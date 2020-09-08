



克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）导演给人的感觉高大、帅气、性感、令人浮想联翩（母亲是空姐），就像他拍摄的大多数影片那样：高大上！诺兰导演1970年7月30日出生于英国伦敦，在1996年，拍摄首部故事片《追随》感觉就很惊艳，剧情既悬疑又有趣，虽然短小但精悍。在旧金山电影节上放映并受到关注并一发不可收拾。2000年凭《记忆碎片》获得第74届奥斯卡和第59届金球奖最佳原创剧本提名。2005年执导电影《蝙蝠侠：侠影之谜》大受好评。





2006年，执导作品《致命魔术》以其诡异的气氛和精细的结构获土星奖最佳科幻电影，这也开启了诺兰导演钟爱的烧脑模式。2008年，凭借电影《黑暗骑士》获第35届土星奖最佳编剧奖，该片上映一周就打破北美多项票房纪录成为全球第四部票房达到10亿美元的电影。2012年，再度执导系列电影《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，该片获土星奖最佳导演提名。商业电影的成功，有了钱的诺兰导演2010年，凭《盗梦空间》获得金球奖最佳导演及最佳原创剧本提名。我当时看完这部电影感觉非常震撼，心想这样有想象力的电影这才是真正的电影啊！虽然当时只看出了三层梦境，可五层梦境确实颠覆了想象的极限。









2015年凭借执导电影《星际穿越》入围第41届美国科幻恐怖电影奖土星奖最佳导演。在影院看了两遍都觉得不过瘾，穿越黑洞的震撼被科学届评论是最为真实的模拟，由于黑洞是真实搭出来的布景并不是电脑特效，由此也可以看出，诺兰导演是非常较真和严谨的。2017年，凭借《敦刻尔克》荣获亚特兰大影评人协会奖最佳导演、第90届奥斯卡金像奖最佳导演提名，作为战争片不够火爆偏文艺了，但最后三条时间线并进重合是非常妙的。2019年12月，克里斯托弗·诺兰在白金汉宫参加了授勋仪式。剑桥公爵威廉王子授予大英帝国司令勋章（CBE），以表彰其作为导演、编剧、制片人对电影做出的贡献。





看到这你一定觉得诺兰导演是非常厉害的吧！在这次疫情当中，他也是挺身而出，积极为电影人发声的导演，在大家都恐惧没有信心的时候，诺兰导演坚决不在线上发行自己的影片，这也表明了他对影院的支持，是位有担当、有原则、高瞻远瞩的人。当我在影院看完《信条》后，还沉浸在悬疑烧脑模式的我兴奋地听见广播提示《星际穿越》即将开始，和迎面而来的两位观众擦肩而过之时，听到她们热衷地讨论着《盗梦空间》里的陀螺。作为导演有三部电影同时在影院上映，应该是最荣耀的事了吧？记忆当中没有导演有此殊荣（不包括电影节），相信在英国的诺兰导演此时也会和家人朋友共同举杯庆祝了吧？





说到家人1977年，七岁的诺兰就用父亲的超8摄影机拍摄自己的玩具兵人，开始了最早的电影创作。1989年，他的超现实主义短片《塔兰台拉》（Tarantella）在美国公共广播公司创办的独立电影。当1992年时他大学毕业于黑利伯瑞学院，这是一所位于伦敦赫特福德郡的独立学院。后进入伦敦大学学院（UCL）学习英国文学，在校期间，他与一些志同道合的朋友组织了“16毫米”社团，拍摄了大量短片。1996拍摄另一部短片《盗窃罪》在的剑桥电影节上放映，1997年，他拍摄的一部3分钟片长的短片《蚁蛉》。





而当时妻子艾玛·托马斯跟丈夫克里斯托弗·诺兰是校友，同样在久负盛名的英国伦敦大学学院学习。她作为制片人，从最初的《追随》就协助诺兰导演了，风靡全球的大片《蝙蝠侠：黑暗骑士》，更是势不可挡，刷新10亿美元的全球票房记录。顺便了解一下制片人的职责：全权负责剧本统筹、前期筹备、组建摄制组（包括演职人员以及摄制器材的合同签订）、摄制资金成本核算、财务审核；执行拍摄生产、后期制作；协助投资方国内、外发行和国内、外申报参奖等工作。诺兰导演有了贤内助管理这些头疼麻烦事，他当然就可以无忧无虑只管导演的事了。所以夫妻档默契配合，诺兰导演还承担了绝大数电影的编剧工作。





回到本片来看看《信条》中特别突出的亮点：









1.黑人男主角：用诺兰导演自己的话来说，这部影片中还有很多007的元素，是的，不乏有高科技、香车和美女，只是高科技不够顶端、香车不够豪华、美女有点高有点瘦哦。不过没关系，黑人男主角实在太帅了：大而明亮的眼睛显得有信仰、矫健的身手以1抵5、至少有六七身的西服行头轮番上阵让人目不暇接呢！之前还担心007要是黑人男主演绎而别扭，可现实参考一看还不错哦。









2.逆行镜头：影片中呈现了大量的逆行镜头，比如子弹、倒走的人、倒开的车、下窜的烟雾、缩回的爆炸炮弹，其中有一段倒开飙车的情节最为刺激。逆向化时间指的是通过一种特殊的转化工具使一个物品或是一个人的时间反转，对于正常人来说他的时间是向后倒退的。所以在观影中面对如此的非正常化的镜头，在脑海中是有很多问号的。









3.时间钳形攻势：这个从未听过的新名词则指的是通过正向时间和逆向时间两方的共同配合达成目的。 普通的钳形攻势是指在战场中将己方军队分成两路，于两个方向向敌方进攻。迫使敌方拉长战线，两面作战。所以在影片的结尾就有一场蓝队和红队的正逆行动：显得有些散乱，有些搞笑，正是他们的通力合作，捣毁了罪犯破坏世界的阴谋。





本片名tenet中文意思是：原则、信条、教义，而《信条》是最合适的，全片看下来也代表了信念、信仰！如片中有句台词：信条不是建立在过去，而是在未来！对于个人来说时间是不可逆的，过去是回不去的只能缅怀，现在是需要努力的，而未来就可以期待了。就像诺兰导演今年刚好50岁，正值导演的黄金年龄，以他的拍片经验、强烈的好奇心、丰富的想象力只要不断努力、坚定信条定能逆转电影的未来！



















