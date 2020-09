一朝一夕爱情之道——《爱情人偶》 今天聊聊电影《爱情人偶》。 片名ロマンスドール / Romance Doll (2020),别名爱情人形(台) / 浪漫人偶。 这是一部日本爱情电影,改编自导演棚田由纪的同名小说 尽管影片打着性爱娃娃的噱头,实际上性爱娃娃仅仅是整个故事的印子,穿针引线般的将主人公的爱情故事穿了起来。 男主角北村哲雄从美院雕塑专业毕业后,经学长介绍找到一份和自己的美术专长有点儿联系的工作——制作性爱娃娃。搞清楚工厂生产商品后,北村哲雄欣然接受了这份工作。并不是因为他有多么热爱性爱娃娃,也不是他有多么变态,纯粹是为了打工挣钱。 就这样,北村哲雄留在了工厂,成了一名性爱娃娃制造师。 借着北村哲雄的工作过程,观众们也得以了解性爱娃娃的发展过程。 原本充气的塑料壳逐渐发展到乳胶材料,不过乳胶容易脏也难保养,很快被PVC材质取代。PVC全面优于乳胶材质,但是和真人皮肤比起来还是有所不同。 于是人们又发展出硅胶材质,不论触感还是外形,都和心中的完美人偶已经十分接近了。 虽然这些看起来很有趣,但依旧是增加了一点奇怪的知识。 为了制造完美人偶,北村哲雄和师傅相川金次想到邀请真人模特的点子。于是北村哲雄和前来应聘的人体模特小泽园子相遇了。 尽管北村哲雄一开始的目的并不纯粹,但抵不住心中浓浓爱意。北村哲雄大胆地向小泽圆子表白了,并且最终抱得美人归。 在性爱娃娃的牵引下,《爱情人偶》变成了一部纯爱片。 谁能想到开片就是满屏幕人体画面的岛国电影,居然是一部正经地不能再正经的纯爱电影。 影片在色情和艺术之间拿捏地十分准确,性爱娃娃看似色情,在导演巧妙的安排下,反而成了一件艺术品,而创作它们的自然也是一群艺术家。 在《爱情人偶》里的娃娃们,被北村哲雄注入了灵魂。当观众们看到工匠精神精雕细琢制造出的娃娃后,第一感觉肯定是栩栩如生,眼前就是小泽圆子再世。 影片前面一直强调的完美人偶,仿佛在注入人们的感情后,活了过来。观众们眼前的不仅是商品,更是艺术品。有情有爱有寄托,纯爱电影就这样成了。 一见钟情到随后的蜜月期,再到聚少离多的婚后生活,再到不可避免的七年之痒,北村哲雄和小泽圆子完整演义了爱情常规的模样。 或许有过类似经历的人会从他们身上看到自己的影子。爱情有苦有甜,关键看怎么维系。有时候一点疏忽就会给感情带来创伤。 北村哲雄和小泽圆子都保留过属于自己的秘密,生怕告诉对方秘密会伤害彼此。其实这正是对感情的不坚定造成的,如果能够坚定的相信对方相信自己,他们心中的秘密应该不会成为秘密。 人都是这样,失去才知道珍惜,而在明确知道会失去的时候,人就会愈发珍惜,仿佛从来不曾拥有过一样。 虽然不像韩剧那样搬出车祸癌症治不好的套路,《爱情人偶》也将离别当做一次大难放在主人公生活中。 死亡是每个生命不可避免的终点,将死之人和活着的人如何面对是影片着重探讨的内容。北村哲雄和小泽圆子的处理方式算不得满分,但也是一种较为稳妥的处理方法。 一朝一夕爱情之道, 一生一世人偶之魂。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 爱情(3378) 日本(941) 剧情片(2543) 生活(2926) 小成本(1053)

