板一直在帮人解忧，
用回信安抚了一个又一个烦恼的心灵。
学生的烦恼是如何能获得100分？
老板解答：做适合自己的考题。
学生当时不太明白无法理解，
可他长大却成为了让学生得100分的校长。
有位年轻的男歌手犹豫着自己的事业，
经三位男青年鼓励：坚定不移地做自己！
虽然八年努力后仍未出名，
他却为救孤儿院的男孩献出生命。
男孩的姐姐长大后为感谢救命恩人，
将他作的曲填词后，歌曲红遍日本。
有个女人有是否为钱做他人情人的烦恼，
经指点后打消了这个没有未来的念头。
她努力学习、打工、创业，
经过多年积累做了老板，还买了房产。
作为孤儿的她不但回报了养父养母，
更是将善的循环不求回报地传递下去。
还有单亲妈妈顾虑是否要生下女儿？
老板根据经验告知了未来的一切风险。
妈妈因疲劳驾驶出了车祸，
老板为此有了心理阴影，认为是自己的错。
所有的好人就是这样，
总是站在别人的角度为别人考虑的多。
做好人好事其实并不难，
难的是一直做，坚定不移的做！
在你眼里只是做了些好事，
可在被帮助人眼里却是解决了一生的烦恼。
愿更多的人像浪矢解忧杂货店的老板，
让爱心充满人间，让更多的人幸福快乐！
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评影论理；抒情存真！
评影论理；抒情存真！