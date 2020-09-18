《魔发精灵2》：它的野心大到令我咋舌

《魔发精灵2》也许是我看过野心最大的动画片了。

原本以为它是一部常规的续集，继续唱歌、跳舞加抱抱，继续卖玩具。

没想到它居然包藏着那么大的野心，让人侧目。

野心一：宇宙的拓展

《魔发精灵2》并没有像《蓝精灵》一样禁锢在和类格格巫的博啃族相爱相杀之中，而是完全抛开了第一集里的大反派。

为这种果断与决绝，点个赞。





原来，魔发精灵是一个庞大的种群，除了波比他们这一族以外还有其他五大部落。

这就像我们看到《哈利·波特与火焰杯》时才发现霍格沃茨并不是唯一的魔法学校一样，意不意外？惊不惊喜？

这也正像我们看到《雷神2》时才意识到九大国度暗含着洛基单飞的无数可能性。

这十年来漫威宇宙、DC宇宙、怪兽宇宙已经让我们见怪不怪了，然而连《魔发精灵》都开始拓展宇宙了，着实让我们吃了一惊。

野心二：音乐的思辨

把《魔发精灵2》称作为儿童音乐知识启蒙教育片并不为过。它用寓教于乐的方式告诉小观众们，音乐世界浩瀚而宽广，并不只有波比一族的流行音乐，当然也不止小朋友们终日萦绕耳边的儿歌。

在片中，魔发精灵（音乐世界）分为六大部落：流行、摇滚、古典、电音、乡村、放克。而其中又有无数的小众分支，比如爵士、雷鬼、韩流、约德尔唱法等。

这一将音乐划分派别并卡通形象化的创意与皮克斯《头脑特工队》里将快乐、忧伤、愤怒、讨厌、害怕五种情绪形象化为五个小人如出一辙，极具开创先河的新意。

影片里有一段流行音乐大串烧，几乎把多年来的抖腿神曲一次唱了个遍，包括《Wannabe（Spice Girls）》《Who Let The Dogs Out（ Baha Men ）》《江南style（鸟叔）》等。

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但在其他流派音乐眼中，这些神曲极其单调与乏味。他们痛斥流行音乐的千篇一律与无脑泛滥严重削弱了音乐的多样性发展，并将其上纲上线为整个音乐界的千古罪人。

这一话题非常犀利，也颇有争议，甚至上升到音乐哲学的领域。

能在一部儿童观众为主的动画片里看到这么尖锐的讨论，可谓前无古人。非常难得，也极具野心。

野心三：时局的隐喻

影片中摇滚女王妄想一统音乐江湖，将其他流派全部消灭，全世界惟摇滚是从。

这一霸道的行为是不是很眼熟？没错，这不就是特朗普“美国至上”的翻版么。

把音乐世界从百花齐放的多边主义打压为“摇滚至上”的单边主义，借“建立秩序”之名，行“消除异己”之实。

音乐世界与现实世界一样，六根弦各有特色，求同存异，意识形态之争早已被多元化发展的潮流所淘汰。

而此刻出现目空无人企图逆时代而行的摇滚女王，她的原型是谁，已昭然若揭。

这一层隐喻并不是拍给小观众看的，它的受众无疑更为广泛，影片的“政治正确”再次昭示了主创们的野心。

影片的结尾是积极的、团结的、和谐的。然而现实世界仍然趋于分裂与对抗，冷战思维阴魂不散。

用音乐来感化敌人、消解纷争？

这只存在于动画世界的幻想里。

拿起手中的乐器（武器），与恶势力飙歌尬舞，用实力争取一席之地，用包容之心争取更多朋友……也许才是当下唯一可以选择的道路。

这也是《魔发精灵2》众多野心的归途。



