《新宿事件》：中国偷渡客苟活在日本

新宿区是日本东京都内23个特别区之一，也是东京乃至于整个日本最著名的繁华商业区。气氛有些压抑的片子，再现了90年代初中国偷渡客在日本底层艰难苟活的那段日子。讲述20世纪90年代中国东北，铁头（成龙 饰）和女孩秀秀（徐静蕾 饰）两情相悦。不久，秀秀以二战遗孤的身份返回日本，从此杳无音讯。挂念秀秀的铁头偷渡来至日本，投靠同乡阿杰（吴彦祖 饰），与一众华人偷渡客过着提心吊胆的黑工日子。

此时的秀秀已经更名结子，嫁给了日本黑帮三和会的江口（加藤雅也 饰）。亲眼见到这一幕的铁头心灰意冷，自此决心捞偏门赚快钱，留在日本。他们捞钱的手段很快触及到台南帮的利益，最终导致阿杰被斩断右手。铁头跟踪台南帮老大高捷（高捷 饰），得知他们欲谋杀即将赶到的江口，铁头出手相救，同时砍断了高捷的手。

铁头和江口相识，江口请铁头杀死三和会会长和死对头渡川，答应帮他办理长期居留，并把台南帮地盘给他。铁头应允，事成之后成为华东组老大，跟他的那帮香港人也扬眉吐气。铁头主张做正当生意，但私下的兄弟们为了财早就开始贩毒。江口的野心也越来越膨胀，引起更高层老头的震怒，老头决定策反江口的手下，杀之而后快。

决战之夜：华东组餐馆。铁头带一个警察朋友，教训众兄弟，却遭到回怼， 华东组 陷入内讧。一直因失去地盘而耿耿于怀的 台南帮 已联合 江口的手下 来餐馆寻仇、火并。三股势力互砍起来，华东组那些兄弟个个被杀，江口也未能幸免。铁头逃出去，约秀秀到火车站见面、逃跑，却不知秀秀已被江口的手下控制，迅即这些人又来火车站追杀铁头。铁头中弹将死，警察朋友晚到，也只能目送铁头被下水道冲走。

华东组兄弟最愉快的时候，应该就是大家凑钱给胆小的阿杰买到栗子车的时候。