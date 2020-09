严肃的事情轻松说——《搬迁的大名》 今天聊聊电影《搬迁的大名》。 片名引っ越し大名! / Samurai Shifters (2019),别名武士搬家好吃驚(台)。 本片是一部改编自历史故事的日本喜剧电影,讲述执行搬家任务的大名。 影片原型是日本历史上搬家七次的大名松平直矩,松平直矩搬家数次,里面总有一次能够拿得出来改成喜剧。 《搬迁的大名》故事发生在1682年德川幕府第五代将军德川纲吉时期。德川幕府的建立是日本战国时代结束的标志,日本也进入了一段较长时间的和平年代。 幕府将军为了维系统治,想出了一个让大名搬家的主意。这类似于边疆大臣的换防,只是这里的大名搬家更加变态,需要把所有家臣都带上。 松平直矩因为拒绝朝廷潜规则而遭受打击报复,半夜接到搬家命令,被要求搬到600公里外的九州。 搬家任务来得急,不仅如此还有其他噩耗,俸禄也从原来的15万石削减到7万石。 钱少时间紧任务重,一时间松平直矩和家臣们都束手无策。如果不能完成搬家任务,等待的就是剖腹,于是他们将一名图书管理员 片桐春之介推上前台,让片桐春之介负责此次搬家事宜。 片桐春之介平时就是个书虫,整天阅读各式各样的书籍。这次被赶鸭子上架也是十分无奈,只能硬着头皮往上顶。 幸好片桐春之介还得到了好友们的帮助,加上自己以身作则、清廉表率,整个搬家轻松愉快,有惊无险。 片桐春之介作为故事主角,自然要行得正坐得端,在别人没有头绪的时候,他发挥读书多的优势,找到行之有效的方法;在别人对他产生质疑的时候,他积极面对,用行动证明自己。世界上就怕认真二字,能够真正做到这两个字,成功也就不远了。 《搬迁的大名》最大的作用应该就是帮助观众们通过电影了解一段历史。 劳民伤财的搬家本身并没有什么积极意义,除了幕府维持自身统治外,可以说就是折腾人。影片将残酷的政治斗争通过喜剧的方式表现,独特的切入点让枯燥乏味的历史变得生动有趣。 搬家本身就是一个极其无聊的事情,在突然增加任务难度的情况下,搬家变得很不好玩。导演犬童一心偏偏要把不可能变为可能,让苦无乏味的搬家任务变得具有喜感。 喜剧效果基本就是靠着营造反差,原来籍籍无名谁都看不起的图书馆管理员,掌握核心技能后实现逆袭,一路晋升为家老。中间加入许多插科打诨式的元素作为点缀,最终看起来算不上爆笑,但也算是一部还行的喜剧。 严肃的事情轻松说, 枯燥的事情认真做。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 历史(1075) 喜剧(2348) 日本(939) 剧情片(2541)

