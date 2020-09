《极寒之城》：特工电影的究极进化？

上世纪九十年代,无疑是包括特工(谍战)电影在内的动作类型片的最后辉煌。特别是旧时代的特工电影,随着冷战格局的骤然终结而日渐式微。当地缘政治、社会机制的烙印消逝后,特工电影需要在政治宣传价值以外另寻出路。于是,在世界多极化、多元文明冲突的背景下,以反恐维和的创作题旨(以「碟中谍」系列为代表),以及注重特工人员自我立场剖白(以「谍影重重」系列为代表)的两类特工电影脱颖而出,引领了新世纪以来的一代风骚,甚至还影响到了老牌的「007」系列。 而迈入新世纪第二个十年后,「碟中谍」与「谍影重重」系列也不免走上了创意吃老本、人气角色岁月不饶人、观众审美疲劳的必经之路。因此,特工电影又站在了面临变革的十字路口。2014年,具有颠覆意义的《王牌特工》甫一上映便口碑炸裂,马克·米勒和马修·沃恩联手打造了一个兼具「格调」与「恶搞」、充满情趣又不失优雅的特工世界。

如果《王牌特工》可以被视为特工电影又一次转型的起点的话,那么2017年的《极寒之城》也许是这场进化中那一枚更加鲜明的风向标。能够担得起这样的标签,想必对大多数导演都会有一定的吸引力,也能激发导演本身的野心。大卫·雷奇为了本片,居然放弃了继续执导票房爆款的「疾速追杀」系列(改任制片人),足可见《极寒之城》的魅力。 与《王牌特工》改编自漫画相仿,《极寒之城》也是经由图像小说(类似漫画)改编而来,这种自带的二次元属性决定了影片中势必少不了天马行空的后现代文化图景。果不其然,《极寒之城》的最大特点之一便是故事背景的去政治化以及意识形态的模糊化,虽然本片的时间点设定在柏林墙倒塌、东西德合并的前夕,但如此重大的历史节点及其相关人文背景几乎处于失语的状态。以往在《窃听风暴》、《芭芭拉》等反映冷战时期东德的影片中的那种萧索、压抑、冰冷的氛围,包括各阶层人士生存境遇的描绘也都一概不见。换句话说,除了那堵数次出现的柏林墙,故事的发生地可以置换为任何一个其他的城市。

如此一来,就留出了令大众视听消费以及通俗文化介入的巨大空间。在视觉上,我们可以在女主角洛林的住处看到赛博朋克式的霓虹美学,你很难想象在一栋外观陈旧黯淡的建筑中会有这样的灯光和布景。更难想象的是,仅有的出现柏林居民的场景,居然是在绘满涂鸦的柏林墙边,那些饱受西方文化熏陶、散发着朋克气息的游民形象。而在听觉上,全片选用的都是年代感极强的流行音乐,简直就是上世纪八十年代的劲歌金曲荟萃,其中不乏对大卫·鲍伊的致敬(这位著名的摇滚歌手在本片拍摄期间逝世)。这种貌似极为不合时宜的视听元素,反而构筑起一个光怪陆离的虚幻时空,并进一步消解了历史。 《极寒之城》的另一大特色当属动作元素。事实上,自从冷战结束后,特工电影中的意识形态对峙就彻底让位给了充满暴力美学的动作戏码,比如特工间的生死肉搏、大场面的枪林弹雨、以及各种高精尖武器或装备。但与「碟中谍」系列重视高科技装备和酷炫特效、「谍影重重」系列依靠手持摄影和快速剪辑不同的是,《极寒之城》最大限度地展现了真实肉搏中拳拳到肉的打击感与人物的求生意志。片中令人印象最为深刻的是一段将近十分钟的长镜头,洛林为了保护投诚的东德线人从室内一路打到大街上,格斗、枪战、汽车追逐一样不少,镜头的选取、演员的走位、节奏的拿捏丝丝入扣,又极富随机性,观赏性十足。

这里不得不提洛林的扮演者查理兹·塞隆。如今好莱坞,像「南非美钻」这般集美貌、气场和身手于一身的女演员实在屈指可数。曾经的安吉丽娜·朱莉可以算一个,也有《史密斯夫妇》、《特工绍特》这样作品;斯嘉丽·约翰逊也可以算一个,但她的气质更偏重于未来感,期待她在含有特工元素的《黑寡妇》中有所表现;大表姐詹妮弗·劳伦斯身上也有类似的潜质,但《红雀》只能说初露锋芒。 无论怎么看,塞隆女神也是绝无仅有的。以「花瓶」标签出道的她从来没有什么偶像包袱,在《女魔头》里增肥卖丑、在《疯狂的麦克斯4》里剪了个寸头,全程灰头土脸、到了本片又亲自出演打戏,还弄碎了两颗牙齿。塞隆曾经为某知名奢侈品牌代言过一款叫「真我」的香水,不过这个品牌另有一款「毒药」与她在《极寒之城》中的形象更加贴近。淡金色的短发、优雅干练的外形、凛若冰霜的气质、或撩人或冷酷的眼神,即使分分秒秒散发出危险的信号,却依然让吾辈心驰神往。近些年越来越多的特工片以女性作为主角,虽然其中不免有身体叙事的商业需要(包括本片中也出现了香艳的限制级镜头),然而将女性塑造为独立而强大的存在,突破了曾经如「邦女郎」般的陪衬角色,无疑迎合了颠覆父权话语的时代潮流。

当然,作为特工谍战电影,自然少不了政治惊悚和悬疑反转的元素。影片的主体故事被镶嵌在洛林向上级报告时的回溯中,还设定了一个麦格芬式的双面间谍线索,直到最后才揭晓答案。并且故事中也不乏对特工人员在历史特定时期的心理描摹,尤其是英国军情六处驻柏林情报站负责人大卫。他在柏林工作多年,辗转周旋于各个国家的间谍组织中间,为了生存逐渐异化为情报贩子,在死前一刻的内心独白非常耐人寻味:「你会意识到自己是撒旦的使者,不过是在传播毁灭而已。我要告诉你,我在这儿明白的唯一一件事,那就是我TM真爱柏林。」将身为无名棋子的无奈、以及时代行将发生巨变前的失落表露得一清二楚。 《极寒之城》不是没有遗憾,在叙事和人物塑造上均有继续推敲的余地,但在强烈的视听风格与令人过目难忘的动作场面前,这些都似乎已不再重要,更何况还有女神的魅力加持。那么,这种强调镜头表达语言、具有超现实感的作品是否代表了特工电影的究极进化方向?恐怕现在还不好说。正如「碟中谍」和「谍影重重」系列在新世纪头十年中的革新那样,特工电影不仅与时代进程息息相关,也时刻体现着电影工业的变化和发展,更与大众审美迅速靠拢。无论如何,这一特殊职业所蕴含的行为特征和心理动机永远有着深挖的空间。 ♑



标签: 查理兹·塞隆(30) 小说改编(206) 詹姆斯·麦卡沃伊(15) 谍战(25) 大卫·雷奇(6) 动·作(50)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain